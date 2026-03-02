'तुंबाड 2' मध्ये अक्षय खन्ना नव्हे, दुसऱ्याच अभिनेत्यावर जबाबदारी; फोटो पोस्ट करत दिली माहिती

गेल्या अनेक महिन्यांपासून 'तुंबाड २' सिनेमाची उत्सुकता चित्रपटप्रेमींमध्ये प्रचंड वाढली आहे. २०१८ साली आलेल्या आणि प्रेक्षकांच्या हृदयात दखल घेणाऱ्या 'तुंबाड' सिनेमाचा हा बहुप्रतिक्षित सीक्वल असून, त्याची निर्मिती पुन्हा एकदा सोहम शाह करत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून 'तुंबाड २' मध्ये प्रमुख भूमिकेत अक्षय खन्ना झळकणार असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. मात्र आता सोहम शाहने या चर्चांवर थेट अपडेट दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या सिनेमात बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता नवाझुद्दीन सिद्दीकी प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे.
सोहम शाहने नवाझुद्दीन सिद्दीकीसोबत खास फोटोशूट करून फोटो शेअर केले आहेत आणि म्हणाले, “'तुंबाड २' साठी नवाझुद्दीन आमच्याशी जोडला गेला आहे. हे सांगताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे.” नवाझुद्दीनची ही भूमिकेची इच्छा विशेष आहे कारण पहिल्या भागातही ते झळकणार होते, पण काही कारणास्तव ते काम करता आले नाही. त्यामुळे पहिल्या भागातील ही इच्छा आता 'तुंबाड २' मध्ये पूर्ण झाली आहे.
2018 मध्ये 'तुंबाड' सिनेमाच्या शेवटीच 'तुंबाड २' ची घोषणा करण्यात आली होती, ज्यामुळे चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. पहिल्या भागाप्रमाणेच राही बर्वे या सीक्वलच्या दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळणार का, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
'तुंबाड 2' च्या कथानकाबाबत अद्याप खूप गोपनीयता ठेवण्यात येत आहे. या चित्रपटात पहिल्या भागातील रहस्य, भुतलागी वातावरण आणि कोकणच्या पार्श्वभूमीतील पौराणिक कथांचे दर्शन पहायला मिळणार आहे, अशी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. निर्माते म्हणतात की, पहिल्या भागाच्या धर्तीवर या सीक्वलमध्ये अधिक भव्य सेट, विस्तृत सिनेमॅटोग्राफी आणि दिग्दर्शनाची उच्च प्रतीची काळजी घेतली जात आहे.
सिनेमाची रिलीज डेट अद्याप जाहीर नाही; तरीही चाहत्यांना अपेक्षा आहे की, 'तुंबाड २' पुढील वर्षी म्हणजेच २०२७ मध्ये प्रदर्शित होईल. हा सीक्वल केवळ पहिल्या भागाच्या यशाचा वारसा नाही तर नवाझुद्दीन सिद्दीकीसारख्या तगड्या कलाकाराच्या सहभागामुळे तो आणखी आकर्षक ठरेल, अशी निर्मात्यांची खात्री आहे.
चाहत्यांचे प्रतिक्रिया:
सोशल मीडियावर नवाझुद्दीनच्या सामील होण्याची बातमी ऐकल्यानंतर चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. अनेकांनी पोस्टवर कमेंट करून अपेक्षांचा उत्साह व्यक्त केला आहे. "तुंबाड २ आता अजूनच रोमांचक होणार," असे चाहत्यांनी लिहिले आहे.