Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
  • ओंकार राऊत लवकरच होणार लग्नबद्ध! आईने दिलं स्पष्टीकरण

ओंकार राऊत लवकरच होणार लग्नबद्ध! आईने दिलं स्पष्टीकरण

Onkar Raut's mom on his marriage : ओंकार राऊतच्या लग्नाबाबत त्याच्या कुटुंबाने केलेले संकेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 23, 2026, 01:17 PM IST
मुंबई - 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम मराठी मनोरंजन उद्योगातील एक अत्यंत लोकप्रिय शो आहे. या कार्यक्रमाने अनेक नवोदित कलाकारांना संधी दिली आणि त्यांना मोठ्या पडद्यावर झळकण्याची संधी प्राप्त झाली. यामध्ये असलेल्या कलाकारांमध्ये ओंकार राऊत यांचं नाव नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. ओंकारने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत आणि तो 'हास्यजत्रा'च्या माध्यमातून लोकप्रिय झाला आहे. ओंकारच्या या करिअरबद्दल तर कधी न संपणाऱ्या चर्चा होतात, पण त्याचं वैयक्तिक आयुष्यही अनेकांना उत्सुकतेचा विषय ठरलेलं आहे. सध्या ओंकारच्या लग्नाबद्दल त्याच्या आई-बाबांचं महत्त्वपूर्ण विधान समोर आलं आहे.

ओंकार राऊतने नुकतीच 'MHJ Unplugged' मध्ये मुलाखत दिली, जिथे त्याच्या कुटुंबीयांसोबत संवाद साधण्यात आला. या मुलाखतीमध्ये ओंकारच्या आई-वडिलांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला गेला, आणि त्यावेळी कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालक अमित फाळके यांनी ओंकारच्या आई-वडिलांना एक खास प्रश्न विचारला. त्यामध्ये त्यांनी विचारलं, 'ओंकारचं असं म्हणणं आहे की, 'आई म्हणतेय 9 ते 5 नोकरी करायला पाहिजे. वेळेवर लग्न करायला पाहिजे, पण वेळेवर म्हणजे नक्की कधी लग्न करणार आहे मुलगा?'

यावर ओंकारचे बाबा अत्यंत शिताफीनं उत्तर देतात, 'आम्ही यावर विश्वास ठेवतो, लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात.' त्यांच्या या शब्दांमधून एका गडद विश्वासाची भावना व्यक्त झाली. म्हणजेच, त्यांच्या मते, लग्न वेळेवर होईलच, पण त्याचे ठरलेले वेळ आणि गाठी स्वर्गातच ठरले आहेत.

तर ओंकारची आई अधिक स्पष्ट होऊन म्हणाली, 'मला वाटतं, लवकरच येईल ती.' त्याचं म्हणजेच ओंकारच्या आईला खात्री आहे की, तिचा मुलगा लवकरच लग्नाच्या बंधनात अडकणार आहे. त्यामुळे ओंकारच्या लग्नाबद्दल तिच्या मनातील स्पष्ट अपेक्षा आणि त्याबद्दलचा विश्वास यामुळे या चर्चेला नवा वळण मिळालं.

त्याच्या करिअरबद्दल बोलताना ओंकारची आई त्याच्यावर खूप गर्व करताना म्हणाली, 'आमच्या घरातला चैतन्य आहे. त्याने असंच काम करत राहावं. त्याने नाटक मात्र सोडायचं नाही, ते सतत करत राहायचं.' म्हणजेच, त्याच्या आईने त्याला सतत नवे, चांगले काम करत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, त्याच्या अभिनयाची व त्याच्या कामाची एक निरंतरता असायला पाहिजे. ते ऐकून ओंकारचा प्रेरणा आणि त्याच्या कामावर असलेला विश्वास स्पष्ट होतो.

अशातच ओंकारच्या लग्नावरून खूप चर्चा सुरू आहेत. ओंकारच्या या चर्चेचा आणखी एक भाग म्हणजे प्रियदर्शिनी इंदलकरसोबत त्याचं नाव जोडलं गेलं होतं. परंतु, ओंकारने या अफवांचा खुलासा करत स्पष्टपणे सांगितलं की, 'आम्ही फक्त चांगले मित्र आहोत.' त्यामुळे ओंकारच्या वैयक्तिक जीवनावर आलेल्या गडबडीला पुन्हा एकदा स्पष्टता मिळाली आहे.

ओंकार राऊत हा केवळ 'हास्यजत्रा'चाच कलाकार नाही, तर त्याने 'फ्रेशर्स', 'फुलपाखरू', 'टाईमपास', 'चिकी चिकी बुबुम बूम' यांसारख्या मराठी मालिका आणि सिनेमांमध्येही आपली भूमिका साकारली आहे. याशिवाय, त्याने 'इन्स्पेक्टर झेंडे' या हिंदी सिनेमातही झळकले होते, ज्यामुळे तो हिंदी चित्रपट सृष्टीतही एक छाप सोडण्यास सक्षम ठरला आहे.

ओंकारच्या कामाच्या बाबतीत त्याची कुटुंबीयांशी असलेली घट्ट नाती आणि त्यांना असलेला विश्वास एक वेगळीच प्रेरणा देतात. त्याच्या आई-बाबांच्या विधानामुळे आता ओंकारच्या लग्नाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. किती लवकर त्याला त्याच्या कुटुंबाच्या इतर सदस्यांसोबत त्याच्या जीवनाच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर जातंय हे पाहणे खूपच रंजक ठरेल.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
maharastrachi hasyajatraOnkar rautactormarriage

