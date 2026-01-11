'O Romeo' चित्रपटाचं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? चित्रपट फक्त लव्हस्टोरी नाही तर आहे दाउदच्या शत्रुची कहाणी

O Romeo Movie: विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित शाहिद कपूरचा नवा चित्रपट ‘O Romeo’ सध्या जोरदार चर्चेत आहे. या चित्रपटाची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये खूप दिवसांपासून होती आणि आता अखेर मेकर्सनी याचा टीझर रिलीज केला आहे. रिलीज होताच हा टीझर सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आहे. टीझरमध्ये शाहिद कपूरचा अत्यंत गंभीर, रॉ आणि प्रभावी अवतार पाहायला मिळतो, जो प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतो. ‘O Romeo’ हा चित्रपट Valentine Week मध्ये रिलीज होणार असून, 13 फेब्रुवारी रोजी तो थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.
टीझरमधील प्रत्येक फ्रेम थरारक वाटते, पण शेवटी दिसणारी एक ओळ प्रेक्षकांना सर्वाधिक विचारात पाडते. त्या ओळीत चित्रपटाची कथा खरी घटनांवर आधारित असल्याचा संकेत दिला आहे. हे पाहून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, ही कथा नेमकी कोणत्या खऱ्या घटनेवर आधारित असू शकते, याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.
टीझर व्हायरल होताच अनेकांनी असा अंदाज लावायला सुरुवात केली आहे की ‘O Romeo’ ची कथा मुंबईतील अंडरवर्ल्डशी संबंधित असू शकते. काही जणांच्या मते, शाहिद कपूरचा रोल कुख्यात गँगस्टर हुसैन उस्तरा याच्याशी मिळता-जुळता आहे. हुसैन उस्तरा हा अंडरवर्ल्डमधील मोठं नाव मानला जात होता आणि दाऊद इब्राहिमचा तो कट्टर शत्रू होता, अशीही चर्चा आहे. तसेच अभिनेत्री तृप्ति डिमरी हिचं पात्र सपना दीदीसारखं असू शकतं, असा अंदाजही लावला जात आहे.
So Shahid is playing Hussain Ustra, a rival of Dawood Ibrahim.
Tripti is playing Sapna Didi, whose husband was killed by Ibrahim. She teams up with Ustra against him. Carried out assassination attempts but failed, ultimately leading to her death at the hands of Dawood's men.
चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित आहे?
सोशल मीडियावर काही युजर्सनी पुढे असंही म्हटलं आहे की सपना दीदीचा नवरा दाऊदच्या लोकांनी मारल्यामुळे ती बदला घेण्याच्या उद्देशाने हुसैन उस्तरासोबत हातमिळवणी करते. दोघे मिळून दाऊदला संपवण्याचा प्रयत्न करतात, पण हा प्लॅन अयशस्वी ठरतो आणि अखेर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. मात्र या सर्व गोष्टी सध्या फक्त चर्चेपुरत्याच मर्यादित आहेत. चित्रपटाची खरी कथा काय आहे, हे रिलीज झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
शाहिद कपूर आणि तृप्ति डिमरी यांच्यासोबत या चित्रपटात नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल यांसारखे दमदार कलाकारही दिसणार आहेत. विशाल भारद्वाज यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला ‘O Romeo’ थरार, भावना आणि वास्तव यांचा संगम असलेला चित्रपट ठरण्याची शक्यता आहे. टीझरने आधीच उत्सुकता वाढवली असून, आता प्रेक्षकांना 13 February ची आतुरतेने वाट पाहावी लागणार आहे.