2 वर्षांपासून पडद्यावर नाही, टॉप १० मधून नावही गायब ; तरीही चाहत्यांमध्ये अभिनेत्रीची क्रेझ तगडीच

गंभीर आजाराशी लढा देत असलेली ही नामांकित अभिनेत्री आता बरी होतेय आणि तिच्या आयुष्यात सुद्धा एक नवा टप्पा सुरू झाला आहे.

Intern | Updated: Sep 12, 2025, 12:12 PM IST
दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील नामांकित अभिनेत्री समंथा रूथ प्रभू ही आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. 'ये माया चेसावे', 'माजली', 'शाकुंतलम', 'यशोदा' यांसारख्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकणारी समंथा गेल्या काही काळापासून गंभीर आजाराशी झुंज देत होती. तिच्या आरोग्याच्या समस्या समोर आल्यानंतर तिचे चाहते चिंतेत पडले होते. मात्र आता समंथा हळूहळू सावरत असून तिच्या आयुष्यात मोठा बदल झाल्याचं तिने नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात स्पष्ट केलं आहे.

'सिनेमाच्या शर्यतीत नाही' 

कार्यक्रमात उपस्थित राहून समंथा म्हणाली, 'मी आता सिनेमाच्या शर्यतीत नाही. आधीची समंथा असती, तर तिला एका वर्षात पाच चित्रपट रिलीज व्हावेत असं वाटलं असतं. कारण एका यशस्वी अभिनेत्याचं तेच काम असतं वर्षाला एक तरी ब्लॉकबस्टर द्यावा लागतो, तेव्हाच तुम्ही टॉप 10 अभिनेत्यांच्या यादीत येऊ शकता. पण आता या गोष्टींनी मला काही फरक पडत नाही'. 'टॉप 10 मध्ये नाही, तरी आनंदी आहे' समंथा पुढे म्हणाली, 'गेल्या दोन वर्षांत माझा एकही चित्रपट प्रदर्शित झालेला नाही. माझ्याकडे 100 कोटी किंवा 1 हजार कोटी कमावणारा चित्रपट नाही. मी टॉप 10 मध्ये नाही आणि मला तिथे जायची इच्छाही नाही. तरीही मी आज खूप आनंदी आहे. इतकी की, याआधी कधीच नव्हते.'

भूतकाळातील संघर्षाची आठवण

समंथाने तिच्या करिअरमधील एका वाईट टप्प्याबद्दलही सांगितलं. 'जेव्हा मी जुनी समंथा होते, तेव्हा मी खूप नाजूक होते. प्रत्येक शुक्रवारी नवीन चित्रपट लागल्यावर मला काळजी वाटायची की माझी जागा दुसरं कोणी घेईल. मी रिप्लेस होईन या भीतीतच जगत होते. माझं आत्मसन्मान हे पूर्णपणे माझ्या चित्रपटांच्या यशावर अवलंबून होतं,' असं ती म्हणाली.

छोट्या बदलांनी जीवनात सकारात्मकता

आज मात्र समंथा या मानसिकतेतून बाहेर पडली आहे. 'मी माझ्या आयुष्यात काही छोटे बदल केले आहेत. आता मी एक डायरी लिहिते, ज्यात दररोज चांगल्या गोष्टी नोंदवते. अपयशातून शिकून मी माझं व्यक्तिमत्व बदललं आहे. स्वतःकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोनच बदलला आहे,' असं तिने सांगितलं.

चाहत्यांची भावूक प्रतिक्रिया

समंथाचे हे विचार ऐकून तिचे चाहते भावूक झाले आहेत. सोशल मीडियावरही तिच्या या प्रामाणिक कबुलीजबाबाची चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी तिच्या धैर्याचे कौतुक केले असून, तिच्या पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

FAQ

समंथा रूथ प्रभू कोणत्या आजाराने त्रस्त होती?

समंथा गेल्या काही काळापासून मायोसायटिस या ऑटोइम्यून आजाराशी झुंज देत होती. या आजारामुळे शरीरातील स्नायूंमध्ये वेदना व थकवा जाणवतो.

समंथाने तिच्या करिअरबद्दल काय सांगितलं?

समंथा म्हणाली की, ती आता "सिनेमाच्या शर्यतीत" नाही. टॉप 10 मध्ये नाव असावं किंवा 100-1000 कोटींचे चित्रपट मिळावेत, याबाबत तिला आता चिंता नाही. उलट ती आजवरच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदी टप्पा अनुभवत असल्याचं तिने सांगितलं.

 समंथाने तिच्या जीवनात कोणते बदल केले?

समंथाने सांगितलं की, ती दररोज एक डायरी लिहिते ज्यात सकारात्मक गोष्टींची नोंद करते. तसेच अपयशातून शिकून तिने स्वतःचं व्यक्तिमत्व आणि दृष्टिकोन बदलला आहे.

