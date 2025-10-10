English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता सुनील शेट्टीचा आवाज, चेहरा आणि हावभाव कुणीही कॉपी करू शकणार नाही! ऐश्वर्या-अभिषेकनंतर ‘अण्णा’नंही घेतला कोर्टाचा दरवाजा!

बॉलिवूडचा अण्णा म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता सुनील शेट्टीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या नावाचा, चेहऱ्याचा आणि आवाजाचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी त्यांनी पर्सनॅलिटी राइट्स संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली आहे.  

Intern | Updated: Oct 10, 2025, 08:40 PM IST
बॉलिवूडचा ‘अण्णा’ म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता सुनील शेट्टी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. परवानगीशिवाय त्याचं नाव, फोटो, व्हिडिओ आणि आवाज वापरणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि वेबसाइट्सविरोधात त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामधून त्याने आपल्या ‘व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे संरक्षण’ (Personality Rights Protection) करण्याची मागणी केली आहे.

परवानगीशिवाय नाव आणि फोटो वापरण्यावर आक्षेप

सुनील शेट्टीने दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, अनेक वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स त्याचे फोटो, व्हिडिओ आणि डीपफेक कंटेंट वापरून खोट्या जाहिराती आणि प्रमोशन्स करत आहेत. त्यामुळे लोकांना असं वाटतं की तो त्या ब्रँड्सशी संबंधित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा त्या जाहिरातींशी काहीही संबंध नाही. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सुनील शेट्टीचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयास सांगितले की, 'हा कंटेंट अभिनेत्याची प्रतिष्ठा धोक्यात आणतो आणि त्याच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन करतो.'

 मिमिक्रीवरूनही संताप व्यक्त

काही महिन्यांपूर्वी सुनील शेट्टी एका कार्यक्रमादरम्यान त्याची मिमिक्री करणाऱ्या कलाकारावर भडकला होता. त्याने थेट स्टेजवरच त्या कलाकाराला सुनावलं 'मी इतकी वाईट मिमिक्री कधीच पाहिली नाही... अशी नक्कल करू नको.' यानंतर त्या कलाकाराने त्याच्याकडे माफीही मागितली होती.  वेबसाइट्सविरोधात कारवाईची मागणी नाही सुनील शेट्टीने आपल्या याचिकेत सांगितलं आहे की, तो संपूर्ण वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याची मागणी करत नाही, तर फक्त त्याच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचं उल्लंघन करणाऱ्या पोस्ट्स आणि लिंक्स हटवण्याची मागणी करतो आहे.

न्यायालयीन सुनावणी सुरू

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली असून, न्यायालयाने लवकरच निर्णय देण्याचे आश्वासन दिलं आहे. अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, नागार्जुन आणि करण जोहरनंतर सुनील शेट्टी हे पर्सनॅलिटी राइट्ससाठी न्यायालयात धाव घेणारे आणखी एक बॉलिवूड स्टार ठरले आहेत.

FAQ

सुनील शेट्टीने न्यायालयात याचिका का दाखल केली?
त्याच्या नावाचा, फोटोचा आणि आवाजाचा परवानगीशिवाय वापर होत असल्याने त्याने व्यक्तिमत्त्व हक्कांचं संरक्षण मागितलं आहे.
यापूर्वी असे प्रकरण कोणत्या कलाकारांनी दाखल केले?
अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, नागार्जुन आणि करण जोहर यांनी अशाच प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या आहेत.
सुनील शेट्टीची मुख्य मागणी काय आहे?
त्याच्याशी संबंधित डीपफेक किंवा फसवणूक करणारा कंटेंट हटवण्यात यावा, एवढीच त्याची मागणी आहे.

