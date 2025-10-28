English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
किडनी फेल्युअर नव्हे, तर ‘हे’ होतं सतीश शहांच्या निधनाचं खरं कारण; ऑनस्क्रीन मुलाने सांगितल्या आतापर्यंत अज्ञात राहिलेल्या गोष्टी!

Satish Shah Death Real Reason : ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मृत्यूचं कारण किडनी फेल्युअर असल्याच्या बातम्या सर्वत्र झळकल्या होत्या. मात्र आता त्यांच्या ऑनस्क्रीन मुलगा आणि अभिनेता राजेश कुमार यांनी या बातम्यांना दुजोरा देत खरा खुलासा केला आहे. राजेशनं सांगितलं की सतीश शाह यांच्या निधनामागचं खरं कारण वेगळंच होतं आणि ते ऐकून चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.  

Intern | Updated: Oct 28, 2025, 04:56 PM IST
बॉलिवूडच्या विनोदी अभिनयाच्या विश्वात घराघरात लोकप्रिय असलेले ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं 25 ऑक्टोबर रोजी वयाच्या ७४व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या अचानक जाण्यानं संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री आणि चाहत्यांवर शोककळा पसरली. सुरुवातीला त्यांच्या मृत्यूचं कारण किडनी फेल्युअर असल्याचं वृत्त सर्वत्र पसरलं, मात्र आता त्यांच्या ऑनस्क्रीन मुलगा आणि जवळचा मित्र राजेश कुमार यांनी या बातम्यांना पूर्णविराम देत खरा खुलासा केला आहे.

शेवटच्या क्षणांची हृदयद्रावक कहाणी

सतीश शाह यांचे मॅनेजर रमेश कडातला यांनी त्यांच्या शेवटच्या क्षणांची माहिती दिली. ते म्हणाले, '25 ऑक्टोबर रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास सतीशजी घरी जेवण करत होते. त्यांनी एक घास तोंडात घेतला आणि त्याच क्षणी ते अचानक कोसळले. शुद्ध हरपल्यावर आम्ही तातडीने अॅम्ब्युलन्स बोलावली, पण ती पोहोचायला जवळपास अर्धा तास लागला. हिंदुजा रुग्णालयात नेल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.' ही माहिती समोर आल्यानंतर सुरुवातीला माध्यमांमध्ये त्यांच्या मृत्यूचं कारण किडनी फेल्युअर असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, आता सतीश शाह यांच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीने या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.

राजेश कुमारचा खुलासा 'किडनी नव्हे, कार्डियाक अरेस्ट झाला होता'

‘साराभाई व्हर्सेस साराभाई’ या लोकप्रिय मालिकेत सतीश शाह यांच्या ऑनस्क्रीन मुलगा ‘रॉशेश’ची भूमिका साकारणारे राजेश कुमार यांनी या बातम्यांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी Bollywood Hungama ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं 'सतीश काका घरी लंच करत असतानाच त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या मृत्यूचं कारण किडनी फेल्युअर नव्हतं. खरं तर त्यांचं किडनी प्रत्यारोपण यशस्वी झालं होतं. पण त्यांना अचानक कार्डियाक अरेस्ट आला आणि काही क्षणांतच सगळं संपलं.' राजेश पुढे म्हणाले, 'माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या पसरल्या आणि त्यामुळे अनेक लोक गोंधळले. पण मी हे स्पष्ट सांगू इच्छितो की सतीश काका अगदी सकारात्मक आणि ऊर्जावान होते. त्यांच्या जाण्यानं केवळ आमचा नव्हे, तर संपूर्ण इंडस्ट्रीचा अपार तोटा झाला आहे.'

‘साराभाई व्हर्सेस साराभाई’मुळे जुळलेले बापलेकाचं नातं

‘साराभाई व्हर्सेस साराभाई’ या मालिकेत सतीश शाह यांनी ‘इंद्रवदन साराभाई’ आणि राजेश कुमार यांनी ‘रॉशेश’ची भूमिका साकारली होती. या मालिकेतील त्यांचं विनोदी बापलेकाचं नातं प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिलं. पण खऱ्या आयुष्यातही हे दोघे एकमेकांशी अत्यंत जवळचे होते. राजेश कुमार सतीश शाह यांना वडिलांप्रमाणे मानायचे. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर ते अत्यंत भावूक झाले. सतीश शाह यांच्या अंतिम संस्कार आणि प्रार्थना सभेतही राजेश कुमार हजर होते आणि त्यांनी अश्रूंनी आपल्या ‘ऑनस्क्रीन वडिलांना’ श्रद्धांजली वाहिली.

सतीश शाह, एक बहुआयामी कलाकार

सतीश शाह हे हिंदी मनोरंजन विश्वातील एक प्रभावशाली नाव. त्यांनी ‘ये जो है जिंदगी’, ‘साराभाई व्हर्सेस साराभाई’, ‘फिल्मी चक्कर’ अशा मालिकांपासून ते ‘मेन हूं ना’, ‘ओम शांती ओम’, ‘कल हो ना हो’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांपर्यंत प्रेक्षकांना हसवलं आणि भाववलं. त्यांच्या विनोदी अभिनयशैलीत एक वेगळीच सहजता होती. चित्रपटसृष्टीतील सहकाऱ्यांनी आणि चाहत्यांनी सोशल मीडियावर सतीश शाह यांना श्रद्धांजली वाहिली. बमन इरानी, रत्ना पाठक शाह, राजेश कुमार, आणि सुप्रिया पाठक यांनी त्यांच्या आठवणी शेअर करत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं कौतुक केलं. सतीश शाह यांच्या जाण्यानं भारतीय मनोरंजन विश्वातील एक सोन्याचं पान बंद झालं आहे.

FAQ
सतीश शाह यांचं निधन कधी आणि कुठे झालं?
25 ऑक्टोबर 2025 रोजी, मुंबईतील त्यांच्या घरी त्यांचं निधन झालं.

त्यांच्या मृत्यूचं खरं कारण काय होतं?
त्यांच्या मृत्यूचं खरं कारण कार्डियाक अरेस्ट होतं, असं अभिनेता राजेश कुमार यांनी सांगितलं.

सुरुवातीला किडनी फेल्युअरच्या बातम्या का आल्या?
सतीश शाह यांना किडनीचा त्रास होता, त्यामुळे माध्यमांनी चुकीने किडनी फेल्युअरचं कारण सांगितलं.

