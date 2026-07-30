ब्रह्म मुहूर्तावर 'रामायण'चा भव्यदिव्य ट्रेलर रिलीज, रणबीरने रामाच्या भूमिकेत केलं आश्चर्यचकित; पण यशच्या रावणाने वेधलं लक्ष

बॉलिवूड दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या बहुप्रतिक्षित 'रामायण' चित्रपटाचा ट्रेलर अखेर रिलीज झाला आहे. विशेष म्हणजे ब्रह्म मुहूर्तावर पहाटे 4.30 वाजताच ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. 4 मिनिटं 10 सेकंदाचा हा ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागला आहे. रणबीर कपूर रामाच्या भूमिकेत सर्वांना आश्चर्यचकित करत असताना दुसरीकडे रावणाच्या भूमिकेत यश सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
ट्रेलरच्या पहिल्या सीनमध्ये रावण शॉलमध्ये चेहरा लपवून प्रवेश करताना दिसत आहे. यानंतर दरवाजा तोडून आत प्रवेश करत अॅक्शन करताना दिसत आहे. नितीश तिवारी यांची कल्पनाशक्ती आणि प्राचीन महाकाव्य यांचा सुरेख संगम साधणारे रावणाचे हे रूप भव्य, तेजस्वी आणि एका अर्थाने नाविन्यपूर्ण वाटते. जेव्हा रावण त्रिलोकांवर (स्वर्ग, पृथ्वी आणि पाताळ) आपली सत्ता घोषित करतो, तेव्हा त्याच्या अत्याचारांपासून मानवजातीला वाचवण्यासाठी रामाचा जन्म होतो.
विशेष म्हणजे, प्रभू श्रीरामांची ओळख करून देणाऱ्या टीझरमध्ये सीता (साई पल्लवी) आणि रावणच्या भूमिकेतील यश यांचीही पुसटशी झलक पाहायला मिळाली. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या पात्रांची ओळख करून देण्यात आली आहे. यामध्ये कैकेयीच्या भूमिकेत लारा दत्ता, शूर्पणखेच्या भूमिकेत रकुल प्रीत सिंग आणि विद्युतजिह्व (राक्षस राजकुमार आणि शूर्पणखेचा पती) या भूमिकेत विवेक ओबेरॉय यांचा समावेश आहे.
पण ट्रेलरमध्ये सनी देओल कुठेच दिसला नाही. या चित्रपटात सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारत आहे.
CGI आणि VFX मुळे ट्रेलर नेत्रदीपक आणि भव्य वाटत आहे. अनेक दशकं जुनी असलेली ही कथा आता नव्या पिढीतील अभिनेत्यांच्या माध्यमातून पुन्हा सांगितली जाणार आहे. हे अभिनेते यात पौराणिक भूमिका साकारत आहेत. भारतीय टेलिव्हिजनवरील मूळ 'राम' म्हणजेच अरुण गोविल हे या चित्रपटात रामाचे वडील, राजा दशरथ यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
प्रखर गुप्ता यांच्याशी बोलताना निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी सांगितलं, "जेव्हा आम्ही सहा-सात वर्षांपूर्वी या चित्रपटाची निर्मिती करण्याचे ठरवले, तेव्हा लोकांना मी वेडा वाटलो; कारण कोणत्याही भारतीय चित्रपटाची निर्मिती या पातळीवर झालेली नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, दोन्ही भागांचे मिळून एकूण बजेट सुमारे 4000 कोटी रुपये इतके असेल."
ते पुढे म्हणाले, "ज्या महान महाकाव्याला जागतिक स्तरावर पाहिले जावे, अशा विषयावर आम्ही जगातील सर्वात मोठा चित्रपट बनवत आहोत. तरीही, मला वाटते की आम्ही काही मोठ्या हॉलिवूड चित्रपटांच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षमतेने हे काम करत आहोत. आम्ही बेजबाबदारपणे वागत नाही आहोत. आम्ही महत्त्वाकांक्षी आहोत, पण त्याच वेळी वास्तवाचे भानही ठेवून आहोत."
हा चित्रपट दोन भागांत प्रदर्शित होणार असून, त्याचा पहिला भाग ऑक्टोबर 2026 मध्ये दिवाळीपूर्वी जगभरात प्रदर्शित केला जाईल, तर दुसरा भाग दिवाळी 2027 मध्ये प्रदर्शित करण्याचे नियोजित आहे.