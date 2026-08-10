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बॉलिवूड अभिनेत्रीला सर्वांसमोर जबरदस्ती लिपलॉक किस; कॅमेऱ्यात कैद झाला सगळा प्रकार, रेड कार्पेटवर हायव्होल्टेज ड्रामा

निकिता रावल हिचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. एका चाहतीने जबरदस्ती तिला किस करण्याचा प्रयत्न केला. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:27 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्रीला सर्वांसमोर जबरदस्ती लिपलॉक किस; कॅमेऱ्यात कैद झाला सगळा प्रकार, रेड कार्पेटवर हायव्होल्टेज ड्रामा
Image Credit: Nikita Rawal red carpet moment female fan unexpectedly kisses her on the lips video goes viral

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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