काजोल आणि माधुरी नाही तर 'या' अभिनेत्रीसोबत शाहरुखने दिलेत सर्वाधिक चित्रपट, दोघांची जोडी आजही हिट!

Shah Rukh Khan: बॉलिवूडचा ‘बादशाह’ शाहरुख खान आणि अभिनेत्री काजोल यांची जोडी हिंदी सिनेमात आयकॉनिक मानली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, शाहरुख खानने सर्वाधिक चित्रपट काजोलसोबत नव्हे तर जूही चावलासोबत केले आहेत. दोघांची जोडी 90 च्या दशकात इतकी लोकप्रिय झाली होती की निर्माते त्यांना पुन्हा पुन्हा एकत्र साइन करायचे. आजही हे दोघं केवळ चांगले मित्र नाहीत तर बिझनेस पार्टनर देखील आहेत.
बॉलिवूड अभिनेत्री जूही चावला आज 58 वर्षांची झाली असून ती भारतातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. शाहरुख खान आणि जूही यांनी एकत्र ‘ड्रीम्ज अनलिमिटेड’ नावाची प्रॉडक्शन कंपनी स्थापन केली होती. याच काळात त्यांच्या मैत्रीचा आणि विश्वासाचा प्रवास अधिक घट्ट झाला.
शाहरुख आणि जूही यांची जोडी पहिल्यांदा 1992 मध्ये ‘राजू बन गया जेंटलमॅन’ या चित्रपटात दिसली. शाहरुखने ‘राजू’ तर जूहीने ‘रेणू’ची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनाला भिडला आणि दोघांची जोडी हिट ठरली.
1993 साली आलेला ‘डर’ हा यश चोप्रांचा थ्रिलर चित्रपट केवळ सुपरहिटच ठरला नाही तर शाहरुख आणि जूहीच्या करिअरचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या चित्रपटात शाहरुखने नकारात्मक भूमिका करून प्रेक्षकांना थक्क केलं तर जूहीने संवेदनशील भूमिकेत छाप पाडली.
'राम जाने' मध्ये जूहीने बेला ही शाहरुखच्या बालमैत्रिणीची आणि प्रेयसीची भूमिका केली.
'यस बॉस' : अजीज मिर्झा दिग्दर्शित ही रोमँटिक कॉमेडी त्या काळातील सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक ठरली. यामधील “मैं कोई ऐसा गीत गाऊं” आणि “एक दिन आप” सारखी गाणी आजही लोकप्रिय आहेत.
'डुप्लीकेट' : शाहरुखच्या डबल रोलमध्ये जूहीने त्याच्या प्रेमिकेची भूमिका केली.
'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' मध्ये दोघे पत्रकारांच्या भूमिकेत दिसले, जे भ्रष्टाचाराविरोधात लढतात.
'वन टू का फोर' : या अॅक्शन-ड्रामा चित्रपटामध्ये जूहीने पोलीस ऑफिसरची भूमिका साकारली.
'भूतनाथ' : या कॉमेडी असलेल्या चित्रपटातही दोघांना एकत्र पाहायला मिळालं.
शाहरुख आणि जूही यांचं नातं केवळ चित्रपटांपुरतं मर्यादित राहिलं नाही. दोघांमधील मैत्री, परस्पर आदर आणि व्यवसायिक भागीदारी आजही कायम आहे. त्यामुळेच दोघेही आज बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी कलाकार म्हणून ओळखले जातात.
