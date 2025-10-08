English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'प्रत्येक प्रोजेक्ट मनापासून नाही करता येत; काही गोष्टी पैशासाठीही कराव्या लागतात' - सुबोध भावे

Subodh Bhave : सुबोध भावेने कलाकार म्हणून काम आणि मानधन या दोन्ही गोष्टींबाबत आपलं प्रामाणिक मत स्पष्टपणे मांडलं.

Intern | Updated: Oct 8, 2025, 01:18 PM IST
मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय आणि बहुमुखी अभिनेता सुबोध भावे सध्या ‘झी मराठी’वरील ‘वीण दोघांतील तुटेना’ या मालिकेत समर राजवाडेची भूमिका साकारत आहे. त्याच्यासोबत अभिनेत्री तेजश्री प्रधान मुख्य भूमिकेत झळकते आहे. या मालिकेला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत असून, सुबोधच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक होत आहे. सुबोध भावेने आपल्या कारकिर्दीत कट्यार काळजात घुसली, बालगंधर्व, अण्णा हजारे, ती सध्या काय करते यांसारख्या चित्रपटांपासून ते अनेक मालिकांपर्यंत विविध आणि गहन भूमिका साकारल्या आहेत. प्रत्येक भूमिकेत त्याने अभिनयाची वेगळी छाप सोडली आहे. मात्र, नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत सुबोध भावेने कलाकार म्हणून कामाची निवड, त्यामागचं समाधान आणि मिळणारं मानधन या तिन्ही गोष्टींबद्दल अत्यंत प्रामाणिकपणे विचार मांडले.
‘व्हायफळ’ या यूट्यूब चॅनेलवरील मुलाखतीत तो म्हणाला, 'मला असं वाटतं की विचारांची स्पष्टता ज्या क्षणी आयुष्यात येते, त्या क्षणी आयुष्य सुंदर बनतं. जर गोंधळ असेल, तर काहीच आनंद मिळत नाही. कलाकार म्हणून जेव्हा आपण काम करतो, तेव्हा काही वेळा काही गोष्टी पैशासाठी कराव्या लागतात आणि त्यात काहीच गैर नाही. काही वेळा मात्र समाधानासाठी काम केलं जातं, जरी त्यात मानधनाचं समाधान नसलं तरी. पण यापैकी एक तरी समाधान मिळणं गरजेचं आहे.'
त्याने पुढे सांगितलं, 'जर या दोन्ही गोष्टी पैसा आणि समाधान मिळत नसतील, तर ते काम करू नका. एखाद्या भूमिकेसाठी पैसे चांगले मिळत असतील आणि त्यामुळे घर चालणार असेल, तर ते काम नक्की करा. पण जर पैसा नसेल, तरी भूमिकेत मजा आणि आत्मिक समाधान मिळत असेल, तर त्या कामात उडी घ्या. कारण असं काम पुढचं अनंत काम करण्याची ऊर्जा देतं. त्यामुळे कलाकाराने स्वतःमध्ये ही स्पष्टता ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे.'

सुबोध भावे पुढे म्हणाला, 'कधी कधी आपण एखाद्या भूमिकेसाठी सेटवर जातो आणि मनातून आनंदी असतो, कारण आपल्याला माहिती असतं की हे काम आपल्याला नवीन प्रेरणा देणार आहे. पण काही वेळा फक्त आर्थिक कारणांमुळे काम स्वीकारावं लागतं कारण वास्तव जीवनात जबाबदाऱ्या असतात. दोन्ही गोष्टी स्वीकारणं आणि त्या करताना प्रामाणिक राहणं, हेच खऱ्या अर्थानं कलाकाराचं यश आहे.' त्याच्या या प्रामाणिक वक्तव्यावरून सुबोध भावेचा वास्तववादी दृष्टिकोन आणि व्यावसायिक प्रामाणिकता स्पष्टपणे दिसून येते. कलाक्षेत्रात करिअर करणाऱ्या तरुण कलाकारांसाठीही त्याचे हे विचार प्रेरणादायी ठरतात.

FAQ

सुबोध भावेने कोणत्या मुलाखतीत हे वक्तव्य केलं?
सुबोध भावेने हे वक्तव्य ‘व्हायफळ’ या यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत केलं आहे.

सुबोध भावेने काम आणि पैशाबाबत नेमकं काय सांगितलं?
सुबोध भावेच्या मते, कलाकार म्हणून काही वेळा काम पैशासाठी करावं लागतं, तर काही वेळा समाधानासाठी. मात्र, प्रत्येक कामात किमान एक तरी समाधान मिळणं आवश्यक आहे.

सुबोध भावे सध्या कोणत्या मालिकेत काम करत आहे?
सुबोध भावे सध्या *‘झी मराठी’*वरील ‘वीण दोघांतील तुटेना’ या मालिकेत समर राजवाडेची भूमिका साकारत आहे, ज्यात तेजश्री प्रधान मुख्य भूमिकेत दिसते.

