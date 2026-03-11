English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Highest Paid Actor : बॉलिवूडमध्ये सर्वाधिक फी आकारणारा कलाकार म्हटलं की, डोळ्यासमोर येतात ते म्हणजे बॉलिवूडचा शहनशाह, किंग खान आणि सलमान खान. पण या तिघांनी नाही एका साठीच्या अभिनेत्याने चक्क एका दिवसाला 180000000 एवढी फी आकारली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 11, 2026, 08:43 PM IST
ना अमिताभ ना शाहरुख, साठीच्या अभिनेत्याची एका दिवसाला फी 180000000, 'या' नावाचा विचारही केला नसेल?

Actor Taken 18 Crores for one day of Shoot : दिग्गज कलाकार अनेकदा सर्वाधिक फी आकारतात असा आपल्या सर्वांचा समज असतो. मात्र एका साठ वर्षांच्या कलाकाराने एका दिवसासाठी तब्बल 18 कोटी रुपयांची फी आकारली होती.  हा स्टार बॉलिवूडचा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान किंवा आमिर खान नाही. तर, तो कोण आहे? तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडला असेल की हा अभिनेता कोण आहे. या अभिनेत्याच वय तब्बल 71 वर्षे आहे. 

71 व्या वर्षीही अभिनय कौशल्य

जर तुम्ही अजून अंदाज लावला नसेल. हा अभिनेता कमल हासन आहे. कमल हासनला "कलकी 2898 एडी" साठी दररोज ₹18 कोटी (अंदाजे $1.8अब्ज) मानधन मिळाले. हा दावा चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता युगी सेतू यांनी अलिकडच्या मुलाखतीत केला होता. इंडियाग्लिट्झला दिलेल्या मुलाखतीत युगी सेतू म्हणाले, "कमल सरांचा दर्जा अद्वितीय आहे. 'कल्की 2898 एडी' साठी त्यांना 20 दिवसांच्या कॉल शीटसाठी 150 कोटी रुपये मिळत होते. मी त्यांच्या वाढदिवशी त्यांना सांगितले की ते भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणारे अभिनेता आहेत आणि त्यांनी दररोज 10 दशलक्ष डॉलर्स कमावले. पण जेव्हा मी निर्मात्या अश्विनी दत्तशी बोललो तेव्हा मला कळले की कमल हासन यांनी फक्त 10 दिवसांसाठी शूटिंग केले होते. त्यामुळे त्यांना दररोज 18 कोटी रुपये मिळाले." यानुसार, फक्त 10 दिवसांत एकूण150 कोटी रुपये, म्हणजेच दररोज सुमारे 15-18 कोटी रुपये कमावले. भारतीय चित्रपटसृष्टीत हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक दैनिक मानधन मानला जातो.

सिनेमाने गाठला मोठा आकडा 

'कल्की 2898 एडी' हा 2024 मधील सर्वात मोठ्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांपैकी एक होता, ज्याने बॉक्स ऑफिसवर 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली. नाग अश्विन दिग्दर्शित या विज्ञानकथेतील महाकाव्यात प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पदुकोण आणि कमल हासन यांनी भूमिका केल्या आहेत. कमल हासनची भूमिका एका देवासारखी खलनायकाची होती जो एका संकुलावर राज्य करतो. हिंदू पौराणिक कथांपासून प्रेरित असलेल्या या चित्रपटाने कल्की सिनेमॅटिक विश्वाची सुरुवात केली. "कल्की 2898 एडी भाग 2" चे चित्रीकरण आता सुरू आहे, ज्यामध्ये ४० वर्षांनंतर कमल हासन आणि अमिताभ बच्चन पुन्हा एकत्र येणार आहेत. अमिताभ यांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर त्यांच्या पुनर्मिलनाचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

