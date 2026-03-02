Nora Fatehi Video :'एक युद्ध संपत नाही तर दुसरं सुरु होतं' मध्यपूर्वेतील तणावाबाबत काय म्हणली नोरा फतेही?

Nora Fatehi Video: मिडिल ईस्टमध्ये वाढलेल्या तणावामुळे जगभरातील लोकांमध्ये चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि डान्सर (नोरा फतेही) Nora Fatehi हिने सुरक्षिततेबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. दुबईमध्ये राहणारी नोरा सध्या भारतात असून तिने सोशल मीडियावरून चाहत्यांशी संवाद साधला. तिचा व्हिडिओ खूप व्हायरल होत असून ही परिस्थिती पाहून ती घाबरलेली असल्याचं तिने स्पष्ट केलं आहे. नोरा फतेही पुढे काय म्हणाली? जाणून घ्या...
Nora Fatehi ने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत सांगितलं की ती सध्या भारतात सुरक्षित आहे. दुबईतील घडामोडी पाहून अनेक चाहत्यांनी तिची विचारपूस केली होती. त्यावर उत्तर देताना तिने सांगितलं की दररोज समोर येणाऱ्या बातम्या आणि दृश्यं पाहून मन अस्वस्थ होतं. निरपराध लोकांवर संकट येऊ नये, अशीच सर्वांची इच्छा असते. उद्या काय होईल याची अनिश्चितता प्रत्येकाला अस्वस्थ करत आहे, असंही ती म्हणाली.
तिने पुढे सांगितलं की, गेल्या काही वर्षांत जगाने अनेक मोठे संकटं पाहिली आहेत. एका मागोमाग एक संघर्ष, आपत्ती आणि अस्थिरता यामुळे लोक मानसिकदृष्ट्या थकले आहेत. अशा परिस्थितीत आपला विश्वास टिकवणं आणि एकमेकांना साथ देणं खूप गरजेचं आहे. Nora ने लोकांना आध्यात्मिकदृष्ट्या मजबूत राहण्याचा सल्ला दिला. प्रार्थना आणि सकारात्मक विचार यामुळेच आपण कठीण काळातून बाहेर पडू शकतो, असं तिचं मत आहे.
जगात मोठ्या पातळीवर काय घडतंय, हे आपल्या हातात नसतं, असं Nora Fatehi म्हणाली. मात्र आपला दृष्टिकोन आणि वागणूक आपल्या नियंत्रणात असते. त्यामुळे अशा काळात एकता आणि संयम राखणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. परिस्थिती अजून काही काळ कठीण राहू शकते, अशीही तिने शक्यता व्यक्त केली. मानसिक, आध्यात्मिक आणि आर्थिक पातळीवर याचा परिणाम सर्वांवर होऊ शकतो, असं ती म्हणाली.
हे ही वाचा: नोरा फतेहीचा डान्स पाहताना पत्नीने सूर्यकुमारला रंगेहात पकडलं, Video पाहून हसणं थांबवू शकणार नाही
कामाच्या आघाडीवर नोरा फतेही शेवटची 'थामा' या चित्रपटात दिसली होती, ज्यामध्ये ‘Dilbar Ki Aankhon Ka’ या गाण्यात तिची खास उपस्थिती होती. लवकरच ती कन्नड चित्रपट KD: The Devil मध्ये झळकणार आहे. सध्या मात्र ती जागतिक परिस्थितीबद्दल चिंतित असून लोकांनी एकत्र राहावं, असा संदेश देत आहे.