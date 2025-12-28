सलमान खान कारवर नव्हते, ई-बाईकवरून केली धमाकेदार एन्ट्री

सर्वांचा लाडका अभिनेता सलमान खान काल 60 वर्षांचा झाला. आपल्या जवळच्या मित्रपरिवारासह त्याने पनवेल येथील फार्म हाऊसवर आपला वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला. सलमानच्या वाढदिवसासाठी फार्महाऊसबाहेर पापाराझी आणि चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. उत्सवात सलमानने मीडियासमोर केक कापला, तर चित्रपटसृष्टीतील अनेक नायक-नायिका आणि मित्रही या पार्टीत उपस्थित होते.
रात्री काही वेळाने फार्महाऊसबाहेर गाड्या निघाल्या. सुरुवातीला पापाराझींना वाटलं की सलमान कारमध्ये आहे, पण नंतर तो मागून इलेक्ट्रिक सायकलवरून आला. सलमानला सायकलिंगची प्रचंड आवड आहे. तो अनेकदा बांद्रा येथील घराबाहेरही सायकल चालवताना दिसतो. अगदी मध्यरात्रीही तो भावासोबत किंवा भाच्यांसोबत सायकल राईडला निघतो. मात्र काही काळापासून सुरक्षेच्या कारणांमुळे मुंबईच्या रस्त्यावर सायकल चालवता येत नव्हते. वाढदिवसाच्या दिवशी त्याने स्वतःची इच्छा पूर्ण केली आणि फार्महाऊस बाहेर इलेक्ट्रिक सायकलवरून धक्कादायक एन्ट्री केली.
सलमानची ही सायकलिंग पाहून पापाराझी आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या दिवशी सलमानने चाहत्यांसाठी एक खास गिफ्ट देखील जाहीर केला. याशिवाय, त्याचा आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ चा टीझरही रिलीज झाला आहे. टीझरमध्ये सलमानचा डायलॉग 'मौत से क्या डरना…' चाहत्यांमध्ये प्रचंड गाजत आहे. अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित हा चित्रपट 2020 च्या इंडो-चायना संघर्षावर आधारित आहे. या चित्रपटात सलमान आर्मी ऑफिसरच्या भूमिकेत आहे, तर चित्रांगदा सिंह मुख्य अभिनेत्री आहे.
सलमान खानच्या 60 व्या वाढदिवसाच्या या उत्सवामुळे चाहत्यांमध्ये एक वेगळाच उत्साह निर्माण झाला आहे. त्यांच्या स्टाइलिश एन्ट्री आणि चाहत्यांसाठी केलेल्या गिफ्टमुळे सोशल मीडियावर चर्चेचा बाजार तापला आहे. त्यांच्या चाहत्यांनी हा व्हिडिओ मोठ्या उत्साहाने शेअर केला आहे, तर आगामी चित्रपटाची टीझर प्रदर्शित होऊन सिनेसृष्टीत चर्चा सुरू झाली आहे.
सलमानचा वाढदिवस साजरा करण्याची ही पद्धत, सायकलिंग आणि चाहत्यांसोबतचा संवाद हे सर्व त्यांच्या साधेपणाची आणि फॅन-फ्रेंडली व्यक्तिमत्वाची साक्ष देणारे आहे.