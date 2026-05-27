/प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा इमारतीवरुन खाली पडून मृत्यू; चित्रपटसृष्टीत खळबळ

Anik Dutta Passed Away: बंगालमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनिक दत्ता यांचं निधन झालं आहे. दक्षिण कोलकातामधील एका खासगी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या कुटुंबाने निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. दक्षिण कोलकात्यातील गरियाहाटजवळ असलेल्या आपल्या पत्नीच्या घराच्या गच्चीवरून ते खाली पडले. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना नजीच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. त्यांची प्रकृती नाजूक होती. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.
अनिक दत्ता हे 'युनायटेड बँक ऑफ इंडिया'चे संस्थापक नरेंद्र चंद्र दत्ता यांचे नातू होते. 2012 मध्ये त्यांनी 'Bhooter Bhabishyat' या राजकीय उपहासात्मक चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडला होता. या चित्रपटाने त्यांना बंगाली चित्रपटसृष्टीत एक विश्वासार्ह आणि यशस्वी दिग्दर्शक म्हणून प्रस्थापित केले.
'Bhooter Bhabishyat' हा एक वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट होता. या चित्रपटातून बंगालमधील गेल्या काही वर्षांतील सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीचे, मार्मिकपणे आणि खुसखुशीत संवादांच्या माध्यमातून अनोखं सादरीकरण करण्यात आलं होतं.
त्यांनी Aschorjo Prodip (2013), Borunbabur Bondhu (2020) आणि Aparajito (2022) या चित्रपटांचंही दिग्दर्शन केलं होतं. 'अपराजितो' हा चित्रपट सत्यजित रे यांना वाहिलेली एक आदरांजली होती. सत्यजित रे यांच्या 101 व्या जयंतीनिमित्त हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला होता. सत्यजित रे यांचे निस्सीम चाहते असलेल्या दत्ता यांचे बहुतांश चित्रपट हे रे यांच्या वारशाला वाहिलेल्या आदरांजल्याच होत्या आणि त्यांच्यावर रे यांच्या चित्रपटनिर्मिती शैलीचा स्पष्ट ठसा उमटलेला होता.
डाव्या विचारसरणीचे चित्रपटनिर्माते असलेले अनिक दत्ता हे ममता बॅनर्जी सरकारचे टीकाकार होते. 2019 मध्ये त्यांच्या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल सरकारने बंदी घातली होती. बंदीविरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चे आणि आंदोलनांनंतर, चित्रपटाचे निर्माते कल्याणमय 'बिली' चॅटर्जी यांचा सुप्रीम कोर्टात विजय झाला. सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला 20 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्य सरकारवर 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. "जमावाच्या भीतीपोटी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करता येणार नाही," असं कोर्टाने नमूद केलं होतं.
Joto Kando Kolkatatei (2025) हा त्यांचा अखेरचा चित्रपट ठरला.