अभिनयातून थेट जनसेवेकडे, भाजपकडून मराठी अभिनेत्रीला उमेदवारी

Municipal Corporation Election : मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही महाराष्ट्रातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या आणि लक्षवेधी निवडणुकांपैकी एक मानली जाते. या महत्त्वाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आता पूर्ण ताकदीनिशी तयारी सुरू केली असून, भाजपच्या 66 उमेदवारांची पहिली अनौपचारिक यादी समोर आली आहे. रविवारी रात्री पक्षाकडून काही उमेदवारांना अधिकृत एबी फॉर्म्स देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यात महायुतीतील जागावाटपावर जोरदार चर्चा सुरू होती. काही प्रभागांवर मतभेद असले तरी ज्या जागांवर दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाली आहे. त्या जागांवर भाजपने तात्काळ हालचाली करत उमेदवार निश्चित केले आहेत. दादर येथील भाजपच्या पक्ष कार्यालयात इच्छुक उमेदवारांना बोलावून त्यांच्या हाती एबी फॉर्म सोपवण्यात आले.
या 66 उमेदवारांच्या यादीतील सर्वाधिक चर्चेचं नाव म्हणजे मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री निशा परुळेकर. नाट्य, चित्रपट आणि मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या निशा परुळेकर आता थेट राजकारणाच्या मैदानात उतरणार आहेत. अभिनयाच्या क्षेत्रात अनेक वर्षे काम केल्यानंतर त्यांनी जनसेवेचा मार्ग स्वीकारत भाजपचा झेंडा हाती घेतल्याचं मानलं जात आहे.
निशा परुळेकर यांनी भरत जाधव यांच्यासोबत ‘सही रे सही’सारख्या गाजलेल्या नाटकात भूमिका साकारली आहे. 2017 मध्ये त्यांचे ‘महानायक’ आणि ‘शिमणा’ हे दोन चित्रपट एकाच दिवशी प्रदर्शित झाले होते. याशिवाय कोठारे व्हिजन निर्मित ‘दक्खनचा राजा ज्योतिबा’ या मालिकेत त्यांनी महालक्ष्मी अंबाबाईंची भूमिका साकारून विशेष ओळख निर्माण केली होती. आता त्यांच्या राजकीय पदार्पणामुळे मनोरंजन आणि राजकारणाचा संगम पाहायला मिळणार आहे.
भाजपच्या या पहिल्या यादीत अनेक अनुभवी माजी नगरसेवकांचा समावेश असून, त्याचबरोबर काही नवीन चेहऱ्यांनाही संधी देण्यात आली आहे. यामध्ये तेजस्वी घोसाळकर, मकरंद नार्वेकर आणि त्यांच्या पत्नी हर्षिता नार्वेकर यांसारख्या वजनदार नावांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. जुने, विश्वासार्ह चेहरे आणि नव्या उमेदवारांचा समतोल साधत भाजपने ‘मिक्स कार्ड’ खेळल्याचं दिसून येत आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपची ही पहिली पावले असून, आगामी काळात आणखी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अभिनेत्री निशा परुळेकर यांच्या राजकीय प्रवेशामुळे ही निवडणूक अधिक रंगतदार ठरणार, यात शंका नाही.