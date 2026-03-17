'पहले उठा ले, अंदर वो डाले...', नोरा फतेहीच्या गाण्यात अश्लीलतेचा कहर; घाणेरडे शब्द आणि डान्स पाहून नेटकरी संतापले

शिवराज यादव | Updated: Mar 17, 2026, 11:14 AM IST
Nora Fatehi New Song Faces Backlash: बॉलिवूड अभिनेत्री नोरा फतेही आणि अभिनेता संजय दत्त सध्या आपल्या एका गाण्यामुळे चर्चेत आहेत. कन्नड चित्रपट KD: The Devil मधील त्यांच्या 'सरके चुनर तेरी सरके' या गाण्याची सध्या सोशल मीडियावर तुफान चर्चा रंगली आहे. पण ही चर्चा त्यांच्या कौतुकासाठी नसून, गाण्यातील अश्लील शब्द आणि डान्समुळे आहेत. या गाण्याचे शब्द ऐकल्यानंतर नेटकरी संतापले असून, कमेंट्स करत आपला राग व्यक्त करत आहेत. 

काही नेटकऱ्यांनी नोरा फतेहीच्या डान्सचं कौतुक केलं असताना, अनेकांनी मात्र गाण्याच्या शब्दांकडे लक्ष वेधलं आहे. हे गाणं प्रचंड अश्लील असून, त्याची कोरिओग्राफीदेखील अश्लील असल्याचं नेटकरी म्हणत आहेत. 

अरमान मलिककडून टीका

गाण्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, फक्त सर्वसामान्य नेटकरीच नाही तर सेलिब्रिटीही त्यावर व्यक्त होत आपली नाराजी जाहीर करत आहेत. अरमान मलिकने एक्सवर पोस्ट शेअर करत आपलं मत मांडलं आहे. "माझ्या टाइमलाइनवर हे आलं आणि मी योग्य ऐकतोय याची खात्री करण्यासाठी रिप्ले करत राहिलो. व्यावसायिक गीतलेखन आता इतक्या खालच्या पातळीला गेलंय हे दुर्देवी आहे," अशी खंत त्याने व्यक्त केली आहे.

गाण्याचे शब्द काय आहेत?

पहले उठाले, अंदर वो डाले
नीचे एक बूंद न गिराए
खाली कर के निकाले
मुझे पे न गिराना, मुझे लगता है डर
भेद खुल जाए ना, संभल के जाना घर
चूसेगा या चाटेगा, जो करना है कर
तेरी बोतल पर न पड़े किसी की भी नज़र।
इंटरनेट युजर्सनी गाण्याला 'अश्लील' ठरवलं

व्हिडिओमध्ये, नोरा फतेही एका 'डान्स-बार'मध्ये दिसत आहे. यावेळी ग्रुपसह ती डान्स करताना दिसत आहे. या गाण्यातील तिचा डान्स आणि शब्द इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. अनेक युजर्सनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

"नोरा फतेहीच्या या नवीन गाण्याने अश्लीलतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत!!," असं एकाने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

दुसऱ्या एका युजरने सेन्सॉर बोर्डावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. "भारतात सेन्सॉर बोर्ड अस्तित्वात आहे तरी का? अशा प्रकारची अश्लील गाणी मुख्य प्रवाहात (mainstream) येण्याची परवानगी दिलीच कशी जाते?," अशी विचारणा त्याने केली आहे. 

"भारतात आजवर तयार झालेल्या गाण्यांमधील हे सर्वात अश्लील बोल आहेत. याचा तरुणाईवर काय परिणाम होईल? अनेक मुली या गाण्यावर 'रील्स' बनवतील. हे गाणे सार्वजनिक ठिकाणी वाजवले जाईल," असं एकाने म्हटलं आहे. तर एकाने शब्द किती किळसवणारे आहेत असं म्हटलं आहे. 

गाणं आणि चित्रपटाविषयी जाणून घ्या

'Sarke Chunar Teri Sarke' हे गाणं मंगली यांनी गायले असून, रकीब आलम यांनी लिहिलं आहे. अर्जुन जान्या यांनी म्युझिक दिलं आहे. हे गाणं 'KD: The Devil' या आगामी कन्नड भाषेतील ॲक्शन-क्राईम चित्रपटातील आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रेम यांनी केले आहे. या चित्रपटात ध्रुव सर्जा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी आणि रेश्मा नानाय्या हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहेत.

1970 च्या दशकाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेल्या या चित्रपटाची कथा 'काली' नावाच्या एका किरकोळ गुन्हेगाराभोवती फिरते, जो पुढे अंडरवर्ल्डमध्ये ओढला जातो. हा चित्रपट 30 एप्रिल 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

