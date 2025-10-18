English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Actress Nia Sharma Video : सोशल मीडियावर टीव्हीची नागिन निया शर्माचा एक व्हिडीओ सध्या खूपच व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये ती तिचा ब्लाऊज व्यवस्थित करताना दिसत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 18, 2025, 02:55 PM IST
दिवाळी पार्टीत निया शर्माचा ब्लाउज सरकला! कॅमेऱ्यासमोर घडला विचित्र प्रकार, Video व्हायरल

Nia Sharma Wardrobe malfunction in Diwali Party:  टीव्ही आणि बॉलिवूडचे कलाकार सध्या दिवाळीच्या जल्लोषात रंगले आहेत. एकापाठोपाठ एक सेलिब्रिटींच्या पार्टींमध्ये कलाकारच्या ग्लॅमरस आणि स्टाईलचा जलवा पाहायला मिळत आहे. अशातच छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री निया शर्मा हिनेही तिच्या खास लुकमुळे आणि एका छोट्याशा प्रसंगामुळे सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

शुक्रवारच्या दिवशी अभिनेत्री निया शर्मा एका भव्य दिवाळी पार्टीत सहभागी झाली होती. या प्रसंगी निया शर्माने अत्यंत सुंदर स्लीव्हलेस ब्लाउज आणि आकर्षक लहंगा परिधान केला होता. नेहमीप्रमाणे तिचा लुक खूप बोल्ड आणि स्टायलिश होता. मीडिया समोर येताच तिची एन्ट्रीही तितकीच ग्लॅमरस आणि आकर्षित ठरली. 

निया शर्मा जेव्हा पापाराझींसमोर वेगवेगळ्या पोझ देण्यासाठी आली, तेव्हा तिचा स्लीव्हलेस ब्लाउज थोडा खिसकला. हे लक्षात येताच निया शर्मा तात्काळ मागे वळली आणि तिने तिचा ब्लाउज नीट करत यतिचा दुपट्टा व्यवस्थित लावला. तिने अतिशय सावधपणे आणि आत्मविश्वासाने परिस्थिती हाताळली.

सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल 

निया शर्माचा हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि काही वेळातच तो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी तिचा हा व्हिडीओ पुन्हा पुन्हा पाहिला आणि तिच्या आत्मविश्वासीचं कौतुक केलं. काहींनी तिच्या या व्हायरल व्हिडीओवर कमेंटमध्ये लिहिलं की, 'निया किती सुंदर दिसतेय, तिचा आत्मविश्वासच तिची ओळख आहे.

याशिवाय पार्टीतील इतर काही व्हिडिओंमध्ये निया शर्मा तिच्या मैत्रिणींसोबत नाचताना, हसताना आणि आनंद साजरा करताना दिसत आहे. तिची एनर्जी लेव्हल आणि फॅशन सेन्स चाहत्यांना पुन्हा एकदा भुरळ घालत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निया शर्माचा बोल्ड अवतार कायम चर्चेत

निया शर्मा ही टीव्ही इंडस्ट्रीतील सर्वात बोल्ड आणि ग्लॅमरस अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. ती नेहमीच फॅशन आणि एक्सपेरिमेंट्ससाठी ओळखली जाते. बिकिनी फोटोंपासून ते रेड कार्पेट लुकपर्यंत, निया शर्मा कधीच मागे हटत नाही. या घटनेनंतरही निया शर्माचा पूर्णपणे आत्मविश्वास आणि स्टायलिश दिसली. त्यामुळेच तिच्या चाहत्यांना ती आणखी आवडली आहे.

FAQ

निया शर्मा दिवाळी पार्टीत कधी आणि कुठे उपस्थित होती?

निया शर्मा १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी (शुक्रवार) मुंबईतील एका भव्य दिवाळी पार्टीत (अंकिता लोखंडेच्या पार्टीत) सहभागी झाली. ती तिच्या मैत्रिणींसोबत दिसली आणि तिची एन्ट्री मीडिया आणि चाहत्यांसाठी खूप ग्लॅमरस ठरली.

निया शर्माचा लुक कसा होता?

निया शर्माने स्लीव्हलेस ब्लाउज आणि आकर्षक लहंगा (पिवळा किंवा पांढरा स्ट्रॅपलेस लहंगा) परिधान केला होता. तिचा लुक बोल्ड, स्टायलिश आणि ग्लॅमरस होता, ज्यात डीप नेकलाइन आणि परफेक्ट मेकअपचा समावेश होता. तिने दुपट्टा आणि ज्वेलरीने लुक पूर्ण केला होता.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये नेमकं काय घडलं?

पापाराझींसमोर पोझ देताना निया शर्माचा स्लीव्हलेस ब्लाउज थोडा खिसकला. हे लक्षात येताच तिने तात्काळ मागे वळून आत्मविश्वासाने ब्लाउज नीट केला आणि दुपट्टा व्यवस्थित लावला. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Diwali 2025happy diwaliDiwali TV PartyNaaginnia sharma

