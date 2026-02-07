पापाराझींसमोरच 'Oops Moment' आणि थोडक्यात वाचला जीव; अभिनेत्रीचा व्हिडिओ व्हायरल

टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री यामिनी मल्होत्रा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. तिचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती एका मोठ्या अपघातापासून थोडक्यात वाचल्याचे दिसत आहे. या घटनेमुळे चाहत्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे आणि रस्त्यावरील निष्काळजी वाहनचालकांवर संताप व्यक्त केला जात आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की यामिनी मल्होत्रा तिच्या कारमधून बाहेर पडताना अत्यंत सावध आहे. तिने परिधान केलेला आऊटफिट आणि तिच्या हालचालींवरून ती किती सजग आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. तिच्या सावधगिरीमुळे ती एका 'Oops Moment' पासून वाचते; तिच्या समोरून अचानक एक दुचाकी जाते आणि त्याचवेळी मागच्या बाजूने कारचा ड्रायव्हर गाडी पुढे नेतो. या धोकादायक परिस्थितीतही यामिनीने प्रसंगावधान दाखवून स्वतःला सावरले, आणि मोठा अपघात टळला.
व्हिडिओमध्ये यामिनीचा संताप स्पष्ट दिसतो. ती जोरात ओरडताना ऐकू येते: "पागल हो गया है!" तिच्या या प्रतिक्रियेवर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर समर्थन केले आहे. अनेकांनी रस्त्यावर अशा निष्काळजी वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या धक्कादायक घटनेनंतरही यामिनीने स्वतःला सावरत पापाराझींना फोटोसाठी पोझ दिला. तिचा संयम आणि आत्मविश्वास चाहत्यांमध्ये कौतुकास्पद ठरला आहे.
यामिनी मल्होत्रा छोट्या पडद्यावरील हिट मालिका ‘गुम है किसी के प्यार में’ मधील शिवानी चव्हाण या भूमिकेमुळे घराघरात पोहोचली. काही काळानंतर तिने ही मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला. अभिनयाव्यतिरिक्त, यामिनी व्यवसायाने डेंटिस्ट आहे आणि ती एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखील आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यामिनीची एकूण संपत्ती सुमारे 4 कोटी रुपये आहे. यामिनीच्या संपत्तीमध्ये तिच्या अभिनयातून आणि डेंटिस्ट व्यवसायातून मिळालेल्या कमाईचा समावेश आहे. वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, यामिनी सध्या सिंगल आहे. रस्त्यावर घडलेल्या या धक्कादायक प्रसंगानंतर तिच्या सुरक्षिततेच्या बातमीनं चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे.
व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून चाहत्यांनी यामिनीच्या संयमाचे कौतुक केले आहे. अनेकांनी तिच्या सुरक्षिततेसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि रस्त्यावर वाहतूक नियम पाळण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, यामिनीच्या ह्या धोकादायक परिस्थितीतून सावधगिरी आणि प्रसंगावधान किती महत्त्वाचे आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
यामिनी मल्होत्राच्या या घटनेने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, रस्त्यावर सावध राहणे प्रत्येकासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच, यामिनीने तिच्या संयम आणि हुशारीने मोठा अपघात टाळून चाहत्यांना धैर्य दाखवले, जे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे.