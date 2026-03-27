रणबीरच्या बहुप्रतिक्षित 'रामायण' चित्रपटाबद्दल मोठी घोषणा, 'या' तारखेला रिलीज होणार टीझर

Nitesh Tiwari's Ramayana Movie Teaser Date: बॉलिवूड दिग्दर्शक नितेश तिवारी नेहमीच त्यांच्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांचे मन जिंकत असतात. अशात त्यांनी आज त्यांच्या सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटाच्या टीझर प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी त्यांच्या इन्स्टा अकाउंटवरली स्टोरीमधून प्रेक्षकांना दिली आहे. 2024 मध्ये या त्यांच्या 'रामायण' या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती. यानंतर आता माहितीनुसार, 2 एप्रिलला या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी त्यांनी हनुमानजयंतीचा शुभ दिवस निवडला आहे. रामनवमीच्या शूभमुहुर्तावर त्यांनी प्रेक्षकांना एक सरप्राईज दिले आहे.
दरम्यान, या चित्रपटात कॉलिवूड अभिनेत्री सीतेच्या भूमिकेत तर, रणवीर कपूर प्रभू श्री रामांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सई पल्लवी फक्त तामिळ चित्रपटसृष्टीतच नाही तर, हिंदी प्रेक्षकांमध्येही तिची क्रेज आहे. तिचे साधे राहणीमान हे स्पष्ट करते की, ती माता सीतेच्या भूमिकेसाठी अगदी योग्य अभिनेत्री आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा चित्रपट 2 भागांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. प्रेक्षकांसाठी हा एक ग्रँड सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे. आज 27 मार्च 2026 रोजी रामनवमीच्या शुभ मुहूर्तावर दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांकडून चित्रपटाच्या टीझर प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आल्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.
नितेश तिवारी यांच्या अधिकृत इन्स्टा हँडलवर शेअर केलेल्या स्टोरीमध्ये लिहिले आहे, 'शुभ रामनवमी. ही कथा आपल्या सर्वांची आहे आणि आमचे स्वतःचे रामायण त्याच्या खऱ्या स्वरूपात आणि व्यापकतेने, अत्यंत प्रामाणिकपणे साकार करण्याच्या जबाबदारी, भक्ती आणि काळजीच्या गहन भावनेने आम्ही उचललेले प्रत्येक पाऊल प्रेरित आहे. जगभरातील चाहत्यांसोबत हा क्षण साजरा करण्यासाठी एका भव्य शुभारंभाद्वारे आमच्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांचे प्रदर्शन करण्यास सुरुवात करत असताना, 2 एप्रिल रोजी, हनुमान जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर, रामाची झलक आपल्यासमोर सादर करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. तुमच्या प्रेमाबद्दल, विश्वासाबद्दल आणि संयमाबद्दल धन्यवाद.'
दरम्यान, 2023 मध्ये अभिनेता प्रभास, सैफ अली खान आणि अभिनेत्री क्रीती सेनॉन अभिनीत आदिपुरूष हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. जो रामायणाच्या कथेवर लक्ष केंद्रीत करणारा होता. मात्र, चित्रपटातील संवाद, वेषभूषा आणि स्क्रीनवरील प्रदर्शनाला घेऊन चित्रपटाला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल केले गेले होते. मात्र, आता नितेश तिवारी यांच्या रामायणम् या आगामी चित्रपटाकडून प्रेक्षकांना अनेक अपेक्षा आहेत. त्यामुळे सर्वजण हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रणबीर कपूर आणि सई पल्लवी शिवाय या चित्रपटात कन्नड अभिनेता यश (नवीन कुमार गौडा) देखील मुख्य भूमिकेत आहे.