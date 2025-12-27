Nora Fatehi to be Married in 20206 : नोरा फतेही 2026 मध्ये होणार लग्न! लोकप्रिय खेळाडूसोबत डेटिंग चर्चेत

‘दिलबर’, ‘साकी-साकी’ आणि ‘कुसू-कुसू’ सारख्या गाण्यांमधील भन्नाट डान्समुळे चाहत्यांना थक्क करणारी अभिनेत्री नोरा फतेही आता तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. सध्या सर्वत्र फक्त आणि फक्त नोरा हिच्या वैयक्तिक जीवनाबाबत चर्चा रंगली आहे. नोरा नेहमीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत फारशी माहिती शेअर करत नाही, त्यामुळे तिच्या या अफेअरबाबत बातम्या चाहत्यांसाठी नवीन आणि आश्चर्यकारक ठरल्या आहेत.
माहितीनुसार, नोरा सध्या एका लोकप्रिय फुटबॉल खेळाडूला डेट करत आहे. 2022 मध्ये नोरा हिने फिफा वर्ल्डकपमध्ये ‘लाइट द स्काय’ गाण्यावर परफॉर्म केले होते, ज्यातून तिचं फुटबॉलशी जुने नाते दिसून येते. आता या खेळाडूसोबत तिचं नातं अधिक खास बनलं आहे. रिपोर्ट्सनुसार, नोरा आपल्या अफेअरमुळे आफ्रिकन कप ऑफ नेशन्स 2025 फुटबॉल सामन्यासाठी मोरोक्कोमध्ये पोहोचली होती. दुबई आणि मोरोक्कोमध्ये तिला एकाच पुरूषासोबत स्पॉट केल्यामुळे तिच्या डेटिंगच्या चर्चांना उधाण मिळाले.
दोघांसाठी गोपनीयता महत्त्वाची असल्याचे सांगितले जात आहे. नोरा सध्या फक्त तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची माहिती जास्तीत जास्त गुप्त ठेवणे तिला प्राधान्य आहे. यामुळेच ती अफेअर्सबाबत नेहमीच शांत राहते आणि सार्वजनिक जीवनात त्यावर चर्चा करणे टाळते.
याआधी नोरा हिचं नाव अनेक सेलिब्रिटींसोबत जोडण्यात आलं आहे. त्यात प्रिंस नरूला, अंगद बेदी आणि टेरेंस लुईस यांचा समावेश आहे. तसेच अमेरिकन गीतकार बेन्सन बूनसोबत अफेअरच्या चर्चांनीही प्रचंड गाजवले होते. पण सध्या ती एका कोट्यवधी फुटबॉलरसोबत डेटिंग करत असल्याच्या बातम्या सर्वाधिक चर्चेत आहेत.
नोरा फतेहीने अनेक सिनेमांमध्ये काम केले आहे, परंतु तिचा डान्स तिच्या करिअरचा मुख्य आकर्षण आहे. ‘साकी-साकी’, ‘दिलबर’, ‘कुसू-कुसू’ आणि ‘लाइट द स्काय’ यासारख्या गाण्यांमधील तिचे डान्स परफॉर्मन्स नेहमीच चर्चेत राहतात. सोशल मीडियावरही ती कायम सक्रिय असते. तिच्या चाहत्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि ती नियमितपणे फोटो, व्हिडिओ आणि इतर अपडेट्स शेअर करून चाहत्यांशी संपर्क साधते.
सोशल मीडियावर तिच्या पर्सनल लाइफविषयी सतत चर्चा होत असते. चाहत्यांना तिच्या डेटिंग लाइफविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. नोरा हिच्या या गोपनीय नात्यामुळे चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तिचा हा अफेअर आणि लग्नबद्ध होण्याच्या चर्चा चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्या आहेत.
या सर्व गोष्टींमुळे, नोरा फतेही फक्त तिच्या कामासाठीच नव्हे, तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चाहत्यांच्या लक्षात राहते. तिच्या अफेअर्स, डान्स परफॉर्मन्स आणि सोशल मीडियावरील सक्रियतेमुळे ती सतत चर्चेत राहते आणि चाहत्यांचे लक्ष कायम आकर्षित करते. नोरा फतेहीची ही लोकप्रियता तिच्या करिअरला आणि वैयक्तिक आयुष्यालाही एकत्रीतपणे चालना देते.