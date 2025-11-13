English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
काजोल आणि माधुरी नाही तर 'या' अभिनेत्रीसोबत शाहरुखने दिलेत सर्वाधिक चित्रपट, दोघांची जोडी आजही हिट!

ना काजोल, ना माधुरी दीक्षित. या अभिनेत्रीसोबत शाहरुख खानने केलंय अनेक चित्रपटांमध्ये काम. दोघांची मैत्रीही आहे नंबर 1.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 13, 2025, 05:37 PM IST
Shah Rukh Khan: बॉलिवूडचा ‘बादशाह’ शाहरुख खान आणि अभिनेत्री काजोल यांची जोडी हिंदी सिनेमात आयकॉनिक मानली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, शाहरुख खानने सर्वाधिक चित्रपट काजोलसोबत नव्हे तर जूही चावलासोबत केले आहेत. दोघांची जोडी 90 च्या दशकात इतकी लोकप्रिय झाली होती की निर्माते त्यांना पुन्हा पुन्हा एकत्र साइन करायचे. आजही हे दोघं केवळ चांगले मित्र नाहीत तर बिझनेस पार्टनर देखील आहेत.

बॉलिवूड अभिनेत्री जूही चावला आज 58 वर्षांची झाली असून ती भारतातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. शाहरुख खान आणि जूही यांनी एकत्र ‘ड्रीम्ज अनलिमिटेड’ नावाची प्रॉडक्शन कंपनी स्थापन केली होती. याच काळात त्यांच्या मैत्रीचा आणि विश्वासाचा प्रवास अधिक घट्ट झाला.

‘राजू बन गया जेंटलमॅन’

शाहरुख आणि जूही यांची जोडी पहिल्यांदा 1992 मध्ये ‘राजू बन गया जेंटलमॅन’ या चित्रपटात दिसली. शाहरुखने ‘राजू’ तर जूहीने ‘रेणू’ची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनाला भिडला आणि दोघांची जोडी हिट ठरली.

1993 साली आलेला ‘डर’ हा यश चोप्रांचा थ्रिलर चित्रपट केवळ सुपरहिटच ठरला नाही तर शाहरुख आणि जूहीच्या करिअरचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या चित्रपटात शाहरुखने नकारात्मक भूमिका करून प्रेक्षकांना थक्क केलं तर जूहीने संवेदनशील भूमिकेत छाप पाडली.

 शाहरुखचे जूहीसोबतचे चित्रपट

'राम जाने' मध्ये जूहीने बेला ही शाहरुखच्या बालमैत्रिणीची आणि प्रेयसीची भूमिका केली.

'यस बॉस' : अजीज मिर्झा दिग्दर्शित ही रोमँटिक कॉमेडी त्या काळातील सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक ठरली. यामधील “मैं कोई ऐसा गीत गाऊं” आणि “एक दिन आप” सारखी गाणी आजही लोकप्रिय आहेत.

'डुप्लीकेट' : शाहरुखच्या डबल रोलमध्ये जूहीने त्याच्या प्रेमिकेची भूमिका केली.

'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' मध्ये दोघे पत्रकारांच्या भूमिकेत दिसले, जे भ्रष्टाचाराविरोधात लढतात.

'वन टू का फोर' : या अ‍ॅक्शन-ड्रामा चित्रपटामध्ये जूहीने पोलीस ऑफिसरची भूमिका साकारली.

'भूतनाथ' : या कॉमेडी असलेल्या चित्रपटातही दोघांना एकत्र पाहायला मिळालं.

एक न संपणारी मैत्री

शाहरुख आणि जूही यांचं नातं केवळ चित्रपटांपुरतं मर्यादित राहिलं नाही. दोघांमधील मैत्री, परस्पर आदर आणि व्यवसायिक भागीदारी आजही कायम आहे. त्यामुळेच दोघेही आज बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी कलाकार म्हणून ओळखले जातात.

FAQ

शाहरुख खानने सर्वाधिक चित्रपट कोणत्या अभिनेत्री सोबत केले आहेत?

शाहरुख खानने सर्वाधिक चित्रपट अभिनेत्री जूही चावला सोबत केले आहेत, काजोलसोबत नव्हे.

 शाहरुख आणि जूही चावला यांनी एकत्र किती चित्रपट केले आहेत?

दोघांनी मिळून सुमारे ८ ते १० चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं आहे, ज्यामध्ये राजू बन गया जेंटलमॅन, डर, यस बॉस, राम जाने, डुप्लीकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वन टू का फोर आणि भूतनाथ यांचा समावेश आहे.

 शाहरुख खान आणि जूही चावला यांनी एकत्र प्रॉडक्शन कंपनी कधी सुरू केली?

दोघांनी मिळून ‘ड्रीम्ज अनलिमिटेड’ नावाची प्रॉडक्शन कंपनी उभी केली होती. ही कंपनी त्यांच्या मैत्रीचा आणि बिझनेस पार्टनरशिपचा पाया ठरली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

