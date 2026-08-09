/LIVE अवॅार्ड शोमध्ये प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत हे काय घडलं? महिला चाहत्याचे कृत्य पाहून पुरुषांनीही लाज वाटली; Video viral

Nikita Rawal Viral Video : अभिनेत्री निकिता रावलला नुकताच रेड कार्पेटवर एक असा अनुभव आला, ज्यामुळे केवळ तिलाच नाही, तर प्रेक्षक आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनाही आश्चर्य वाटले. एका कार्यक्रमादरम्यान, एक महिला चाहती सेल्फीसाठी निकिताकडे आली. रेड कार्पेटवर पापाराझींसाठी पोज देत असताना, सेल्फी काढायला आलेल्या एका महिला चाहत्याने अचानक तिच्या ओठांवर किस घेतल्याने अभिनेत्री निकिता रावल खूपच अस्वस्थ झाली. हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. मात्र, यानंतर त्या महिला चाहत्याने अचानक असे काही केले, ज्याचा निकिताने कदाचित विचारही केला नसेल. हा व्हिडिओ काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे.
एक सोशल मिडियावर व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे ही संपूर्ण घटना एका कार्यक्रमात घडली. निकिता रावल नेहमीप्रमाणे हसत होत्या आणि पापाराझींसाठी पोज देत होत्या. एक महिला चाहती तिच्याजवळ आली आणि तिने फोटो काढण्याची विनंती केली. हसतमुखाने निकिताने आनंदाने तिच्यासोबत पोज दिली. पण मग त्या महिलेने आधी तिच्या गालावर किस घेतले आणि अचानक तिला स्वतःकडे ओढून तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले. जेव्हा त्या महिला चाहत्याने निकिताच्या गालावर किस घेतले आणि नंतर तिला ओठांवर चुंबन घेण्यासाठी जवळ ओढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा परिस्थिती अचानक अवघड झाली.
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या अचानक कृतीने ती अभिनेत्री आश्चर्यचकित झाली आणि तिने त्या चाहत्याला थांबवण्याचा प्रयत्नही केला. त्या चाहत्याने निकिताला धरून ठेवले. ती अभिनेत्री स्पष्टपणे अस्वस्थ दिसत होती. निघण्यापूर्वी, त्या चाहत्याने तिच्या गालावर पुन्हा चुंबन घेतले. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही घटना काही क्षणातच अभिनेत्रीला नकळत घडली, आणि काही क्षणासाठी अभिनेत्री सर्व कॅमेरासमोर स्तंब्भ राहिली. आता, या व्हायरल व्हिडिओवर लोक वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. काहींनी ही मुलगी कोण होती असा प्रश्न विचारला, तर काहींनी याला गमतीशीर म्हटले.
WTF just happened here— Chota Don (@choga_don) August 8, 2026
Nikita Rawal was posing, her fan girl came took a selfie, kissed her on cheeks and then grabs her tightly, does a Lip kiss
She pulls back with a surprised expression, covering her mouth with full of embarrassment. Biggest oops moment for her life pic.twitter.com/RnIn2kVWhO
या घटनेमुळे निकिता रावलबद्दल ऑनलाइन चर्चा सुरू झाली असून, लोक तिच्याबद्दल माहिती शोधत आहेत. निकिता रावल ही एक अभिनेत्री आणि प्रतिभावान नृत्यांगना आहे, जिने हिंदी चित्रपटसृष्टी तसेच दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये स्वतःचे नाव कमावले आहे. मुंबईत जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या निकिताने प्रतिष्ठित मिठीबाई कॉलेजमधून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. तिने 'मिस्टर हॉट मिस्टर कूल' या चित्रपटातून अभिनयात पदार्पण केले. निकिताने तिच्या कारकिर्दीत अनेक प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ती अनिल कपूर आणि शेफाली शाह यांच्या 'ब्लॅक अँड व्हाईट' या चित्रपटात दिसली होती. तिने 'अम्मा की बोली', अक्षय कुमार आणि जॉन अब्राहम अभिनीत विनोदी चित्रपट 'गरम मसाला' आणि 'क्यूट कमीना' यांसारख्या चित्रपटांमध्येही आपली छाप सोडली आहे.