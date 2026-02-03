English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • New OTT release: बोल्ड सीनमुळे चर्चेत आलेली वेब सीरिज दमदार पटकथेसह पुन्हा OTT वर धडकणार

New OTT release: बोल्ड सीनमुळे चर्चेत आलेली वेब सीरिज दमदार पटकथेसह पुन्हा OTT वर धडकणार

OTT Release: भारतीय ओटीटी विश्वात काही वेब सिरीज अशा असतात की एकदा पाहायला सुरुवात केली, की त्याचे संपुर्ण सीझन पाहिल्याशिवाय चैन पडत नाही. अशीचं एक वेब सीरिज पुन्हा चाहत्यांच्या भेटील येत आहे. बोल्ड सीनसाठी ओळखली जाणारी ही वेब सीरिज कोणती?

प्रिती वेद | Updated: Feb 3, 2026, 02:55 PM IST
New OTT release: बोल्ड सीनमुळे चर्चेत आलेली वेब सीरिज दमदार पटकथेसह पुन्हा OTT वर धडकणार

Mirzapur New Season: भारतीय ओटीटी विश्वात काही वेब सिरीज अशा असतात की एकदा पाहायला सुरुवात केली, की दिवस-रात्र कधी संपतो याचं भान राहत नाही. दमदार कथा, धडकी भरवणारे संवाद आणि सत्तासंघर्ष यामुळे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी एक अशीच सुपरहिट वेब सिरीज आता नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. IMDb वर 9 रेटिंग मिळवणारी आणि प्रचंड लोकप्रिय ठरलेली ही क्राईम-थ्रिलर सिरीज आता थेट मोठ्या पडद्यावर धडक देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ओटीटीवर गाजलेली ही कथा आता सिनेमागृहात किती मोठा धमाका करते, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या सिरीजने आपल्या बिनधास्त मांडणीमुळे, थरारक घटनांमुळे आणि काही बॉल्ड दृश्यांमुळेही प्रचंड चर्चा निर्माण केली होती. आता याच कथेला भव्य सिनेमॅटिक अनुभव देण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरची एंट्री
भारतातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या वेब सिरीजपैकी एक असलेली ‘मिर्झापूर’ आता चित्रपटाच्या स्वरूपात प्रेक्षकांसमोर येत आहे. अ‍ॅमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट यांच्या सहकार्यातून ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ तयार करण्यात आली आहे. या चित्रपटाची घोषणा होताच सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट उसळली होती.

आता या चित्रपटाचं संपूर्ण शूटिंग पूर्ण झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये शूटिंग रॅप झाल्याचं सांगत चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.

सर्वाधिक प्रतिक्षित चित्रपटांच्या यादीत स्थान
‘मिर्झापूर: द फिल्म’ने ऑरमॅक्स सिनेमॅटिक्सच्या Most Awaited Hindi Films यादीत आपलं नाव नोंदवलं आहे. त्यामुळे हा चित्रपट सध्या देशातील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. विशेषतः प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा मुन्ना भैया, कालीन भैया आणि गुड्डू पंडित यांची कथा मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची ओढ लागली आहे.

या चित्रपटात वेब सिरीजमधील जवळपास सर्व महत्त्वाची पात्रे पुन्हा दिसणार असल्याने चाहत्यांची अपेक्षा अधिक वाढली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ali fazal (@alifazal9)

कधी आणि कुठे पाहता येणार चित्रपट
पुनीत कृष्णा यांच्या निर्मितीत आणि गुरमीत सिंह यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सत्तासंघर्ष, सूड, राजकारण आणि हिंसाचार यांचा भव्य अनुभव प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये मिळणार आहे.

थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यानंतर अंदाजे 8 आठवड्यांनी ही सीरिज भारतासह 240 हून अधिक देशांमध्ये प्राइम मेंबर्ससाठी स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध होणार आहे. एकूणच, हा चित्रपट फक्त सिनेमा नसून चाहत्यांसाठी एक मोठा इव्हेंट ठरणार असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Mirzapur Filmott web seriescrime thrillerBold Scenes Controversyhindi web series

इतर बातम्या

दादांची इच्छा होती की...; Biopicमध्ये 'या' अभिनेत...

मनोरंजन