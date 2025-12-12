English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निवेथा पेथुराज व रजिथ एब्रानचं लग्न रद्द झाल्याची बातमी समोर आली आहे

Actress Nivetha Pethuraj Called Off Her Wedding: सेलिब्रिटींच्या खासगी आयुष्याच्या घडामोडी नेहमीच लोकांच्या लक्षात राहतात. लग्नांच्या चर्चा तितक्याच प्रमाणात ब्रेकअप आणि घटस्फोटाबाबतही होतात  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 12, 2025, 07:39 PM IST
सिनेइंडस्ट्रीतल्या लोकप्रिय कलाकारांच्या घटस्फोट आणि ब्रेकअपच्या बातम्या नेहमीच चर्चेत राहतात. काही कलाकारांनी 20-25 वर्षांचा संसार केल्यानंतर अलग होण्याचा निर्णय घेतला, तर काहींनी तर साखरपुडा झाल्यानंतरच नातं मोडण्याचा निर्णय घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे. सध्या अशीच चर्चा दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री निवेथा पेथुराज यांच्यावर रंगली आहे.

साखरपुड्यानंतर नातं संपुष्टात?

रिपोर्ट्सनुसार, निवेथा पेथुराज आणि दुबईस्थित व्यावसायिक राजिथ इब्रान यांचा काही महिन्यांपूर्वी, ऑगस्ट 2025 मध्ये साखरपुडा झाला होता. दोघांनी सोशल मीडियावर रोमँटिक फोटो शेअर करत आपल्या नात्याची कबुली दिली होती. 2026 च्या जानेवारीत त्यांचा विवाह सोहळा पार पडणार असल्याची चर्चा होती. तथापि, सध्या सोशल मीडियावर दिसत आहे की, निवेथा पेथुराजने राजिथसोबतचे साखरपुड्याचे आणि इतर सर्व फोटो डिलीट केले आहेत. तसेच दोघांनी एकमेकांना अनफॉलो केल्याने चाहत्यांमध्ये आणि मीडियामध्ये ब्रेकअपच्या चर्चांना बळकटी मिळाली आहे.

गूढ पोस्टने चर्चांना उधाण

फोटो डिलीट केल्यानंतर निवेथाने इंस्टाग्रामवर एक गूढ पोस्ट शेअर केली, ज्यात तिनं लिहिलं, “मी माझी भीती सोडून पुन्हा नवी भरारी घेत आहे”. या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये आणि मीडियात त्यांच्या नात्यात काहीतरी बिघडल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

ब्रेकअपचे संभाव्य कारण

काही तमिळ माध्यमांच्या रिपोर्ट्सनुसार, राजिथ इब्रान याचं त्याच्या ‘बिग बॉस’मधील माजी प्रेयसीसोबत पुन्हा संबंध जुळल्यामुळे हा ब्रेकअप झाला असावा, अशी चर्चा आहे. मात्र, या संदर्भात कोणत्याही अधिकृत माहितीची घोषणा झालेली नाही.

चाहत्यांचा प्रतिसाद

निवेथा पेथुराज आणि राजिथ इब्रान यांचा सोशल मीडिया व्यवहार चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. चाहत्यांनी तिच्या गूढ पोस्टवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत “तुझं लग्न कधी?”, “हे खरं काय आहे?” असे प्रश्न विचारले आहेत. सोशल मीडिया आणि मीडिया रिपोर्ट्समुळे ही बातमी सध्या जोरदार चर्चेत आहे.

निवेथा पेथुराजचा करिअर

निवेथा पेथुराज हे दक्षिण भारतातील चित्रपटसृष्टीतील एक लोकप्रिय नाव आहे. तिने अनेक यशस्वी सिनेमांमध्ये काम केले आहे आणि तिचा अभिनय चाहत्यांना नेहमीच भावला आहे. सोशल मीडियावर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत चाहत्यांचा उत्सुकता कायम असतो.

FAQ

निवेथा पेथुराज आणि राजिथ इब्रानचा ब्रेकअप खरा आहे का?

सध्या सोशल मीडियावर आणि मीडियामध्ये ब्रेकअपच्या चर्चांना जोर आहे, परंतु दोघांपैकी कोणीही अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे अधिकृत पुष्टी अजून मिळालेली नाही.

त्यांच्या नात्याचा शेवट कधी झाला?

रिपोर्ट्सनुसार, निवेथा पेथुराज आणि राजिथ इब्रान यांचा ऑगस्ट 2025 मध्ये साखरपुडा झाला होता. त्यानंतर काही महिन्यांत सोशल मीडियावरून दोघांनी एकमेकांचे फोटो डिलीट केले आणि अनफॉलो केले, ज्यामुळे ब्रेकअपच्या चर्चांना बळकटी मिळाली.

ब्रेकअपचे संभाव्य कारण काय आहे?

काही तमिळ माध्यमांच्या रिपोर्ट्सनुसार, राजिथ इब्रानचा माजी प्रेयसीसोबत पुन्हा संबंध जुळल्यामुळे हा ब्रेकअप झाला असावा, अशी चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पुष्टी नाही.

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

