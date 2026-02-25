English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • मनोरंजन
  • नोरा फतेहीच्या विवाहित बॉयफ्रेंडवर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप; नेमकं काय घडलं?

नोरा फतेहीच्या विवाहित बॉयफ्रेंडवर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप; नेमकं काय घडलं?

Nora Fatehi: अभिनेत्री आणि डान्सर नोरा फतेही अलीकडे पुन्हा चर्चेचा विषय ठरली आहे. यावेळी तिच्या चर्चेचं कारण कोणतं आयटम सॉन्ग नाही तर तिचा बॉयफ्रेंड आहे. तिच्या बॉयफ्रेंडवर झालेले बलात्काराचे गंभीर आरोप आहेत. जाणून घ्या, कोण आहे हा फुटबॉल खेळाडू?

प्रिती वेद | Updated: Feb 25, 2026, 11:41 AM IST
नोरा फतेहीच्या विवाहित बॉयफ्रेंडवर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप; नेमकं काय घडलं?
(photo Credit- Social Media)

नोरा फतेहीचं नाव गेल्या काही दिवसांत पुन्हा चर्चेत आलं आहे. यावेळी तिच्या चर्चेत येण्याचं कारण रुमर्ड बॉयफ्रेंडवर झालेले लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत. तिच्या बॉयफ्रेंडचं नाव अशरफ हकीमी असून सोशल मीडियावर अभिनेत्रीचा फोटो आणि व्हिडिओ समोर आल्यानंतर चाहत्यांनी तिचं नाव मोरोक्कोचा स्टार फुटबॉलर अशरफ हकीमीसोबत जोडलं. तो विवाहित असूनही नोरा फतेहीला डेट करत असल्यामुळे त्यांच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. आता त्याच्यावर बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाल्यामुळे नेटकऱ्यांच्या नजरा पुन्हा वळवल्या आहेत.  जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

अभिनेत्री आफ्रिका कप ऑफ नेशन्सचा सामना पाहताना मोरोक्को टीमला सपोर्ट करताना दिसली आणि तेव्हापासून चर्चांना वेग आला. नोरा स्वतः तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल फार कमी बोलते, त्यामुळे या चर्चांबद्दल उत्सुकता आणखी वाढली आहे. चाहत्यांना आता या नात्याचं खरं काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता लागली आहे.

अशरफ हकीमी कोण आहे?

अशरफ हकीमी हा जगातील प्रसिद्ध फुटबॉलपटूंपैकी एक मानला जातो. त्याचे आई-वडील मोरोक्कन अरब वंशाचे असल्याने त्याने मोरोक्को राष्ट्रीय संघाची निवड केली. सध्या तो 27 वर्षांचा असून संघाचा महत्त्वाचा खेळाडू आणि कर्णधार आहे. मैदानावर त्याच्या वेग आणि आक्रमक खेळामुळे तो नेहमी चर्चेत असतो.

त्याने 2020 मध्ये स्पॅनिश अभिनेत्री हिबा अबूक हिच्याशी लग्न केलं. दोघांना 2 मुलं आहेत. मात्र काही वर्षांतच त्यांच्या नात्यात मतभेद निर्माण झाले आणि अखेर 2023 मध्ये त्यांनी अधिकृत घटस्फोट जाहीर केला. त्यानंतर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक बातम्या समोर येऊ लागल्या.

2023 मध्ये पॅरिसमध्ये एका महिलेने अशरफ हकीमीवर बलात्काराचा आरोप केल्याची माहिती समोर आली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मात्र हकीमीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत ते खंडणी आणि ब्लॅकमेलिंगचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं आहे. तपास पूर्ण झालेला नसल्यामुळे सत्य अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

nora fatehi

नेमकं प्रकरण काय?

नोरा फतेहीचं नाव यापूर्वीही अनेक सेलिब्रिटींसोबत जोडलं गेलं होतं. पण अभिनेत्रीने कधीही नात्यांबद्दल उघडपणे प्रतिक्रिया दिली नाही. सध्या अशरफ हकीमीसोबत नाव जोडलं गेल्यानंतर पुन्हा एकदा चाहत्यांमध्ये चर्चांचा पूर आला आहे. मात्र या चर्चांवर तिने अद्याप कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलेलं नाही.

हे नक्की वाचा: Splitsvilla चा 'तो' क्षण आठवतोय? मयंक पवारसाठी सनी लिओनी ढसढसा रडली; कारण...

खरंच रिलेशनशिप आहे की केवळ योगायोग?

सध्या चाहत्यांना एकच प्रश्न पडला आहे, हे खरंच रिलेशनशिप आहे की केवळ योगायोग? दोघांनीही नात्याबद्दल स्पष्टपणे काही सांगितलेलं नसल्यामुळे अफवा अधिक पसरत आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत अभिनेत्री किंवा फुटबॉलपटू यांच्याकडून कोणती प्रतिक्रिया येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

