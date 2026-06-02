/Obsession 2026: अवघ्या 79 मिनिटांच्या हॉरर थ्रिलरचा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ! 10 कोटींच्या सिनेमानं कमावले 1400 कोटी

Obsession 2026 Movie 10 crore budget 1400 cr worldwide: गेल्या काही दिवसांपासून बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंहच्या 'धुरंधर 2'ची जोरदार चर्चा सुरू होती. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटाने जगभरात विक्रमी कमाई करत अनेक रेकॉर्ड आपल्या नावावर केले. मात्र आता एका छोट्या बजेटच्या हॉरर सायकोलॉजिकल थ्रिलरने या चित्रपटालाही मागे टाकल्याची चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे ही फिल्म तब्बल तीन तासांची किंवा भव्य स्टारकास्ट असलेली नाही. अवघ्या 1 तास 19 मिनिटांच्या कालावधीची ही कथा प्रेक्षकांना इतकी खिळवून ठेवत आहे की जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये तिचा बोलबाला सुरू आहे.
29 मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'ऑब्सेशन' या हॉरर सायकोलॉजिकल थ्रिलरने प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच कमाईचे अनेक विक्रम मोडले आहेत. सोशल मीडिया आणि चित्रपटप्रेमींमध्ये या चित्रपटाची प्रचंड चर्चा असून, भयपटप्रेमींसाठी तो सध्या चर्चेचा मुख्य विषय ठरला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रपटाने केवळ चार दिवसांत जागतिक बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 1,200 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. परदेशी बाजारपेठेतही चित्रपटाला तुफान प्रतिसाद मिळत असून, ओव्हरसीज कमाईचा आकडा 340 कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.
जागतिक स्तरावर यश मिळवल्यानंतर 'ऑब्सेशन' भारतीय प्रेक्षकांनाही आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरत आहे. भारतात प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने सुरुवातीपासूनच चांगली कमाई केली असून, नेट कलेक्शन जवळपास 10 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. तर एकूण ग्रॉस कमाई 11 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोमवारी म्हणजेच रिलीजच्या चौथ्या दिवशीही चित्रपटाने सुमारे 2 कोटी रुपयांची कमाई करत आपली पकड कायम ठेवली. विशेष म्हणजे या चित्रपटाचे बजेट केवळ 6 ते 8 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे कमाईच्या तुलनेत हा चित्रपट निर्मात्यांसाठी मोठा फायदेशीर ठरला आहे.
या चित्रपटाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे दिग्दर्शन. अवघ्या 26 वर्षांच्या एका यूट्यूबरने या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केल्याचे सांगितले जाते. कमी कालावधी, मर्यादित बजेट आणि वेगळा विषय असूनही त्याने प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. चित्रपटात मायकेल जॉनस्टोन, इंडे नवरती, कूपर टॉमलिन्सन आणि मेगन लॉलेस यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत.
'ऑब्सेशन' ही केवळ हॉरर फिल्म नसून ती एका धोकादायक आसक्तीची कथा सांगते. एका म्युझिक स्टोअरमध्ये काम करणारा तरुण आपल्या सहकारी निक्कीवर प्रेम करू लागतो. तिचे प्रेम मिळवण्यासाठी तो एका रहस्यमय आणि जादुई वस्तूचा वापर करतो. त्याची इच्छा पूर्णही होते आणि निक्की त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करू लागते. सुरुवातीला हे सर्व त्याला स्वप्नवत वाटते. मात्र हळूहळू हे प्रेम अतिरेकी आसक्तीत बदलू लागते आणि त्याचे आयुष्य एका भयानक दुःस्वप्नात परिवर्तित होते.
कथेत पुढे घडणाऱ्या धक्कादायक घटना आणि मानसिक तणाव निर्माण करणारे प्रसंग प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतात. त्यामुळेच सध्या जगभरात या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू असून, बॉक्स ऑफिसवरही तो वेगाने यशाची नवी शिखरे गाठताना दिसत आहे.