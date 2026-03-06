English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सगळीकडे सध्या याच वेब सीरीजची चर्चा; भारावून टाकणाऱ्या Hello Bacchon मध्ये नेमकं काय? कुठे पाहू शकतो?

सगळीकडे सध्या याच वेब सीरीजची चर्चा; भारावून टाकणाऱ्या 'Hello Bacchon' मध्ये नेमकं काय? कुठे पाहू शकतो?

New OTT Release: OTT प्लॅटफोर्मवर सध्या छान अशी पटकथा असलेल्या सीरीज प्रदर्शित होत आहेत. दरम्यानच एक अत्यांत भावनिक आणि प्ररणादायी सीरीज प्रक्षकांच्या भेटीला आली आहे. जाणून घ्या या सीरीमध्ये नेमकं काय? कधी आणि कुठे पाहता येणार?

प्रिती वेद | Updated: Mar 6, 2026, 02:05 PM IST
सगळीकडे सध्या याच वेब सीरीजची चर्चा; भारावून टाकणाऱ्या 'Hello Bacchon' मध्ये नेमकं काय? कुठे पाहू शकतो?
(photo Credit- Social Media)

New OTT Release: टीव्हीएफ (द वायरल फीवर) निर्मित नवीन वेब सिरीज 'हैलो बच्चों' 6 मार्च रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. या सिरीजमध्ये 'फिजिक्स वाला'चे संस्थापक 'अलख पांडे' यांच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि यशाचा प्रवास दाखवला आहे. मुख्य भूमिकेत 'विनीत कुमार सिंह' दिसणार आहेत. अलीकडेच 'अलख पांडे' हे 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये सहभागी झाले होते. तिथे त्यांनी त्यांच्या लहानपणातील कठीण दिवस, आर्थिक अडचणी आणि शिक्षक होण्यामागची खरी कहाणी सांगितली. त्यांच्या आयुष्यातील अनेक प्रसंग इतके प्रेरणादायी आहेत की त्यावर आधारित ही सिरीज तयार करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

चॉलमधील बालपण आणि संघर्ष

'अलख पांडे' यांनी त्यांच्या बालपणाच्या आठवणी सांगताना एक भावनिक प्रसंग शेअर केला. त्यांनी सांगितले, "जेव्हा मी सहाव्या वर्गात होतो, तेव्हा माझ्या वडिलांना आमचे घर विकावे लागले आणि आम्ही एका झोपडपट्टीत भाड्याच्या घरात राहायला गेलो. मी खरं तर IIT सारख्या परीक्षांची तयारी करू इच्छित होतो, पण ते शक्य नव्हतं. आम्ही अशा ठिकाणी राहत होतो जिथे घराचे भाडे 1,100 रुपये होते आणि घरात मदत करणारे कोणी नव्हते. त्यामुळे आठवीपासूनच मी ट्युशन घेण्यास सुरुवात केली. शिकवणे हे कधी माझे स्वप्न नव्हते, ती माझी गरज होती."

आर्थिक अडचणींमुळे कोटा गाठता आले नाही

पुढे बोलताना 'अलख पांडे' यांनी सांगितले की ते घराघरांत जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकवत होते. त्याच वेळी त्यांना IIT परीक्षेची तयारी करण्याची खूप इच्छा होती. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे ते कोटा येथे कोचिंगसाठी जाऊ शकले नाहीत. कॉलेजचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी फिजिक्स विषय गंभीरपणे शिकवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते शिक्षण क्षेत्रातील प्रसिद्ध शिक्षक 'एनवी सर' यांच्याकडून शिकण्यासाठी कोटा येथे गेले.

4,000 रुपयांत मिळाले पायरेटेड व्हिडिओ

कोटा येथे गेल्यानंतरही त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणी होत्याच. 'अलख पांडे' यांनी सांगितले, "जेव्हा मी कोटा येथे पोहोचलो, तेव्हा मला कोणत्याही परिस्थितीत 'एनवी सर' यांचे व्हिडिओ मिळवायचे होते. खरे व्हिडिओ खूप महाग होते, जवळपास 80,000 रुपये. पण कोटातील स्टेशनरी दुकानांमध्ये त्यांची पायरेटेड कॉपी पेन ड्राइव्हमध्ये मिळत होती आणि मला ती 4,000 रुपयांत मिळाली."

‘फिजिक्स वाला’ सुरू करण्यामागील विचार

या अनुभवांमुळेच त्यांनी पुढे स्वतःचा शिक्षण मंच सुरू करण्याचा विचार केला. ते म्हणाले, "माझ्या शिक्षणाच्या काळात मला जाणवले की आर्थिक अडचणीमुळे ज्या कोचिंगचा खर्च मी करू शकलो नाही, ते इतर विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असायला हवे. तेव्हाच मी स्वतःचा प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याचा निर्णय घेतला." या विचारातूनच पुढे 'फिजिक्स वाला'ची सुरुवात झाली आणि आज तो शिक्षण क्षेत्रातील मोठा ब्रँड बनला आहे.

हे ही वाचा: रिसेप्शन रश्मिका-विजयचं पण चर्चा रश्मिकाच्या आईची! पारंपरिक कुर्ग साडीचा इतिहास जाणून घ्या

सिरीजची कास्ट आणि रिलीज

'प्रतिश मेहता' दिग्दर्शित आणि टीव्हीएफ निर्मित 'हैलो बच्चों' या सिरीजमध्ये 'सतेंद्र सोनी', 'सोनू कुमार यादव', 'अंशुल डोगरा', 'समता सुदीक्षा', 'वरुण बुद्धदेव' आणि 'नमन जैन' हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. 'अलख पांडे' यांच्या प्रेरणादायी प्रवासावर आधारित ही सिरीज आजच म्हणजे (6 मार्च 2026) रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
alakh pandeyHello Bacchon Web SeriesPhysics Wallah Foundernetflix web series

इतर बातम्या

LPG उत्पादन वाढवा! आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत मोदी सरकार...

नागपूर