'शाहरुख सोबत काम करताना..', निवेदिता सराफ यांनी आलेला हा अनुभव

मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री निवेदिता सराफ नेहमीच अॅक्टिव्ह राहतात. अशोक सराफ यांच्या पत्नी निवेदिता यांनी मराठी सिनेसृष्टीत आपले खास स्थान निर्माण केले आहे. 'अशी ही बनवाबनवी', 'धुम धडाका', 'बाळाचे बाप ब्रह्मचारी' अशा अनेक मराठी सिनेमांमध्ये त्यांनी भूमिका साकारल्या आहेत. शिवाय हिंदी चित्रपटसृष्टीतही त्यांचा अनुभव आहे. निवेदिताने जॅकी श्रॉफ आणि शाहरुख खानसोबत काम केले असून, नुकताच त्यांनी त्या अनुभवाची चाहत्यांसोबत शेअरिंग केली. लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत निवेदिता सराफ म्हणाल्या, 'शाहरुख खानचा 'दीवाना' रिलीज होण्यापूर्वी आम्ही 'किंग अंकल'*चं शूटिंग केलं होतं. दीवाना रिलीज झाला तेव्हा तो स्टार बनला, पण त्याच्यासोबत किंग अंकल मध्ये काम करण्याचा अनुभव खूपच छान होता. तो इतका स्क्रिप्टमध्ये बुडालेला असायचा की चेष्टा-मस्करी काहीही करायचा नाही.' त्या पुढे निवेदिताने सांगितले, 'जॅकी श्रॉफ आणि मी मस्त मराठीत गप्पा मारायचो. मी नुकतंच माझ्या मुलाला अनिकेतला जन्म दिला होता, त्यामुळे मी त्यालाही सेटवर घेऊन जायचे. त्यावेळी जॅकीनेही त्याच्या मुलाला, टायगर श्रॉफला, आणलं होतं कारण तोही छोटासा होता. आमची मुलं लहान असतानाच मस्त खेळायची. किंग अंकलचं शूट करताना खूप मजा आली.'
किंग अंकल 1993 मध्ये रिलीज झाला होता. या सिनेमात निवेदिता सराफ, जॅकी श्रॉफ आणि शाहरुख खान भाऊ बहिणीच्या भूमिकेत होते. सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यान कलाकारांमध्ये घरगुती वातावरण बनले होते, ज्यामुळे सेटवर काम करण्याचा अनुभव खूपच आरामदायक आणि मजेशीर झाला. सध्या निवेदिता सराफ ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ या मराठी सिनेमात दिसत आहेत. त्याशिवाय त्या युट्यूबवर अॅक्टिव्ह असून चाहत्यांशी संवाद साधत राहतात. त्यांची ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’ ही मालिकाही सुरु आहे, जी प्रेक्षकांना खूप आवडत आहे. निवेदिताच्या सिनेमॅटिक आणि वैयक्तिक अनुभवामुळे चाहत्यांना मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या मागील कहाण्या जाणून घेण्याची संधी मिळते. त्यांच्या शब्दांतून शाहरुख खान आणि जॅकी श्रॉफसोबतच्या शूटिंगचे रंग, खेळ आणि गमतीदार किस्से स्पष्ट होतात, जे चाहत्यांसाठी एक खास अनुभव ठरतो.
FAQ
निवेदिता सराफने कोणत्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत?
निवेदिता सराफने 'अशी ही बनवाबनवी', 'धुम धडाका', 'बाळाचे बाप ब्रह्मचारी' यांसह अनेक मराठी चित्रपटांमध्ये भूमिका केली आहे.
निवेदिता सराफने शाहरुख खान आणि जॅकी श्रॉफसोबत कोणत्या सिनेमात काम केले आहे?
त्यांनी किंग अंकल या सिनेमात शाहरुख खान आणि जॅकी श्रॉफसोबत काम केले आहे.
सध्या निवेदिता सराफ कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये दिसत आहेत?
सध्या निवेदिता सराफ ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ या मराठी सिनेमात दिसत आहेत, तसेच त्यांची ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’ ही मालिका सुरु आहे.