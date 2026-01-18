English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
एक गाणं आणि मोठा विक्रम! तमन्ना भाटियाच्या या गाण्याला 100 कोटींपेक्षा जास्त व्ह्यूज

बॉलिवूड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया तिच्या जबरदस्त डान्समुळे कायम चर्चेत असते. आता तिच्या एका गाण्याने यूट्यूबवर 1 बिलियन व्ह्यूज मिळवत इतिहास रचला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 18, 2026, 06:53 AM IST
सध्या बॉक्स ऑफिसवर विविध हिंदी चित्रपट प्रदर्शित होत असून, त्यातील काही चित्रपटांमधील गाणी प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरून अल्पावधीतच सुपरहिट ठरत आहेत. अनेक वेळा चित्रपटाच्या यशापेक्षा त्यातील गाणी अधिक लोकप्रिय ठरतात आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात. अशाच प्रकारे आता आणखी एका गाण्याने यूट्यूबवर तब्बल 1 अब्ज व्ह्यूज मिळवत नवा इतिहास रचला आहे.

हे गाणे बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटियावर चित्रित करण्यात आले असून, तिच्या दमदार नृत्यशैलीमुळे हे गाणे प्रेक्षकांच्या विशेष चर्चेचा विषय बनले आहे. तमन्ना भाटिया ही केवळ अभिनयासाठीच नव्हे, तर तिच्या जबरदस्त डान्स परफॉर्मन्ससाठीही ओळखली जाते. दक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीपासून बॉलिवूडपर्यंत तिने आपल्या अभिनयाने आणि नृत्याने लाखो चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.

‘स्त्री 2’मधील गाण्याने मिळवले अभूतपूर्व यश

हे गाणे 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सुपरहिट चित्रपट ‘स्त्री 2’ मधील ‘आज की रात’ आहे. चित्रपट प्रदर्शित होताच या गाण्याने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला. तमन्ना भाटियाने या गाण्यात सादर केलेला आयटम डान्स प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला. तिचे भाव, एनर्जी आणि स्टाईल यामुळे हे गाणे काही तासांतच ट्रेंडिंगमध्ये आले.

इन्स्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या गाण्यावर हजारो व्हिडिओ तयार करण्यात आले. त्यामुळे अल्पावधीतच या गाण्याच्या व्ह्यूजमध्ये झपाट्याने वाढ झाली. अखेर या गाण्याने यूट्यूबवर 1 अब्ज (1000 मिलियन) व्ह्यूजचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला असून, हा एक मोठा विक्रम मानला जात आहे.

चाहत्यांचे प्रेम आणि तमन्नाची प्रतिक्रिया

या अभूतपूर्व यशाने भारावून गेलेल्या तमन्ना भाटियाने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने एका व्हिडिओद्वारे 1 व्ह्यूपासून 1 अब्ज व्ह्यूजपर्यंतचा प्रवास दाखवला आहे. यासोबतच तिने आपल्या चाहत्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.

कॅप्शनमध्ये तमन्नाने “Thank You” असे लिहित चाहत्यांनी दिलेल्या प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. तिच्या या पोस्टवर काही वेळातच लाखो लाइक्स आणि असंख्य कमेंट्स येऊ लागल्या असून, चाहते तिच्या या यशाबद्दल अभिनंदन करत आहेत.

आयटम साँग्समध्ये तमन्नाची खास ओळख

तमन्ना भाटियाने यापूर्वीही अनेक चित्रपटांमधील आयटम साँग्समधून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तिच्या नृत्यातील सहजता, आत्मविश्वास आणि आकर्षक स्क्रीन प्रेझेन्स यामुळे तिची प्रत्येक गाणी प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय ठरतात. ‘आज की रात’ या गाण्याने तर तमन्नाच्या करिअरमधील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला असल्याचे मानले जात आहे. एकूणच, ‘स्त्री 2’मधील ‘आज की रात’ या गाण्याने मिळवलेले यश हे तमन्ना भाटियाच्या लोकप्रियतेचा आणि प्रेक्षकांच्या प्रेमाचा स्पष्ट पुरावा असून, पुढील काळातही ती अशाच दमदार परफॉर्मन्समधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

