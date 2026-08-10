/बॉलिवूड अभिनेत्रीला सर्वांसमोर जबरदस्ती लिपलॉक किस; कॅमेऱ्यात कैद झाला सगळा प्रकार, रेड कार्पेटवर हायव्होल्टेज ड्रामा

अभिनेत्री निकीता रावल हिच्यासोबत एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. रेड कार्पेटवर अभिनेत्री निकिता रावल कॅमेऱ्यासमोर पोज देत असताना तिची चाहती धावत तिच्याकडे येते. त्यानंतर चाहतीने तिच्यासोबत केलेला प्रकार पाहून निकीताही काही काळासाठी भांबावून जाते. हा सगळा प्रकार व्हिडिओत कैद झाला आहे. तसंच, निकीताचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
एका इव्हेंटदरम्यान रेड कार्पेटवर पोज देत असताना निकीता रावलला भेटण्यासाठी तिची चाहती येते. निकीता सुद्धा तिचं प्रेमाने स्वागत करते. यानंतर ही चाहती तिला मिठी मारते आणि फोटो काढताना अचानक निकीताला लिपलॉक किस करते. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळं अभिनेत्री घाबरून जाते. ती तिला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करते. अनेकदा प्रयत्न केल्यानंतर अखेर ती बाजूला होते.
चाहतीने अचानक किस केल्यानंतर शेवटी सुरक्षा रक्षक पुढे येऊन तिला दूर घेऊन जातात, असं या व्हिडिओत दिसतंय. या घटनेमुळं अभिनेत्रीला काही वेळ काय घडलं हे काहीच कळत नाही. अवघे काही सेकंद ती धक्क्यातच असते. आपल्यासोबत नेमकं काय घडलं हे देखील तिला कळलं नाही. चाहतीने केलेल्या या भयंकर कृत्यामुळं ती शॉकमध्ये गेल्यासारखी वाटत होती.
सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी निकीता रावलला पाठिंबा दिला आहे. अनेकांनी तिला पोलिसांत तक्रार करण्यास सांगितले आहे. पण काहींनी मात्र हा पीआर स्टंट असल्याचं म्हणत खिल्ली उडवली आहे. अद्याप निकीता रावलने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये.
निकीता रावल ही प्रसिद्ध अभिनेत्री असून अनेक बॉलिवूड व दाक्षिणात्य सिनेमात तिने काम केले आहे. ती मुंबईतच लहानाची मोठी झालीये. ब्लॅक अँड व्हाइट, मिस्टर हॉट मिस्टर कूल, द हिरो अभिमन्यू, अम्मा की बोली, गरम मसाला, क्युटनेस कमिना या सिनेमांत तिने महत्त्वपूर्व भूमिका साकारल्या आहेत. आता लवकरच ती रोटी कपडा और रोमान्स सिनेमात झळकणार आहे. यामध्ये आर्शद वारसी, चंकी पांडे यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका असतील.
रावल 2012 पासून तेलगू चित्रपटसृष्टीशीही जोडली आहेत आणि तिला अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत. अभिनयाव्यतिरिक्त, ती सामाजिक मुद्द्यांवर आधारित प्रकल्पांमध्येही सहभागी राहिल्या आहेत. यापूर्वी, 'इनोसंट व्हायरस फिल्म्स'ने एनडीटीव्हीसाठी (NDTV) तयार केलेल्या आणि सरकारचा पाठिंबा असलेल्या एका जनजागृती मोहिमेत ती सहभागी झाली होती. या मोहिमेचा उद्देश देशाला अंमली पदार्थमुक्त करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा होता.