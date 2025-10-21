English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऐन दिवाळी मुहूर्तावर नोरा फतेहीचे हळदीचे फोटो व्हायरल, फोटो पाहून चाहते थक्क

Nora Fatehi : ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये नोरा फतेहीच्या हळदीच्या फोटोंनी उडवून दिली खळबळ. ली मिन हो सोबतचे हळदीचे फोटो तुफान व्हायरल   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 21, 2025, 10:05 PM IST
ऐन दिवाळी मुहूर्तावर नोरा फतेहीचे हळदीचे फोटो व्हायरल, फोटो पाहून चाहते थक्क

Nora Fatehi : दिवाळीच्या सणात संपूर्ण देश जल्लोषात न्हाऊन निघाला असताना बॉलिवूडची डान्स क्वीन अभिनेत्री नोरा फतेही पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर नोरा फतेहीचे काही फोटोंनी अक्षरशः खळबळ माजवली आहे. या फोटोंमध्ये नोरा फतेही साउथ कोरियाच्या लोकप्रिय अभिनेता आणि गायक ली मिन हो सोबत दिसत आहे आणि हे फोटो पाहून लोक विचारत आहेत 'नोरा लग्न करतेय का?'

सोशल मीडियावरील या व्हायरल फोटोंमध्ये नोरा आणि ली मिन हो दोघेही हलदीच्या विधीमध्ये दिसत आहेत. नोरा पिवळ्या रंगाच्या पारंपरिक पेहरावात सुंदर दिसते आहे. तिच्या चेहऱ्यावर हलदी लावलेली आहे आणि हातांवर मेहंदीही दिसत आहे. दोघे एकत्र विविध पोझमध्ये दिसत असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि गोंधळ दोन्ही निर्माण झाला आहे.

चाहत्यांकडून भरभरून प्रतिक्रिया

या फोटोंवर लोकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी विचारलं 'हे शूटिंगसाठीचे फोटो आहेत की खरंच लग्न झाले आहे? तर काहींनी लिहिलं 'AI पागल करेल आता सगळ्यांना.' एका युजरने कमेंट केली, 'पहिल्यांदा पाहिलं तेव्हा वाटलं खरंच लग्न झालंय, पण आता समजलं हे काहीतरी गोंधळ आहे.' आणखी एका युजरने मजेशीर प्रतिक्रिया दिली 'AI लग्न, घटस्फोट आणि वाढदिवस सगळं करून दाखवेल!'

परंतु, या चर्चेला पूर्णविराम देत स्पष्ट सांगायचं तर या सगळे फोटों फेक आहेत. नोरा फतेहीच्या टीमकडून किंवा तिच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून अशा कोणत्याही लग्नासंदर्भातील माहिती शेअर केलेली नाही.

अलिकडेच नोरा न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या दिवाळी पार्टीमध्ये दिसली होती, जिथे ती प्रियंका चोप्रा सोबत गप्पा मारताना आणि आलिंगन देताना दिसली. त्यानंतर नोरा पुन्हा आपल्या कामात व्यस्त झाली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नोराचं नवीन गाणं चर्चेत 

सध्या तिचं नवीन गाणं ‘दिलबर की आंखों का’ जबरदस्त लोकप्रिय ठरत आहे. हे गाणं आयुष्मान खुरानाच्या आगामी चित्रपट ‘थामा’ मधलं असून, त्यातील नोराच्या परफॉर्मन्स आणि गाण्याच्या बीट्समुळे इंटरनेटवर प्रचंड धूम माजली आहे.

थोडक्यात, नोरा फतेही आणि ली मिन हो यांच्या लग्नाच्या बातम्या केवळ सोशल मीडियावरील AI-जनरेटेड अफवा आहेत. खऱ्या आयुष्यात नोरा फक्त काम आणि ग्लॅमरमध्येच व्यस्त आहे!

