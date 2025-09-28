English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'जॉली एलएलबी 3'ला टक्कर देणारा 250 कोटींचा चित्रपट, 3 दिवसांमध्येच कमावले 250 कोटींच्या आसपास, शो हाऊसफुल

OG Box Office Collection Day 3:   इमरान हाशमीचा नुकताच प्रदर्शित झालेल्या 'दे कॉल हिम ओजी' या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच पहिल्या तीन दिवसांमध्ये अनेक चित्रपटांना मागे टाकत मोठी कमाई केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 28, 2025, 04:35 PM IST
OG Box Office Collection Day 3:  बॉलिवूडमध्ये अक्षय कुमारचा 'जॉली एलएलबी 3' चित्रपट सोडला तर सप्टेंबरमध्ये मोठा चित्रपट येणार नाही असं अनेकांना वाटत होतं. पण त्याच दरम्यान इमरान हाशमीच्या 'ओजी' या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त एंट्री घेतली आहे. या चित्रपटाने फक्त 3 दिवसांमध्ये 200 कोटींच्या वर कमाई करत 2025 वर्षातील सर्वात मोठा ओपनिंग करणाऱ्या चित्रपटांचा विक्रम मोडला आहे.

सकनिल्कच्या बॉक्स ऑफिस रिपोर्टनुसार या चित्रपटाचे कलेक्शन पहिला दिवशी प्री-रिलिझ बुकिंगसह तब्बल 90 कोटी रुपये इतके होते. तर दुसऱ्या दिवशी या चित्रपटाने 18.75 कोटींची भारतात कमाई केली. तर तिसऱ्या दिवशी या चित्रपटाने  18.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. 

प्रदर्शित झाल्यानंतर तीन दिवसांमध्ये भारतात 'दे कॉल हिम ओजी' या चित्रपटाने 122 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. तर जगभरात या चित्रपटाने 3 दिवसांमध्ये 200 कोटींची कमाई केली आहे. या चित्रपटाचे बजेट तब्बल 250 कोटी रुपये असल्याने फक्त पहिल्याच आठवड्यात चित्रपटाचा खर्च वसूल होणार असल्याचं निर्मात्यांनी सांगितलं आहे.

चित्रपट आणि कलाकार

या चित्रपटातून इमरान हाशमीने तेलुगू इंडस्ट्रीत डेब्यू केला आहे. त्याच्या सोबत सुपरस्टार पवन कल्याण मुख्य भूमिकेत आहे. याशिवाय प्रियंका मोहन, प्रकाश राज, अर्जुन दास आणि श्रेया रेड्डी महत्त्वाच्या भूमिका साकारताना दिसत आहेत.

सोशल मीडियावर चित्रपटाला मिक्स रिव्ह्यू मिळाले आहेत. मात्र, थिएटर्समध्ये या चित्रपटाचे शो हाऊसफुल होत आहेत. बॉक्स ऑफिसवर मात्र, 'ओजी'ने  जोरदार पकड घेतली आहे.

स्पर्धेतले इतर चित्रपट

अक्षय कुमारच्या 'जॉली एलएलबी 3' या चित्रपटाने 10 दिवसांमध्ये जगभरात 120 कोटींची कमाई केली आहे. भारतात या चित्रपटाचे कलेक्शन 84 कोटींवर आहे. तर या चित्रपटाचे बजेट 120 कोटी असल्याने ते चित्रपटाने जागतिक स्तरावर वसूल केले आहे.

इमरान हाशमी नुकताच शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' मध्ये स्पेशल कॅमियो करताना दिसला होता. या छोट्या भूमिकेची सोशल मीडियावर चांगली चर्चा रंगली आणि चाहत्यांकडूनही त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला.

FAQ

‘ओजी’ चित्रपटाने ३ दिवसांत किती कमाई केली?

‘ओजी’ (दे कॉल हिम ओजी) ने ३ दिवसांत भारतात १२२ कोटी आणि जगभरात २०० कोटींची कमाई केली, ज्यामुळे २०२५ च्या सर्वात मोठ्या ओपनिंगचा विक्रम मोडला.

चित्रपटाचे दिवसनिहाय कलेक्शन काय?

पहिला दिवस (प्री-रिलीज बुकिंगसह): ९० कोटी. दुसरा दिवस: १८.७५ कोटी (भारत). तिसरा दिवस: १८.५० कोटी (भारत).

चित्रपटाचे बजेट आणि वसुलीची अपेक्षा काय?

बजेट २५० कोटी रुपये असून, पहिल्याच आठवड्यात खर्च वसूल होईल, असा निर्मात्यांचा विश्वास आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

