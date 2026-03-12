प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनासवर दुःखाचा डोंगर! जवळच्या व्यक्तीला गमावलं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nick Jonas sister Maya Kibbel death : निक जोनास आणि प्रियांका चोप्रा सध्या वैयक्तिक दुःख सहन करत आहेत. निकच्या जवळच्या मानलेल्या बहिणीचा अंत झाला आहे.  

मुंबई: बॉलिवूड आणि हॉलिवूडची अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा जोनास आणि त्यांच्या सासरच्या कुटुंबावर दु:खाची छाया पसरली आहे. हॉलिवूडचा लोकप्रिय गायक आणि प्रियांका चोप्राचा पती, निक जोनासच्या कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तीचं निधन झालं आहे. निकच्या अत्यंत जवळच्या मैत्रिणी आणि जिच्यावर त्याने हक्कानं आपली बहीण मानली होती, माया किबेल हिने ७ मार्च रोजी अखेरचा श्वास घेतला. माया गेल्या अनेक दिवसांपासून दुर्मिळ आजाराशी झुंज देत होती आणि या लढाईत ती अखेर अपयशी ठरली.

माहितीनुसार, माया किबेलला 'विल्सन डिसीज' (Wilson's Disease) नावाचा दुर्मिळ अनुवांशिक आजार होता. या आजारामुळे शरीरात तांब्याचे प्रमाण वाढते, ज्याचा यकृत आणि मेंदूवर गंभीर परिणाम होतो. माया किबेलच्या आईने सोशल मीडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर केली असून, ७ मार्च रोजी सकाळी माया अचानक बेशुद्ध पडल्याचे सांगितले. रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिचं हृदय आणि फुफ्फुस निकामी झाले, ज्यामुळे तिचं निधन झाले.

निक जोनासने सोशल मीडियावर माया किबेलच्या आईच्या पोस्टवर कमेंट करत दुःख व्यक्त केलं. त्यांनी लिहिलं, "माझी बहीण (My sister forever). मी तुझ्यासाठी नेहमीच इथं आहे." निक आणि माया शेजारी राहत होते आणि त्यांचे बालपण एकत्र गेले होते. जोनास कुटुंबातील प्रत्येक कार्यक्रमात माया उपस्थित राहायची, आणि निक, जो, आणि केविन या तिन्ही भावांशी तिचा घनिष्ठ संबंध होता.

माया किबेलच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. निक आणि माया यांचे बालपणातील अनेक फोटो सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. प्रियांका चोप्राने देखील या दु:खद घटनेवर आपलं दुःख व्यक्त केल्याचं समजतं. चाहत्यांनी ट्विट आणि इन्स्टाग्रामवर कमेंट्सद्वारे निक आणि प्रियांका यांना आधार दिला आहे.

निक जोनासच्या व्यावसायिक कामाबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यांनी 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी आपला पाचवा सोलो स्टुडिओ अल्बम 'संडे बेस्ट' प्रदर्शित केला. २०२१ मधील 'स्पेसमन' नंतर हा त्याचा पहिला मोठा सोलो प्रोजेक्ट ठरला आहे. अल्बममधील 'Gut Punch' हे गाणं 1 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित झाले, ज्याला चाहत्यांकडून मोठी पसंती मिळाली. या गाण्याने फॅन्समध्ये नवीन उत्साह निर्माण केला आहे.

यासोबतच, निक आता पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर झळकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. तो 'बॉडीमॅन' या ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणार आहे. चित्रपटाचे शूटिंग लवकरच सुरु होणार असून, प्रेक्षकांना त्याच्या आगामी कामाची उत्सुकता आहे. निकच्या या व्यस्त व्यावसायिक आयुष्यात, वैयक्तिक दुःखही त्याच्यावर खोल परिणाम करत आहे.

निक, प्रियांका आणि त्यांच्या कुटुंबाने माया किबेलच्या आठवणींना जिवंत ठेवण्याचे ठरवले असून, चाहत्यांनी देखील त्यांना या दु:खात आधार दिला आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

