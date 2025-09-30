ऑरी आणि एव्हरग्रीन रेखाची मस्ती, सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय 'हा' VIDEO

Orry And Rekha Masti Video: बॉलिवूड आणि सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत राहणारा ओरहान अवतरमणी उर्फ ऑरी एव्हरग्रीन अभिनेत्री रेखासोबत दिसला आहे. ऑरीने नुकताच एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. हा व्हिडिओ बोनी कपूरच्या पार्टीचा आहे, जिथे ऑरी आणि बॉलिवूडची चिरतरुण स्टाइल क्वीन रेखा एकत्र दिसत आहेत.
व्हिडिओमध्ये, ऑरी प्रथम कॅमेरा स्वतःवर केंद्रित करतो आणि नंतर तो रेखाकडे वळवतो. रेखा खेळकरपणे ऑरीच्या कपड्यांवरील हृदयाच्या आकाराच्या कटआउटकडे लक्षकेंद्रीत करते. या व्हिडीओतून त्याचा मजा आणि टाईमपास दिसत आहे. हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झालेला असून त्यावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.
फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा देखील यावेळी तेथे होता. ज्यामुळे पार्टीच्या ग्लॅमरमध्ये भर पडली. रेखा तिच्या क्लासिक लूकमध्ये अत्यंत स्टायलिश दिसत होती. अभिनेत्रीबद्दल बोलायचे झाले तर, तिने फूल स्लिव्स काळा ड्रेस असलेला ओव्हरसाईज व्हाईट शर्ट जोडला. तिचे सोनेरी दागिने, केसांमध्ये काळा-पांढरा स्कार्फ, मोठे काळे सनग्लासेस आणि लाल लिपस्टिकमुळे तिची स्टाईल आणखी आयकॉनिक झाली. पुन्हा एकदा रेखाने ती बॉलिवूडची शाश्वत स्टाइल आयकॉन का आहे हे सिद्ध केले.
ओरीचा लूकही खूपच मजेदार आणि ट्रेंडी होता. तिने हृदयाच्या आकाराचा कटआउट असलेला पांढरा टी-शर्ट घातला होता. त्यावर तिने तो पांढरा फर जॅकेट आणि निळा डेनिम घालून तिचा कूल आणि फंकी चेहरा दाखवला. चाहत्यांना तिची स्टाइल आणि खोडकर वृत्ती खूप आवडली.
व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच, चाहत्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला. एकाने लिहिले, "ऑरी, तुझ्याशिवाय बॉलीवूड अपूर्ण आहे!", तर दुसऱ्याने तिला विनोदाने "मजेदार" म्हटले. या हलक्याफुलक्या क्षणाने हे सिद्ध केले की ओरी आणि रेखासारखे स्टार बॉलिवूडमध्ये प्रत्येकाच्या हृदयात एक विशेष स्थान राखतात. विशेष म्हणजे, हा व्हिडिओ आता बॉलीवूड फॅशन आणि ग्लॅमरच्या जगात एक ट्रेंड बनला आहे, जो चाहते वारंवार पाहण्यास आवडतात आणि या व्हायरल व्हिडिओवर त्यांच्या प्रतिक्रिया देखील देत आहेत.