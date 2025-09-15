‘एकाच दिवशी इतके सिनेमे रिलीज करणं चुकीचं आहे’ असे निवेदिता सराफ यांनी ठामपणे सांगितले.

मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री निवेदिता सराफ आपल्या विविध भूमिका आणि सिनेमा, मालिका, नाटकांमधील कामासाठी ओळखल्या जातात. नुकताच त्यांच्या प्रमुख भूमिकेचा ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, या सिनेमातील निवेदिताच्या अभिनयाचं भरभरून कौतुक होत आहे. पण 12 सप्टेंबर 2025रोजी ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ सोबतच ‘दशावतार’ आणि ‘आरपार’ हे दोन मराठी सिनेमेही रिलीज झाले. या तीनही सिनेमांमध्ये लोकप्रिय कलाकारांनी भूमिका साकारल्या असून, तिन्ही सिनेमांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तरीही एकाच दिवशी अनेक सिनेमे रिलीज होणे योग्य आहे की चूक, याविषयी निवेदिता सराफ यांनी आपलं मत मांडलं आहे.
नवशक्तीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं, 'सध्या आपण बघतोय की एकाच दिवशी 8-9 मराठी सिनेमे रिलीज होत आहेत. प्रिया बापट सांगितलं होतं की, रविवारी पुण्यात नाटकाचे सहा प्रयोग होते आणि ते सर्व हाउसफुल्ल होते. लोक नाटकासाठी बाहेर पडत आहेत, त्यामुळे सिनेमासाठीही त्यांनी बाहेर पडावं. त्यामुळेच एकाच दिवशी एवढे सिनेमे रिलीज होणं मला वैयक्तिकरित्या चुकीचं वाटतं. ऑलरेडी सिनेमांची परिस्थिती इतकी मजबूत नाहीये. निर्माते एकमेकांशी संवाद साधायला हवा. जे एकत्र येऊन निर्णय घेऊ शकतात, तेच करायला हवे.'
‘बिन लग्नाची गोष्ट’ ही सिनेमा कुटुंबासंबंधीची हलकीफुलकी कथा सांगतो, तर ‘दशावतार’ हा ऐतिहासिक आणि धार्मिक संदर्भ असलेला चित्रपट आहे. तर ‘आरपार’ हा सिनेमा थ्रिलर प्रकारात मोडतो. या तीनही सिनेमांचा एकाच दिवशी रिलीज होणे प्रेक्षकांसाठी पर्याय जास्त केला, पण बॉक्स ऑफिसवर प्रेक्षकसंख्येचे विभागणी होण्याचा धोका निर्माण झाला. काही प्रेक्षक फक्त ऐतिहासिक चित्रपट पसंत करतात, तर काही थ्रिलर आणि कुटुंबीय कथानकासाठी थिएटरमध्ये येतात. त्यामुळे प्रेक्षकसंख्या तीन सिनेमांमध्ये विभागली गेली, आणि त्यामुळे प्रत्येक सिनेमाला अधिक आर्थिक फायदा मिळायला थोडी आव्हाने निर्माण झाली.
‘बिन लग्नाची गोष्ट’मध्ये निवेदिताची भूमिका प्रेक्षकांना खूप आवडली आहे. त्यांनी साकारलेली पात्रे वास्तव आणि भावनात्मक दृष्ट्या खूप प्रभावी आहेत. प्रेक्षक सोशल मीडियावर निवेदिताच्या अभिनयाचं कौतुक करत आहेत, तसेच त्यांच्या संवाद शैलीवर देखील भरभरून प्रतिसाद देत आहेत. निवेदिता सराफ यांची भूमिका असलेली ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’ ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवून गाजली होती. नुकतंच या मालिकेने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. आता त्यांचा ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ सिनेमा थिएटरमध्ये सुरू असून, प्रेक्षकांचा प्रतिसाद चांगलाच आहे.
FAQ
निवेदिता सराफने एकाच दिवशी अनेक सिनेमे रिलीज होणं का चुकीचं म्हटलं?
निवेदिता सराफच्या मते, सध्या मराठी सिनेमांसाठी प्रेक्षकसंख्या महत्त्वाची आहे. एकाच दिवशी अनेक सिनेमे रिलीज केल्याने प्रेक्षक विभागले जातात आणि प्रत्येक सिनेमाची कमाई प्रभावित होते. त्यामुळे त्यांनी असे घडणे वैयक्तिकरित्या चुकीचं मानलं.
‘बिन लग्नाची गोष्ट’ सिनेमाबाबत निवेदिताचे मत काय आहे?
‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला असून, निवेदिता सराफने त्यातील आपली भूमिका सकारात्मक आणि भावनात्मक दृष्ट्या प्रभावी असल्याचं सांगितलं. प्रेक्षक आणि सोशल मीडियावर त्यांचं कौतुक होत आहे.
मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी एकाच दिवशी अनेक सिनेमे रिलीज होण्याचा परिणाम काय होतो?
एकाच दिवशी अनेक सिनेमे रिलीज केल्यास प्रेक्षकांची संख्या विभागली जाते. त्यामुळे प्रत्येक सिनेमाला आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण फायदा मिळत नाही. त्यामुळे निर्मात्यांनी एकत्र येऊन रिलीजचे वेळापत्रक ठरवणे फायदेशीर ठरते.