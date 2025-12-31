English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
शिवराज यादव | Updated: Dec 31, 2025, 03:46 PM IST
मुस्लिम अभिनेत्रीने महाकाल मंदिरात पूजा केली, चंदनाचा टीळा लावला; मौलवी संतापून म्हणाले 'हे पाप, पश्चाताप कर'

Nushrratt Bharuccha at Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple: बॉलिवूड अभिनेत्री नुसरत भरुचाने नुकतंच मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिराला भेट दिली. यालेळी अभिनेत्रीने पवित्र भस्म आरतीमध्ये भाग घेतला. मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी तिला शाल देऊन सन्मान केला. नवीन वर्षाच्या निमित्ताने आशीर्वाद घेण्यासाठी नुसरत मंदिरात पोहोचली होती. यावेळी मुस्लिम धर्म आणि धार्मिक सहिष्णुतेमुळे ती चर्चेचा विषय झाली होती. काहींनी हिंदू मंदिराला भेट देण्याच्या तिच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसंच एका मुस्लिम नेत्याने तिची कृती गंभीर पाप आहे सांगत टीका केली आहे. 

अखिल भारतीय मुस्लिम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रझवी बरेलवी यांनी म्हटलं आहे की, शरिया कायद्यानुसार पूजा करणं आणि चंदनाचा टिळा लावणे ही कृत्ये 'गंभीर पाप' आहेत. अशा कृती इस्लामच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहेत, असा दावा त्यांनी केला. अभिनेत्रीने पश्चात्ताप करून कलमा पठण केले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

नुसरत भरुचाने तिच्या श्रद्धाविषयक उदारमतवादी विचारांबद्दल नेहमीच खुलेपणाने भाष्य केलं आहे. शुभांकर मिश्राला दिलेल्या मुलाखतीत, तिने सांगितलं होतं की; मंदिर, मशीद किंवा चर्च असो, तिला विविध प्रार्थनास्थळांमध्ये शांती मिळते "माझ्यासाठी, माझी श्रद्धा खरी आहे. अविश्वसनीय गोष्टी घडतात आणि त्यामुळेच माझा विश्वास अधिक दृढ होतो. म्हणूनच मी अजूनही जोडलेली आहे, अजूनही खंबीर आहे आणि मला माहित आहे की मला याच मार्गावर चालायचे आहे," असं ती म्हणाली.

"तुम्हाला जिथे कुठे शांती मिळेल, मग ते मंदिर असो, गुरुद्वारा असो किंवा चर्च असो, तुम्ही तिथे जायला हवे. मी हे उघडपणे सांगते की, मी नमाज अदा करते. वेळ मिळाल्यास, मी दिवसातून पाच वेळा नमाज पठण करते. प्रवासातही मी माझी नमाजाची चटई सोबत ठेवते. मी जिथे कुठे जाते, तिथे मला तीच शांती आणि समाधान मिळते. माझा विश्वास आहे की देव एकच आहे आणि त्याच्याशी जोडले जाण्याचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. आणि मला ते सर्व मार्ग शोधायचे आहेत," असं नुसरत भरुचा म्हणाली.

कामाबद्दल आघाडीवर, नुसरत भरुचा शेवटची 'उफ्फ ये सियापा' या मूकपटात दिसली होती. तिचा पुढील महत्त्वाचा आगामी प्रोजेक्ट 'बन टिक्की' चित्रपट2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

