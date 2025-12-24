हिंदू नव्हे, तर 'रामायण'मधील 'लक्ष्मण'ने हा धर्म स्वीकारला

टीव्ही आणि ओटीटी क्षेत्रात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता रवी दुबे सध्या चर्चेत आहे. त्याच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीने अनेक टीव्ही शोजपासून ओटीटीवरील प्रोजेक्ट्सपर्यंत त्याच्या नावाची गाज केली आहे. रवी दुबे आता त्याच्या करिअरच्या नवा टप्प्यावर आहे, कारण तो लवकरच मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करणार आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण' या चित्रपटात तो लक्ष्मण ची भूमिका साकारतो, ज्यात रणबीर कपूर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमातून रवी दुबेच्या अभिनयाला एक नवा वळण मिळणार आहे.
रवी दुबेने आपल्या करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगपासून केली होती. त्यानंतर त्याने टीव्ही शोजचे सूत्रसंचालन देखील केले. पण, रवीला खरी प्रसिद्धी मिळाली ती त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर. त्याने 2006 मध्ये 'स्त्री तेरी कहानी' या मालिकेद्वारे टीव्ही इंडस्ट्रीत पाऊल ठेवलं. या मालिकेतून त्याला एक चांगली सुरूवात मिळाली आणि नंतर त्याने 'डोली सजा के', 'यहां के हम सिकंदर' यांसारख्या लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्ये भूमिका साकारल्या.
रवी दुबेला 'सास बिना ससुराल', 'जमाई राजा', 'नच बलिये 5', आणि 'फिअर फॅक्टर: खतरों के खिलाडी 8' यांसारख्या रिअॅलिटी शोजमध्ये सहभाग घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रियता मिळाली. यामुळे त्याला एक पक्की ओळख मिळाली आणि तो टीव्हीच्या पलीकडेही ओटीटी आणि चित्रपट क्षेत्रात प्रवेश करण्यास तयार झाला.
'रामायण' मध्ये लक्ष्मणाची भूमिका:
आता रवी दुबे आपल्या करिअरमध्ये एक मोठं पाऊल उचलताना दिसतोय. तो लवकरच नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण' या ऐतिहासिक चित्रपटात लक्ष्मणाची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत रणबीर कपूर मुख्य भूमिकेत आहेत, ज्यामुळे चित्रपटाच्या लोकप्रियतेला आणखी वाव मिळणार आहे. 'रामायण'सारख्या ऐतिहासिक कथेतील भूमिका साकारताना रवीला त्याच्या अभिनयाची शुद्धता आणि त्याच्या कामातील निष्ठेचा विचार करावा लागेल.
रवीचे धार्मिक विश्वास आणि त्याची जीवनशैली:
रवी दुबे केवळ अभिनयानेच नाही, तर त्याच्या जीवनशैलीने देखील खूप लोकांना प्रभावित केलं आहे. त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर असंख्य फोटो आणि व्हिडिओस आहेत, ज्यात तो गंगा मांजच्या आरतीत भाग घेताना, मंदिरात पूजा करताना, आणि गुरुद्वारामध्ये डोकं टेकवताना दिसतो. त्याच्या धार्मिक जीवनशैलीबद्दलही चर्चा होत आहे.
एक मुलाखतीत रवीने आपले धार्मिक विश्वास आणि जीवनातील कठीण काळांबद्दल मोकळेपणाने व्यक्त केलं होतं. त्याने सांगितले की, इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणात नापास होण्यामुळे त्याला खूप निराशा झाली होती आणि त्यावेळी त्याच्या मनात आत्महत्येचे विचार येऊ लागले होते. तथापि, त्याच्या आयुष्यात एक मोठा बदल घडला आणि तो पुन्हा पुन्हा सकारात्मक मार्गावर येत गेला.
बौद्ध धर्माची शिकवण: रवी दुबेने आपल्या आयुष्यात बौद्ध धर्माचा अवलंब केला आहे. त्याने सांगितले की, "ध्यान साधना आणि बौद्ध धर्माचं पालन हे आता माझ्या आयुष्याचा महत्त्वपूर्ण भाग बनले आहेत. यामुळे मला आयुष्याकडे पाहण्याचा नवीन दृष्टिकोन मिळाला आहे." रवी निचिरेन बौद्ध धर्माचा अनुयायी आहे, जो महायान बौद्ध धर्माच्या शाखेपैकी एक आहे. निचिरेन बौद्ध धर्म जपानी भिक्षु निचिरेन यांच्या शिकवणीवर आधारित आहे, जो 13 व्या शतकात जपानमध्ये प्रसिद्ध झाला.
रवीने त्याच्या जीवनाच्या कठीण काळात बौद्ध धर्माचे पालन सुरू केले आणि ते त्याच्या मानसिक शांततेसाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन बनले. रवी बौद्ध धर्माचा अभ्यास करत असताना, तो मंत्रजाप आणि ध्यान साधनेवर भर देतो, ज्यामुळे त्याला मानसिक शांती आणि जीवनाच्या सर्व अडचणींवर मात करण्याची ताकद मिळते.
रवी दुबेचा जीवनदृषट आणि प्रेरणा: रवी दुबेने दाखवलेल्या विश्वास आणि धैर्याने त्याला आयुष्यातील कठीण काळांवर विजय मिळवायला मदत केली. त्याच्या या प्रवासाने अनेकांना प्रेरित केलं आहे. आज रवी दुबे टीव्ही क्षेत्रातून ओटीटी आणि मोठ्या पडद्यावर आपली छाप सोडत आहे, आणि त्याच्या जीवनात धर्म आणि ध्यान साधना यांचा मोठा वाटा आहे.
रवी दुबेने अभिनयाबरोबरच आपल्या आयुष्यातल्या धार्मिक बदलांना स्वीकारले आहे. त्याच्या सकारात्मक दृषटिकोनामुळे तो केवळ एक अभिनेता नाही, तर एक प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व ठरला आहे.