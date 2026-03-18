...नाहीतर शशी कपूर यांच्या चेहऱ्याला झाली असती गंभीर इजा; मित्रामुळं संकट टळलं

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील देखणे, स्टायलिश आणि करिष्माई व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते शशी कपूर यांनी आपल्या स्मितहास्याने आणि सहज अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांच्या डोळ्यातील निरागसपणा आणि स्क्रीनवरील आकर्षक उपस्थितीमुळे ते तरुणींमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होते. मात्र, पडद्यामागील त्यांचे आयुष्य तितकेच संवेदनशील, भावनिक आणि संघर्षमय होते. त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या आयुष्यातील काही खास, हृदयस्पर्शी आणि प्रेरणादायी किस्स्यांवर एक नजर.
शशी कपूर यांचा जन्म 18 मार्च 1938 रोजी झाला. त्यांचे वडील पृथ्वीराज कपूर त्या काळात ‘इंपिरियल फिल्म कंपनी’मध्ये सहाय्यक कलाकार म्हणून काम करत होते आणि मुख्य अभिनेता म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करत होते. या काळात त्यांची पत्नी रामसरणी गर्भवती राहिल्या. आधीच राज कपूर आणि शम्मी कपूर अशी दोन मुले असल्याने तिसरे अपत्य नको, अशी त्यांची इच्छा होती. मानसिक तणावामुळे त्यांनी गर्भपातासाठी अनेक धोकादायक प्रयत्न केले सायकलवरून पडणे, जिन्यावरून घसरणे, दोरीवर उड्या मारणे परंतु नशिबाला काही वेगळंच मंजूर होतं.
सर्व अडचणींवर मात करत शशी कपूर यांचा जन्म झाला. ही बाब स्वतः शशी कपूर यांनी एका मुलाखतीत सांगितली होती. त्यांच्या जन्मापासूनच आयुष्याने त्यांच्यासाठी वेगळा मार्ग तयार केला होता.
शशी कपूर मुंबईतील डॉन बॉस्को स्कूलमध्ये शिक्षण घेत होते. त्याच वर्गात पुढे भारताचा नामांकित क्रिकेटपटू बनलेला फारुख इंजिनिअरही शिकत होता. एके दिवशी वर्गात दोघे गप्पा मारत असताना शिक्षकांनी रागाच्या भरात डस्टर फेकला. हा डस्टर थेट शशी कपूर यांच्या डोळ्यावर आदळणार होता. क्षणभरात घडलेला हा प्रसंग त्यांच्या आयुष्याला वेगळं वळण देऊ शकला असता.
मात्र, फारुख इंजिनिअरने चपळाई दाखवत तो डस्टर ऐनवेळी झेलला. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत फारुख म्हणाले होते 'तो डस्टर शशीच्या चेहऱ्यापासून अवघ्या एका इंचावर असताना मी झेलला. मी त्याला नेहमी चिडवत म्हणायचो त्या दिवशी मी वाचवलं नसतं तर तू हिरो नाही, तर दरोडेखोर बनला असतास!' हा किस्सा आजही त्यांच्या मैत्रीची आणि नशिबाच्या खेळीची साक्ष देतो.
शशी कपूर यांनी इंग्लिश अभिनेत्री जेनिफर केंडलशी प्रेमविवाह केला. त्या काळात परदेशी मुलीशी लग्न करणे हे मोठं धाडस मानलं जात होतं. लग्नानंतर वर्षभरातच त्यांना मुलगा कुणाल कपूर झाला. मात्र, त्या वेळी शशी कपूर यांनी चित्रपटसृष्टीत मुख्य अभिनेता म्हणून स्थिर स्थान मिळवले नव्हते. ते अजूनही आपल्या आई-वडिलांसोबत राहत होते आणि कमाईचे कोणतेही ठोस साधन नव्हते. पृथ्वी थिएटरमधील अझरा मुमताज यांनी एकदा त्यांना पत्नीची जबाबदारी ओळखण्याचा सल्ला दिला. तो क्षण त्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरला.
शशी कपूर यांनी नंतर एका मुलाखतीत सांगितले होते 'मला जाणवलं की मी 21 वर्षांचा असूनही अजून काहीच करत नाही. जेनिफर अजूनही जुन्याच कपड्यांमध्ये होती. आम्ही बाहेर जेवायलाही जाऊ शकत नव्हतो.' याच जाणीवेने त्यांनी चित्रपटसृष्टीत पूर्णवेळ काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढे ते यशस्वी सुपरस्टार बनले.
शशी कपूर यांनी आपल्या करिअरमध्ये तब्बल 116 चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यापैकी 61 चित्रपटांमध्ये त्यांनी मुख्य नायकाची भूमिका साकारली. ‘दीवार’, ‘कभी कभी’, ‘जुनून’, ‘त्रिशूल’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी विविध भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यांच्या अभिनयात एक वेगळी सहजता आणि प्रामाणिकपणा होता, ज्यामुळे ते इतरांपेक्षा वेगळे ठरले.
1982 मध्ये शशी कपूर यांच्या आयुष्यात मोठं वादळ आलं. त्यांच्या पत्नी जेनिफर केंडल यांना कोलन कॅन्सर असल्याचे निदान झाले. दोन वर्षांच्या झुंजीनंतर 1984 मध्ये जेनिफर यांचे निधन झाले. हा धक्का शशी कपूर यांच्यासाठी असह्य होता.
पत्नीच्या मृत्यूनंतर ते पूर्णपणे कोलमडून गेले. त्यांनी स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले, वजन झपाट्याने वाढले आणि ते एकटेपणात जगू लागले. ते तासन् तास आपल्या अपार्टमेंटमध्ये एकटे बसून राहत आणि कोणाशीही संवाद साधत नसत.
त्यांचा मुलगा कुणाल कपूरने एका मुलाखतीत सांगितले की, जेनिफरच्या निधनानंतर शशी कपूर पहिल्यांदा तेव्हा रडले, जेव्हा ते गोव्यात समुद्रात बोटीने दूर गेले आणि तिथे तासन् तास एकटेच बसून रडत राहिले. जेनिफरसोबत त्यांनी 28 वर्षांचा संसार केला होता. तिच्या निधनानंतर त्यांनी उर्वरित 31 वर्षे केवळ तिच्या आठवणींवर जगली.
महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी आयुष्यभर पुन्हा लग्न करण्याचा विचारही केला नाही. त्यांच्या प्रेमाची हीच खरी ओळख होती.
दीर्घकाळ आजाराशी झुंज दिल्यानंतर 2017 साली, वयाच्या 79व्या वर्षी शशी कपूर यांचे निधन झाले. त्यांनी मागे ठेवली ती केवळ उत्कृष्ट चित्रपटांची परंपरा नाही, तर प्रेम, समर्पण आणि संवेदनशीलतेची एक हृदयस्पर्शी कहाणीही. आजही शशी कपूर यांचे नाव घेताच त्यांच्या चेहऱ्यावरचे स्मित, त्यांची शैली आणि त्यांच्या आयुष्यातील ही भावनिक कहाणी चाहत्यांच्या मनात जिवंत होते