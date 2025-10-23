English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'बाहुबली'नंतर प्रभास योद्धाच्या भूमिकेत दिसणार, वाढदिवसाच्या दिवशी चाहत्यांना दिलं सरप्राईज

Fauzi First Look:  साऊथचा सुपरस्टार प्रभास आज त्याचा वाढदिवस साजरा करत आहे. अशातच त्याने चाहत्यांसाठी आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 03:52 PM IST
Fauzi First Look: साऊथ इंडस्ट्रीमधील ‘रिबेल स्टार’ प्रभास आज आपला 46 वा वाढदिवस साजरा करत आहे आणि या खास दिवशी त्याने आपल्या चाहत्यांना एक अफलातून भेट दिली आहे. त्याच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा त्याने केली आहे. 

या चित्रपटाच्या पोस्टरसह प्रभासचा पहिला लुक समोर आला असून तो सोशल मीडियावर जबरदस्त चर्चेत आहे. त्याच्या या वाढदिवसाच्या दिवशीच्या चित्रपटाच्या घोषणेमुळे चाहते अक्षरशः आनंदात न्हाऊन निघाले आहेत.

प्रभासच्या आगामी चित्रपटाचा पहिला लूक

प्रभासच्या वाढदिवसानिमित्त त्याने त्याच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आहे.  ज्यामध्ये निर्मात्यांनी पोस्टर शेअर करताना लिहिलं आहे की,  'पद्मव्यूह विजयी पार्थः, पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः. गुरुविरहितः एकलव्यः, जन्मनैव च योद्धा एषः.' यानंतर त्यांनी पुढे लिहिलं की, 'प्रभास हनु फौजी आहेत. 

आपल्या इतिहासातील विसरलेल्या पानांमधून एका सैनिकाची सर्वात शूर कथा. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, विद्रोही स्टार!'  या प्रभावी शब्दांसह पोस्टरमध्ये प्रभास एका तडफदार योद्ध्याच्या रुपात दिसत आहे. त्याच्या चेहऱ्यावरचे धैर्य, ताकद आणि जिद्दीची झलक स्पष्ट जाणवते आहे.

‘फौजी’चा टीझर लवकरच!

चित्रपटाच्या पोस्टरनंतर आता चाहत्यांना त्याच्या या चित्रपटाच्या टीझरची उत्सुकता लागली आहे. सोशल मीडियावर '#Fauji' आणि '#PrabhasBirthdayCelebration' हे हॅशटॅग्स ट्रेंडिंगमध्ये आहेत. प्रभासच्या या पोस्टरमुळे चित्रपटाबद्दल प्रचंड चर्चा रंगली असून चाहते म्हणत आहेत की, 'ही प्रभासच्या करिअरमधील सर्वात दमदार भूमिका ठरणार आहे. 

‘फौजी’ हा चित्रपट तयार करत आहेत प्रसिद्ध निर्माते मैथ्री मूव्ही मेकर्स, ज्यांनी पुष्पा फ्रँचायझी, उप्पेना आणि डियर कॉमरेड सारख्या सुपरहिट चित्रपटांची निर्मिती केली आहे.

माहितीनुसार, या चित्रपटात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. जेणेकरून चित्रपटाचे व्हिज्युअल्स आणि सिनेमॅटिक अनुभव जागतिक दर्जाचा असेल. त्यामुळेच ‘फौजी’ला भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भव्य प्रोजेक्ट्सपैकी एक मानलं जात आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चाहत्यांचा प्रतिसाद

निर्मात्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘फौजी’ हा चित्रपट एका विसरलेल्या सैनिकाच्या शौर्य, बलिदान आणि देशप्रेमावर आधारित आहे. त्याची कथा ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित असून यात प्रभासचा एक अगदी नवा आणि प्रखर अवतार पाहायला मिळणार आहे.

सोशल मीडियावर प्रभासच्या पोस्टरवर प्रतिक्रिया देताना एक चाहता म्हणाला की, 'प्रभास म्हणजे भारताचा अभिमान! ‘फौजी’मधला त्याचा लुक पाहून अंगावर काटा आला.' तर दुसऱ्याने लिहिलं की, 'हा चित्रपट साऊथ इंडस्ट्रीचं पुढचं मास्टरपीस ठरेल'.

प्रभासने वाढदिवसाला कोणता चित्रपट जाहीर केला आणि त्याचा पहिला लूक कसा आहे?

प्रभासने आपल्या ४६ व्या वाढदिवसानिमित्त (२३ ऑक्टोबर) ‘फौजी’ या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली. पोस्टरमध्ये तो एका तडफदार योद्ध्याच्या रूपात दिसतो, ज्यात चेहऱ्यावर धैर्य, ताकद आणि जिद्दीची झलक मिळते. पोस्टरवर संस्कृत श्लोक ‘पद्मव्यूह विजयी पार्थः, पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः. गुरुविरहितः एकलव्यः, जन्मनैव च योद्धा एषः’ आणि ‘प्रभास हनु फौजी आहेत’ असं लिहिलं आहे.

‘फौजी’ चित्रपटाची कथा काय आहे आणि तो कशावर आधारित आहे?

‘फौजी’ हा चित्रपट इतिहासातील विसरलेल्या पानांमधून एका सैनिकाची सर्वात शूर कथा सांगतो. तो शौर्य, बलिदान आणि देशप्रेमावर आधारित असून, ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर बांधला गेला आहे. प्रभासचा यातील अवतार पूर्णपणे नवीन आणि प्रखर असेल.

‘फौजी’ चित्रपटाची निर्मिती कोण करत आहे आणि त्याचं बजेट काय आहे?

निर्मिती प्रसिद्ध मैथ्री मूवी मेकर्स करत आहे, ज्यांनी ‘पुष्पा’ फ्रँचायझी, ‘उप्पेना’ आणि ‘डियर कॉमरेड’ सारखे सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. चित्रपटात मोठी गुंतवणूक करण्यात आली असून, व्हिज्युअल्स आणि सिनेमॅटिक अनुभव जागतिक दर्जाचा असेल. तो भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भव्य प्रोजेक्ट्सपैकी एक मानला जातो.

