Marathi News
पोटच्या मुलांना नाही तर 'या' व्यक्तीला दिली वडिलोपार्जित संपत्ती; धर्मेंद्र यांनी का घेतला असा निर्णय?

Dharmendra Ancestral Property: धर्मेंद्र यांची कोट्यवधींची संपत्तीचे वाटप कसे होणार यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आली नसली तरी त्यांच्या गावची संपत्ती त्यांनी मुलांच्या नावे न करता एका वेगळ्याच व्यक्तीच्या नावे केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 4, 2025, 08:42 AM IST
Dharmendra Ancestral Property: बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांचे 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. धर्मेंद्र यांच्या निधनाने संपूर्ण बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे. तर, त्यांच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. मोठ्या पडद्यावर नेहमीच त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकणारे अभिनेते खऱ्या आयुष्यातही तितकेच प्रेमळ होते. बॉलिवूडच्या या झगमगाटातही ते त्यांचे मुळ गाव विसरले नाहीत. अलीकडेच घडलेल्या एका प्रसंगावरुन हे पुन्हा अधोरेखित होते.

धर्मेंद्र यांचे पूर्ण कुटुंब मुंबईत असले तरी त्यांचे मुळं गाव डांगो हे आहे. लुधियानापासून 25 किमी अंतरावर त्यांचे गाव आहे. सुरुवातीला धर्मेंद्र यांच्या वडिलांची कामानिमित्त बदली झाल्यामुळं त्यांना गावापासून लांब राहावं लागलं. तर नंतर फिल्मि करियरमुळं त्यांना गावापासून लांब राहावं लागलं. मात्र वरचेवर ते गावी नक्की जात असतं. गावालाही त्यांच्या वडिलांची वडिलोपार्जित संपत्ती आहे. जेव्हा 1950 मध्ये ते सर्वसोडून मुंबईला आले होते. तेव्हा त्यांचे चुलत बंधु आणि त्यांच्या मुलांनी या जमिनीची देखभाल केली होती. रिपोर्ट्सनुसार, या जमिनीची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे.

2015मध्ये जेव्हा धर्मेंद्र त्यांच्या गावी गेले होते तेव्हा धर्मेंद्र यांनी वडिलोपार्जित जमिनी त्यांच्या पुतण्यांच्या नावावर केली. कारण गेली कित्येक दशकं तेच या जमिनीची देखभाल करत होते. त्यांचे पुतणे भूटा सिंह देओल यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, धर्मेंद्र अंकल आणि माझे वडील मंजीत सिंह हे दोघं चुलत भाऊ होते. ते 2019मध्ये गावाला आले होते. तेव्हा त्यांचा मुलगा सनी देवोल गुरुदासपूरमधून निवडणुकीसाठी उभा होता. मीसुद्धा त्यांच्यासाठी कॅपेन करण्यासाठी गुरदासपूर येथे गेलो होतो. त्याआधी 2015-16मध्ये ते गावी आले होते. तेव्हा त्यांनी त्यांची वडिलोपार्जित जमिन माझे वडील आणि माझ्या काकांच्या नावे केली होती. रिपोर्ट्सनुसार या जमिनीची किंमत सध्याच्या काळात 5 कोटी इतकी आहे.

दरम्यान, धर्मेंद्र यांची काकी प्रीतम कौर या आज 95 वर्षांच्या असून अजूनही गावाला राहतात. भूचा सिंह यांनी त्यांची आठवण सांगताना म्हटलं की, धर्मेंद्र जेव्हा मुंबईला राहायला गेले तेव्हा आमचे आजोबा त्यांच्यासाठी घरी बनवलेला खवा, बर्फी आणि साग घेऊन जायचे. ट्रेनने 24 तासांचा प्रवास करुन ते धर्मेंद्र यांच्याकडे या सर्व वस्तू पोहोचवायचे. ते देखील खूप आनंदाने हे पदार्थ खायचे.

2013 मध्ये धर्मेंद्र शुटिंगच्या निमित्ताने गावाला आले होते. तेव्हा ते 78 वर्षांचे होते. त्यांच्या येण्याने संपूर्ण गावात उत्साह भरला होता. मात्र गावात पाय ठेवताच ते भावूक झाले होते. गावाचे जुनं मातीच्या घरात प्रवेश करायच्या आधी त्यांनी घराची माती त्यांच्या कपाळावर लावली. घरात गेल्यावरही ते 10-15 मिनिट हमसून हमसून रडले होते. ते दृश्य पाहून गावकरीही भावूक झाले होते.

FAQ

धर्मेंद्र यांचे मूळ गाव कोणते आहे?

त्यांचे मूळ गाव डांगो हे आहे, जे लुधियानापासून सुमारे २५ किमी अंतरावर आहे.

धर्मेंद्र यांचे कुटुंब मुंबईत कधी स्थायिक झाले?

१९५० मध्ये ते सर्व सोडून फिल्मि करिअरसाठी मुंबईला आले होते.

गावापासून लांब राहूनही धर्मेंद्र गावाला भेट देत असत का?

होय, फिल्मि करिअरमुळे मुंबईत असले तरी ते वरचेवर गावी नक्की जात असत.

