OMG! बेबी बंप दाखवत रस्त्यावर फिरणाऱ्या सोनम कपूरचा अंदाज नेटकऱ्यांच्या डोळ्यात खुपला, म्हणाले...

  • मनोरंजन
Sonam Kapoor's style flaunting her baby bump on streets  : सोनम बिना बेबी बंप कव्हर केल्याशिवाय रस्त्यावर फिरत होती, नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया आगळीवेगळी!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 3, 2026, 10:57 AM IST
बॉलिवूडची फॅशन आयकॉन सोनम कपूर पुन्हा चर्चेत आली आहे. जरी ती काही वर्षे सिनेमांपासून दूर असली तरी तिचा फॅशन सेन्स आणि स्टायलिश लूक नेहमीच चाहत्यांच्या आणि मीडिया पत्रकारांच्या लक्षात राहतो. काही दिवसांपूर्वीच सोनमने दुसऱ्यांदा आई होणार असल्याची घोषणा केली आणि बेबी बंप फ्लॉन्ट करत प्रेग्नंसीची खुशखबर चाहत्यांना दिली.

नुकतीच ती मुंबईतील रस्त्यावर व्हाईट आउटफिटमध्ये दिसली. या लूकमध्ये तिने व्हाईट शर्ट, व्हाईट स्कर्ट आणि मॅचिंग इअररिंग्स घातल्या होत्या. परंतु शर्टची मधली बटणं खुली असल्यामुळे तिचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसत होता. सोनमचा हा लूक सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांनी तिला कौतुक केले, तर काहींनी तिच्या फॅशनवर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

सोनम दुसऱ्यांदा प्रेग्नंसीत असतानाही फॅशनमध्ये अप टू डेट राहते. परंतु काही नेटकऱ्यांना तिचा हा लूक मान्य झाला नाही. अनेकांनी सोशल मीडियावर तिला ट्रोल केले आणि संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या. काही कमेंट्स असे आहेत:

'RIP फॅशन!'

'किती फालतूपणा दिसतोय!'

'सगळं कव्हर केलं पण बेबी बंप नाही, का?'

'विचित्र! प्रेग्नंट आहेस ते रिव्हील करण्याची गरज नाही.'

सोनम कपूरने 2022 साली पहिला मुलगा वायू जन्माला आणला. आता वयाच्या ४०व्या वर्षी ती दुसऱ्यांदा आई होणार आहे. कपूर आणि आहुजा कुटुंबात या खुशखबरामुळे आनंदाचं वातावरण आहे. तथापि, सोशल मीडियावर तिच्या फॅशनसेंसमुळे तिला ट्रोल केले जात आहे.

सोनम कपूरची ही प्रेग्नंसी आणि तिचा स्टायलिश लूक फॅशन इंडस्ट्रीत चर्चा करण्यास भाग पाडत आहे. चाहत्यांमध्ये तिच्या स्टाइलबद्दल कौतुक आहे, तर काहींना तिच्या आउटफिटची निवड आवडलेली नाही. यामुळे सोशल मीडियावर 'प्रेग्नंसीमध्ये फॅशनच्या मर्यादा कुठे?' या प्रश्नाला मोठी प्रेक्षक प्रतिसाद मिळाला आहे.

सोनमची ही फॅशन आणि प्रेग्नंसी चर्चेत असताना, अनेक फॅशन क्रिटिक्स म्हणतात की तिने गर्भावस्थेतही स्वतःचा स्टाइल कायम ठेवला आहे, तर नेटकऱ्यांचे संतप्त कमेंट्स तिच्या लोकप्रियतेवर परिणाम करू शकत नाहीत.

