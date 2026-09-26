/ऑरी लवकरच नवरदेव होणार आहे का? लग्नाची पत्रिका व्हायरल, जाणून घ्या तारिख आणि ठिकाण

ओरी या नावाची अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळतो. ओरी नावाने ओळखला जाणारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ओरहान अवतरामानी जयपूरमध्ये लग्न करत आहे. ओरीच्या लग्नाची आमंत्रणेही सोशल मीडियावर फिरत आहेत. देशभरातील सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि मॉडेल्सदेखील जयपूरमध्ये मोठ्या संख्येने येत आहेत. ओरी लग्न करणार असल्याच्या बातम्या येत असून, त्याच्या लग्नाची निमंत्रण पत्रिका असल्याचे मानले जाणारे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ओरीने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लग्नाच्या आमंत्रणाचा हा व्हिडिओ शेअर केला आहे, जो आता व्हायरल होत आहे.
जयपूरमधील कुकास येथील फेअरमाँट हॉटेलमध्ये २६ आणि २७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाची तयारी सुरू आहे. फेअरमाँट जयपूर हे मोठे सामाजिक कार्यक्रम आणि विवाहसोहळे आयोजित करण्यासाठी ओळखले जाते. या दोन दिवसांसाठी विविध कार्यक्रमांचे नियोजन केले जात आहे. इतकेच नाही तर, या कार्यक्रमाला एक विशेष नाव देण्यात आले आहे, ज्यामुळे ऑरीचा संपूर्ण विवाह सोहळा एका भव्य उत्सवासारखा वाटत आहे. शिवाय, ऑरीच्या लग्नाच्या आमंत्रण पत्रिकेचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
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ओरीच्या कथित लग्नाच्या वीकेंडनिमित्त शुक्रवारपासून जयपूर विमानतळावर लगबग सुरू आहे. अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि मॉडेल्स जयपूरमध्ये दाखल झाले आहेत. विमानतळावर टीमचे सदस्य 'ओरीचे पाहुणे' असे लिहिलेले फलक घेऊन त्यांचे स्वागत करताना दिसले. नुकत्याच समोर आलेल्या लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेत २६ आणि २७ सप्टेंबरला 'वेडिंग वीकेंड' असे संबोधले आहे आणि ती सर्व सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स व मॉडेल्सना पाठवण्यात आली आहे. ही पत्रिका एका योग्य लग्नपत्रिकेसारखी दिसावी अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे. पाहुण्यांना वाटण्यात येणाऱ्या निमंत्रणांसोबत चॉकलेटचा एक बॉक्सही समाविष्ट आहे.
या पत्रिकेत दोन्ही दिवसांच्या कार्यक्रमांची वेगवेगळी नावे दिली आहेत, ज्यामुळे हा संपूर्ण सोहळा एखाद्या शाही डेस्टिनेशन वेडिंगसारखा वाटतो. कार्यक्रमपत्रिकेनुसार, २६ सप्टेंबर रोजी रात्री ८ वाजता 'मेहफिल-ए-सुफियाना' आयोजित करण्यात आली आहे. ही संगीत आणि थेट सादरीकरणाची एक शांत संध्याकाळ असेल असे वर्णन केले जात आहे. हा संपूर्ण कार्यक्रमाचा पहिला मोठा सोहळा असेल. दरम्यान, ओरीच्या निमंत्रण पत्रिकेचे व्हायरल डिझाइनदेखील चर्चेचा विषय बनले आहे. पत्रिकेवरील चित्रांवरून, लग्नाचे ठिकाण किंवा थीम राजस्थान असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.