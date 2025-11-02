English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
 घरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे नव्हते, छोट्याशा घरात राहायचा पण स्वत:च्या हिम्मतीवर आणि सिनेसृष्टीत कोणाची ओळख नसताना बॉलिवूडचा किंग खान बनला. आज फक्त मुंबईत नाहीत तर दिल्ली, अलिबाग अगदी दुबईत अनेक घरं आहेत. हुरुन रिच इंडिया 2025 च्या यादीत शाहरुख खान जगातील सर्वात श्रीमंत अभिनेता बनला आहे.पाहूयात त्याची संपत्ती किती आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 2, 2025, 07:21 PM IST
एकेकाळी घरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे नव्हते, आज आहे जगातील सर्वात श्रीमंत अभिनेता; ओळखलं का?

Shahrukh Khan Net Worth : बॉलिवूड सुपरस्टार किंग खान म्हणजे आपला शाहरुख खान आज त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करतोय. मनोरंजन क्षेत्रात कोणाशीही ओळख नसताना त्याने आपलं स्थान निर्माण केलं. अभिनयाच्या जोरावर आज तो बॉलिवूडचा किंग खान आहे. घराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसे पैसेही नव्हतं. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, आज जगातील सर्वात श्रीमंत अभिनेता आहे. अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या हुरुन अहवालानुसार शाहरुख खान केवळ भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सर्वात श्रीमंत अभिनेता आहे. तो अब्जाधीशांच्या यादीत सामील झाला आहे.

किंग खान 1.4 अब्ज डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार 12,490 कोटीच्या एकूण संपत्तीसह जगातील सर्वात श्रीमंत अभिनेता बनला आहे. चित्रपट उद्योगात जवळजवळ 33 वर्षे घालवल्यानंतर, शाहरुख खानने संपत्तीच्या बाबतीत हॉलिवूड स्टार टॉम क्रूझ आणि टेलर स्विफ्ट यांना मागे टाकले आहे. 

त्याच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला शाहरुख खान एका छोट्या घरात राहत होता. अभिनेत्री विजयता पंडित एकदा त्याच्या घरी गेली आणि तिला लक्षात आलं की बॉलिवूडच्या बादशाहकडे सोफाही नव्हता. तिने एका मुलाखतीत हे सांगितलं होतं. इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत विजयता म्हणाली, "जेव्हा तो 'राजू बन गया जेंटलमन' चित्रपटाचे चित्रीकरण करत होता, तेव्हा मी त्याच्या कार्टर रोडवरील घरी भेट दिली होती. ते एका जुन्या इमारतीतील जुने घर होते आणि तो पहिल्या मजल्यावर राहत होता. मी जतिन आणि ललितसोबत गेली होती आणि मला तिथे पाहून त्याला खूप आनंद झाला. त्यावेळी त्याच्या घरात सोफा नव्हता; आम्ही गाद्यांवर बसलो होतो. ती एक लहान खोली होती आणि त्याची पत्नी गौरीने आम्हाला थंड पेये दिली. त्याने मला सांगितलं की त्याला माझा चित्रपट खूप आवडला."

पण आज शाहरुख खानचा मुंबईतील मन्नत बंगला खूप प्रसिद्ध आहे. सध्या त्याच्या विस्तारासाठी बांधकाम सुरू आहे. हा आलिशान बंगला 27,000 चौरस फूट पसरलेला आहे. त्याची किंमत ₹200० कोटी आहे. एवढं नाही तर शाहरुख खानकडे आता दिल्ली, अलिबाग, लंडन, न्यू यॉर्क आणि दुबई येथेही मालमत्ता आहेत.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

करोडो रुपयांच्या कार कलेक्शन

शाहरुख खानकडे ₹3 कोटी किमतीची BMW 7 सिरीज कार आहे. त्याच्याकडे BMW i8 स्पोर्ट्स कार ज्याची किंमत ₹2.25 कोटी आणि BMW 6 सिरीज कन्व्हर्टेबल ₹1.20 कोटींची घरात आहे. त्याच्याकडे ₹2.25 कोटी किमतीची लँड रोव्हर स्पोर्ट एसयूव्ही देखील आहे.

तर शाहरुख खानच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे त्याचे प्रॉडक्शन हाऊस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट. 2002 मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीची किंमत अंदाजे ₹500 कोटी आहे. तसंच शाहरुख खान हा केवळ चित्रपटांचा बादशाह नाही तर क्रिकेटच्या जगातही त्याचं वर्चस्व आहे. तो आयपीएल संघ कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) चा सह-मालक आहे. तो अभिनेत्री जुही चावला आणि तिचा पती जय मेहता यांच्यासोबत या संघात भागीदार आहे.

केकेआरने तीन वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. त्याची ब्रँड व्हॅल्यू शेकडो कोटी रुपयांमध्ये असल्याचा अंदाज आहे. शाहरुख खानच्या वार्षिक उत्पन्नाचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शाहरुख खानच्या राजेशाही जीवनशैलीचा अंदाज त्याच्या खाजगी जेटवरून येतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याच्याकडे अंदाजे ₹260 कोटी किमतीचे एक आलिशान जेट आहे, जे तो देश आणि परदेशातील टूर आणि शूटिंगसाठी वापरतो.

शाहरुख खान प्रत्येक चित्रपटासाठी ₹250 कोटी घेतो. तो अनेक मोठ्या कंपन्यांसाठी ब्रँड एंडोर्समेंट देखील करतो. तो एका दिवसाच्या जाहिरातीच्या शूटिंगसाठी सुमारे 5 कोटी रुपये घेतो. त्याने पेप्सी, डिश टीव्ही, बिग बास्केट, टॅग ह्युअर आणि नोकिया सारख्या ब्रँडना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे त्याला भरीव उत्पन्न मिळते.

