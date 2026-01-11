English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • O Romeo चित्रपटाचं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? चित्रपट फक्त लव्हस्टोरी नाही तर आहे दाउदच्या शत्रुची कहाणी

'O Romeo' चित्रपटाचं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? चित्रपट फक्त लव्हस्टोरी नाही तर आहे दाउदच्या शत्रुची कहाणी

O Romeo Movie: 'O Romeo' चित्रपटाचं टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून एकच चर्चा सुरु झाली आहे. तुम्हला आश्चर्य वाटेल पण, चित्रपट त्याच्या नावा प्रमाणे काही फक्त लव्हस्टोरी नाही तर सत्य घटनेवर आधारित दाउदच्या शत्रुची कहाणी आहे. धुरंधर आणि टॉक्सिकच्या पटकथा आणि अभिनयाने चाहत्यांचं मन जिंकलंच मात्र शाहिद कपूरचा 'ओ रमियो' चित्रपटही या धमाकेदार यादीत सामिल होण्याच्या तयारीत आहे. जाणून घ्या या चित्रपटाचं धक्कादायक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? काय आहे सत्य?

Updated: Jan 11, 2026, 04:13 PM IST
'O Romeo' चित्रपटाचं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? चित्रपट फक्त लव्हस्टोरी नाही तर आहे दाउदच्या शत्रुची कहाणी

O Romeo Movie: विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित शाहिद कपूरचा नवा चित्रपट ‘O Romeo’ सध्या जोरदार चर्चेत आहे. या चित्रपटाची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये खूप दिवसांपासून होती आणि आता अखेर मेकर्सनी याचा टीझर रिलीज केला आहे. रिलीज होताच हा टीझर सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आहे. टीझरमध्ये शाहिद कपूरचा अत्यंत गंभीर, रॉ आणि प्रभावी अवतार पाहायला मिळतो, जो प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतो. ‘O Romeo’ हा चित्रपट Valentine Week मध्ये रिलीज होणार असून, 13 फेब्रुवारी रोजी तो थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.

टीझरमध्ये काय आहे?

टीझरमधील प्रत्येक फ्रेम थरारक वाटते, पण शेवटी दिसणारी एक ओळ प्रेक्षकांना सर्वाधिक विचारात पाडते. त्या ओळीत चित्रपटाची कथा खरी घटनांवर आधारित असल्याचा संकेत दिला आहे. हे पाहून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, ही कथा नेमकी कोणत्या खऱ्या घटनेवर आधारित असू शकते, याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.

'O Romeo' चित्रपटाचं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन?

टीझर व्हायरल होताच अनेकांनी असा अंदाज लावायला सुरुवात केली आहे की ‘O Romeo’ ची कथा मुंबईतील अंडरवर्ल्डशी संबंधित असू शकते. काही जणांच्या मते, शाहिद कपूरचा रोल कुख्यात गँगस्टर हुसैन उस्तरा याच्याशी मिळता-जुळता आहे. हुसैन उस्तरा हा अंडरवर्ल्डमधील मोठं नाव मानला जात होता आणि दाऊद इब्राहिमचा तो कट्टर शत्रू होता, अशीही चर्चा आहे. तसेच अभिनेत्री तृप्ति डिमरी हिचं पात्र सपना दीदीसारखं असू शकतं, असा अंदाजही लावला जात आहे.

चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित आहे?

सोशल मीडियावर काही युजर्सनी पुढे असंही म्हटलं आहे की सपना दीदीचा नवरा दाऊदच्या लोकांनी मारल्यामुळे ती बदला घेण्याच्या उद्देशाने हुसैन उस्तरासोबत हातमिळवणी करते. दोघे मिळून दाऊदला संपवण्याचा प्रयत्न करतात, पण हा प्लॅन अयशस्वी ठरतो आणि अखेर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. मात्र या सर्व गोष्टी सध्या फक्त चर्चेपुरत्याच मर्यादित आहेत. चित्रपटाची खरी कथा काय आहे, हे रिलीज झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

तृप्ती आणि शाहिदचा दमदार अभिनय; नाना पाटेकरसुद्धा चर्चेत

शाहिद कपूर आणि तृप्ति डिमरी यांच्यासोबत या चित्रपटात नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल यांसारखे दमदार कलाकारही दिसणार आहेत. विशाल भारद्वाज यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला ‘O Romeo’ थरार, भावना आणि वास्तव यांचा संगम असलेला चित्रपट ठरण्याची शक्यता आहे. टीझरने आधीच उत्सुकता वाढवली असून, आता प्रेक्षकांना 13 February ची आतुरतेने वाट पाहावी लागणार आहे.

