English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अमराठी कलाकारांना कायम पहिल्या रांगेत बसवलं जातं आणि... सई ताम्हणकरचा आरोप

'अमराठी कलाकारांना कायम पहिल्या रांगेत बसवलं जातं आणि...' सई ताम्हणकरचा आरोप

बोल्ड आणि बिनधास्त भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या सई ताम्हणकरला आज अनेक चाहते आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 22, 2026, 05:40 PM IST
'अमराठी कलाकारांना कायम पहिल्या रांगेत बसवलं जातं आणि...' सई ताम्हणकरचा आरोप

मराठी चित्रपटसृष्टीतील बोल्ड आणि बिनधास्त भूमिकांसाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री सई ताम्हणकर हिने कलाविश्वात आपल्या अभिनय कौशल्याच्या जोरावर ठळक स्थान निर्माण केले आहे. तिच्या अभिनयाचे अनेक चाहते असून ती वैयक्तिक मत निर्भीडपणे व्यक्त करण्यासाठीही ओळखली जाते. अभिनयाच्या क्षेत्रात तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर तिने नेहमीच आपली मते स्पष्टपणे मांडली आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

अलीकडेच सईने मराठी पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये कलाकारांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीवर रोखठोक भाष्य केले आहे. 'अमराठी कलाकारांच्या ग्लॅमरच्या नादात आपण आपल्याच मातीतील दिग्गजांचा अपमान करतोय का?'असा सवाल तिने उपस्थित केला.

‘विषय खोल’शी बोलताना सईने सांगितले, 'आपण म्हणतो की मराठी बोला, मराठीसाठी आग्रह धरतो, पण अनेकदा पाहतो की आजकाल पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये इतर सिनेसृष्टीतील (अमराठी) कलाकारांना आमंत्रित केले जाते. मात्र या प्रक्रियेत एक मोठी विसंगती दिसून येते. अमराठी कोणी कलाकार आले की त्यांना पहिल्या रांगेत बसवले जाते आणि ज्येष्ठ कलाकार, ज्यांनी 30–40 वर्षे कठोर मेहनत घेतली, त्यांना या भव्य पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये अनेकदा मागच्या रांगेत स्थान दिले जाते. हे मला पटत नाही.'

तिने पुढे टीका करत म्हटले, “टीआरपी वाढवण्यासाठी आणि सोहळ्याला ‘ग्लॅमर’ प्राप्त करून देण्यासाठी दुसऱ्या फिल्म इंडस्ट्रीमधील कलाकारांना अतोनात महत्त्व दिले जाते. आज मागे बसलेले हेच ज्येष्ठ कलाकार एकेकाळी इतके लोकप्रिय होते की, त्यांच्या सिनेमाची तिकिटे 200–300 रुपयांत ब्लॅक मार्केटमध्ये विकली जायची. दुसऱ्या इंडस्ट्रीमधून आलेली लोक काहीतरी मोडकतोडक मराठी बोलणार, त्याचे आपण सेलिब्रेशन करतो. आपण स्वतःला किती सेलिब्रेट करतोय आणि त्यातून खरोखर आनंद मिळतोय का, हे पाहणे गरजेचे आहे.'

सई ताम्हणकरच्या या वक्तव्यामुळे मराठी पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये कलाकारांचे स्थान, त्यांची प्रतिष्ठा आणि सध्याच्या ग्लॅमर-केंद्रित प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. तिने स्पष्ट केले की, ज्या कलाकारांनी आपल्या मेहनतीने आणि सृष्टीसाठी योगदान दिले आहे, त्यांचा सन्मान करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

तिने चाहत्यांना आणि माध्यमांना देखील आवाहन केले की, मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांच्या योग्य सन्मानासाठी आणि त्यांच्या कष्टांचे योग्य मानांकन सुनिश्चित करण्यासाठी जागरूक राहावे. सईचा हा दृष्टिकोन उद्योगातल्या अनेक तज्ज्ञांनाही चिंतनासाठी विचार करण्यास भाग पाडत आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Sai TamhankarMarathi ActressMarathi film industryaward showsMarathi Artists

इतर बातम्या

समुद्र शांत असताना 15 फुटांच्या लाटा उसळल्या, चेन्नईच्या गो...

भारत