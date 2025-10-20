दिवाळीत रणबीर कपूरच्या ‘रामायण’चा नवीन व्हिडीओ रिलीज, चाहत्यांना अपेक्षित परिणाम नाही मिळाले

दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या बहुचर्चित प्रोजेक्ट ‘रामायण’ सध्या बॉलीवूड आणि चाहत्यांच्या चर्चेत आहे. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर ‘द वर्ल्ड ऑफ रामायण’ टीमने त्यांच्या सोशल मीडियावर एक नवीन मोशन व्हिडीओ शेअर केला आहे. व्हिडीओमध्ये संपूर्ण पृथ्वी रामायणाने व्यापलेली दिसते, जे अत्यंत आकर्षक आणि क्रिएटिव्ह सादरीकरण आहे. शेवटी चित्रपटाचे नाव ‘रामायणम्’ लिहिलेलं दिसतं. या पोस्टसह टीमने चाहत्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या.
व्हिडीओ पाहूनही चाहत्यांची नाराजी
तरीही, या व्हिडीओमध्ये कोणत्याही कलाकाराचा लूक किंवा टीझर प्रदर्शित न केल्यामुळे चाहत्यांमध्ये संताप आणि नाराजी दिसून आली. अनेकांनी सोशल मीडियावर आपली निराशा व्यक्त केली. एका चाहत्याने लिहिले, 'आज दिवाळीचा इतका चांगला मुहूर्त होता, निदान एक पोस्टर तरी शेअर करायला पाहिजे होतं.' काही उत्साही युजर्सनी रणबीर कपूरचा AI वापरून तयार केलेला लूक स्वतःच शेअर केला, तर काहींनी आपल्या उत्सुकतेची जाहीर केली आणि म्हटलं, ' आम्ही दिवाळी 2026 पर्यंत वाट पाहू शकत नाही.' या प्रकारे मोशन व्हिडीओ रिलीज झाला तरी प्रमुख कलाकारांचा लूक न दाखवल्यामुळे चाहत्यांमध्ये निराशा दिसून आली.
‘रामायण’ हा चित्रपट नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारला जात आहे. हा सर्वात महागडा चित्रपट असल्यामुळे आणि दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार असल्यामुळे चाहत्यांची अपेक्षा खूप उंच आहे. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवी दुबे आणि यशसारख्या कलाकारांचा समावेश चित्रपटाच्या आकर्षणात भर घालतो आहे.
