'धुरंधर 2' ला तगडी टक्कर देतोय 'हा' सिनेमा, 4 दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ; 20 कोटीचा बजेट अन् 85 कोटीची कमाई

'धुरंधर 2' सिनेमाची सगळीकडे जोरदार चर्चा आहे. या सिनेमाने अगदी पाकिस्तानलाही दखल घ्यायला भाग पाडलं. असं असताना 'धुरंधर2' ला टक्कर देणारा सिनेमा कोणता अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 23, 2026, 11:08 PM IST
बॉक्स ऑफिसवर गेल्या चार दिवसांपासून 'धुरंदर2' हा सिनेमा धुमाकूळ घालतोय. अगदी सोशल मीडिया म्हणून नका किंवा पाकिस्तानात घेतली जाणारी दखल म्हणून नका. सगळीकडे धुंरधरचीच चर्चा आहे. असं असताना एक सिनेमा धुरंधरला चांगलीच टक्कर देत आहे. धुरंधरमध्ये तगडी स्टारकास्ट आहे तरी देखील हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर टक्कर देत आहे. मल्याळम सिनेमातील 'आडू3' ने अगदी शांततेत येऊन क्रांती केली आहे. अवघ्या 20 कोटीच्या बजेटमध्ये बनवलेला हा सिनेमा चार दिवसांत 85 कोटींचा गल्ला जमावतो. 'आडू 3' हा सिनेमा धुरंधर2सोत 19 मार्च रोजी रीलिज झाला आहे. 

कमी बजेट पण कमाई बक्कळ 

'आडू 3' ने हे सिद्ध केले आहे की, एक दमदार कथा आणि प्रेक्षकांशी घट्ट नाते निर्माण करण्यासाठी मोठ्या बजेटची गरज नसते. चित्रपटाला प्रदर्शनाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि गेल्या चार दिवसांत कमाईचा आकडा वाढत आहे. विशेष म्हणजे, 'धुरंधर २' सारख्या दमदार चित्रपटांसमोरही त्याने आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे, हे कौतुकास्पद आहे. 

गोष्ट आहे खास 

सिनेमाची कथा अतिशय रोमांचक आहे. या सिनेमात एकाचवेळी 3 टाईमलाईन दाखवली गेली आहे. ज्यामध्ये भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य काळाचा समावेश आहे. सिनेमाची कथा ही शाजी पप्पन आणि त्याच्या गँगभोवती फिरताना दिसते. महत्त्वाचं म्हणजे ही टाईमलाईन वेगवेगळ्या अवतारात दिसते. हा टि्वस्ट सिनेमाला आणखी मजेशीर करतो. 

कलाकार आणि दिग्दर्शन

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मिथुन मॅन्युएल थॉमस यांनी केले असून, यात जयसूर्या, विजय बाबू आणि सनी वेन यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. प्रत्येक कलाकाराने चित्रपटाची ऊर्जा कायम ठेवत दमदार अभिनय केला आहे. या चित्रपटाला IMDb वर 7.0 रेटिंग मिळाले आहे, जे एक सकारात्मक चिन्ह मानले जाते. एकूणच, 'आडू 3' बॉक्स ऑफिसवर एक अनपेक्षित यशस्वी चित्रपट म्हणून उदयास आला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

