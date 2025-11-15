'मी कट्टर भाजप समर्थक' महेश कोठारेंनंतर सुप्रसिद्ध अभिनेत्रींचं विधान चर्चेत

Nivedita Saraf: आगामी मुंबईचा महापौर भाजपचा आणि इथलाच असेल,असे वक्तव्य काही दिवसांपुर्वी ज्येष्ठ दिग्दर्शक, अभिनेते महेश कोठारे यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानाची महाराष्ट्राच्या राजकाराणासोबत सोशल मीडियातही बरीच चर्चा झाली. त्यांना या विधानावरुन ट्रोलही करण्यात आलं. दरम्यान आता ज्येष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनीदेखील असेच एका विधान केलंय. याबद्दल जाणून घेऊया.
अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी भाजपचं अभिनंदन केलंय. मी कट्टर भाजप समर्थक असल्यानं बिहारमधील भाजपच्या विजयाचा आनंद असल्याची प्रतिक्रिया निवेदिता सराफ यांनी दिलीय. ठाण्यात एका पुरस्कार सोहळ्यात निवेदिता सराफ यांनी हे वक्तव्य केलंय. मराठी कलाकारांकडून भाजप जाहीररित्या समर्थन आणि कौतुक करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी मराठी अभिनेते आणि दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनीही जाहीरपणे आपण मोदी आणि भाजपचे भक्त असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. तसंच मुंबईत भाजपचाच महापौर होणार असल्याचं विधान केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वादही रंगला होता. महेश कोठारे यांच्यापाठोपाठ आता निवेदिता सराफ यांनीही भाजपचं जाहीर अभिनंदन करत आपण भाजप समर्थक असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा यावरुन वाद रंगण्याची चिन्हं आहेत.
'आज जी मी काही आहे ते माझे गुरु ,पती यांच्यामुळे आहे. आज त्यांच्या हस्ते मला पुरस्कार दिला, याचा विशेष आनंद असल्याचे निवेदिता सराफ यांनी म्हटलंय. आमदार संजय केळकर यांचे बिहार विजयासाठी अभिनंदन. मी कट्टर बीजेपी असल्याने मला खूप आनंद झाल्याचे निवेदिता सराफ म्हणाल्या. माझ्या आयुष्यात अभिनयाची सुरुवात बालरंगभूमी पासून झाली. सुधा करमरकर माझ्या गुरु . त्यांच्या संस्थेत अनेक बाल नाट्य केलं. मला स्टेजवर उभे राहायला कोणी शिकवले तर ते सुधाताई यांनी. त्या काळात रत्नाकर मतकरी ,सुधाताई हे त्याकाळात सातत्याने बालनाट्य करत. महाराष्ट्रभर दौरे करत असल्याचेही त्या पुढे म्हणाल्या. बालनाट्य करणे कठीण पण काळाची गरज आहे. बालनाट्यात आपण उद्याचे चांगले प्रेक्षक घडवत असतो. नाटक कसे बघितले पाहिजे याचे प्रशिक्षण दिले जाते. चांगले प्रेक्षक बनतात. सभा धीटपणा येतो. त्यामुळे बालनाट्य शिबिरे घेतली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या. तसेच माझी वाटचाल बाल रंगभूमी पासून झाल्यामुळे मला हा माहेरचा पुरस्कार मिळाला आहे असे वाटत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील बोरिवलीत भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्याकडून दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात अभिनेता महेश कोठारे यांनी थेट आगामी मुंबईचा महापौर भाजपचा आणि इथलाच असेल,असे वक्तव्य केलं. तसेच, मोदीभक्त आहे, भाजप म्हणजे घरचा कार्यक्रम आहे, महापालिका निवडणुकीत मुंबईत नक्कीच कमळ फुलेल, अशी राजकीय फटकेबाजी कोठारेंनी केलीय.
भाजप प्रेमामुळे महेश कोठारे यांना टीकेचे धनी व्हावे लागले. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केलीय. मी मोदी भक्त असून, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचंच कमळ फुलणार असल्याचं वक्तव्य त्यांनी भाजपच्या कार्यक्रमात केले. त्यानंतर संजय राऊत किशोरी पेडणेकर यांच्यासह अनेकांनी महेश कोठारेंवर टीकास्त्र डागलं आणि आरोपही केले.
अशातच मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेनं त्यांची बाजू घेतली आणि त्यांसंदर्भात सोशल मीडियावर एक पोस्टही केली. अशातच आता मराठी अभिनेते शरद पोंक्षेही महेश कोठारेंच्या बाजूनं बोलले आहेत. तसेच, त्यांनी महेश कोठारेंवर टीका करणाऱ्यांना थेट आव्हानंही केलं आहे. मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेच्या पोस्टवर मराठी अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी कमेंट केली आहे. अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी कमेंटद्वारे आपलं मत व्यक्त केलं आहे. शरद पोंक्षे म्हणाले की, "मीही मोदींचं कौतुक करतो, अमित शहांचं कौतुक करतो, जे जे चांगलं आहे, त्यांचं कौतुक करतो; सद्य परिस्थितीत भाजपशिवाय देशाला पर्याय नाही, असं माझं मत मी मांडलं. द्या किती शिव्या द्यायच्यात त्या..." शरद पोंक्षेंच्या कमेंटवर मेघा धाडेनं रिप्लाय केला आहे. तिनं म्हटलंय की, "मुळात आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानांचं कौतुक करण्यासाठी शिव्या खाव्या लागणं हे किती दुर्दैवी आहे... लोकांचं अज्ञान दुसरं काही नाही..."
ठाण्यातील पुरस्कार सोहळ्यात निवेदिता सराफ यांनी स्वतःला कट्टर भाजप समर्थक म्हटले आणि बिहार निवडणुकीत भाजपच्या विजयासाठी आमदार संजय केळकर यांचे अभिनंदन केले. त्या म्हणाल्या, "मी कट्टर बीजेपी असल्याने मला खूप आनंद झाला."
बोरिवलीतील दिवाळी पहाट कार्यक्रमात महेश कोठारे यांनी सांगितले की, आगामी मुंबई महापौर भाजपचाच असेल, कमळ नक्की फुलेल. तसेच ते मोदीभक्त असल्याचे आणि भाजप हा घरचा कार्यक्रम असल्याचे जाहीर केले, ज्यामुळे त्यांना ट्रोलिंग आणि विरोधी पक्षांची टीका सहन करावी लागली.
अभिनेत्री मेघा धाडे आणि अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी कोठारे यांची बाजू घेतली. मेघा धाडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून उद्धव सेनेच्या टीकेचा समाचार घेतला, तर शरद पोंक्षे यांनी कमेंटमध्ये म्हटले की, "मीही मोदी आणि अमित शहांचे कौतुक करतो; सद्य परिस्थितीत भाजपशिवाय पर्याय नाही."