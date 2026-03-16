  • ऑस्करला धर्मेंद्र यांचा विसर... पुरस्कार सोहळ्यातील गोंधळानंतर भारतीयांचा संताप

Oscar Award 2026: लॉस एंजिल्समधील 98 व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्याची धूम जगभर आहे मात्र भारतीयांना या वेळी घडेलेल्या एका गोष्टीविषयी खंत आहे. ती म्हणजे आपल्या दमदार अभिनयाने सर्वांवर मोहिनी करणाऱ्या दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांना कार्यक्रमादरम्यान श्रद्धांजली वाहिली गेली नाही. या मागे नेमकं कारण काय?

प्रिती वेद | Updated: Mar 16, 2026, 10:42 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Dharmendra: लॉस एंजिल्समध्ये रविवारी रात्री पार पडलेल्या 98 व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यात भारतीय प्रेक्षकांसाठी एक आश्चर्यकारक आणि खंतजनक क्षण समोर आला. दरवर्षी ऑस्करमध्ये ‘इन मेमोरियम’ सेगमेंटमध्ये दिवंगत सिनेमाविश्वातील दिग्गजांना श्रद्धांजली वाहिली जाते. मात्र यावेळी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता ‘धर्मेंद्र’ यांचे नाव या यादीत नसल्याने चाहत्यांमध्ये नाराजी दिसून आली आहे. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी जगाचा निरोप घेतलेल्या ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या अभिनेत्याला जागतिक मंचावर स्मरण न केल्याने सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक चाहत्यांनी हा निर्णय समजून न आल्याचे म्हणत प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

ऑस्करच्या ‘इन मेमोरियम’ यादीतून ‘धर्मेंद्र’ यांची अनुपस्थिती

दरवर्षी ऑस्करमध्ये दिवंगत कलाकारांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांच्या कामाचा गौरव केला जातो. पण यंदाच्या कार्यक्रमात हिंदी सिनेमातील मोठे नाव असलेल्या ‘धर्मेंद्र’ यांना श्रद्धांजली देण्यात आली नाही. त्यामुळे भारतीय प्रेक्षकांमध्ये आश्चर्य आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘फूल और पत्थर’, ‘अनुपमा’ आणि ‘धरम वीर’ यांसारख्या चित्रपटांमुळे ‘धर्मेंद्र’ यांनी अनेक दशकं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. त्यामुळे त्यांना जागतिक पातळीवरील अशा कार्यक्रमात स्थान मिळेल अशी चाहत्यांची अपेक्षा होती.

याआधी ऑस्करमध्ये भारतीय कलाकारांना मिळालं होतं स्थान

ऑस्करच्या ‘इन मेमोरियम’ विभागात याआधीही काही भारतीय दिग्गजांना श्रद्धांजली देण्यात आली आहे. 2024 मध्ये आर्ट डायरेक्टर ‘नितिन चंद्रकांत देसाई’ यांना आठवण्यात आले होते. त्याआधी ‘इरफान खान’ आणि कॉस्च्युम डिझायनर ‘भानु अथैया’ यांना 2021 मध्ये श्रद्धांजली देण्यात आली होती.

तसेच 2018 मध्ये अभिनेत्री ‘श्रीदेवी’ आणि अभिनेते ‘शशि कपूर’ यांनाही ऑस्करच्या मंचावर स्मरण करण्यात आले होते. त्यामुळे यंदा ‘धर्मेंद्र’ यांचं नावही या यादीत असेल अशी अपेक्षा अनेकांना होती.

हॉलीवूडच्या दिग्गजांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

या वर्षीच्या कार्यक्रमात हॉलीवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकारांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यात प्रसिद्ध अभिनेता आणि दिग्दर्शक ‘रॉबर्ट रेडफोर्ड’, ‘एनी हॉल’मधील अभिनेत्री ‘डायने कीटन’ आणि ‘शिट्स क्रीक’मधील ‘कॅथरीन ओ’हारा’ यांचा समावेश होता.

याशिवाय जर्मन अभिनेता ‘उडो कीर’, ‘व्हेन हॅरी मेट सॅली’चे दिग्दर्शक ‘रॉब रेनर’, ‘द गॉडफादर’मधील ‘रॉबर्ट डुवॉल’, ‘द फ्रेंच कनेक्शन’चे ‘जीन हॅकमॅन’ आणि ‘टॉप गन’साठी ओळखले जाणारे ‘वॅल किल्मर’ यांनाही या विभागात आदरांजली देण्यात आली.

कार्यक्रमातील भावनिक क्षणांनी प्रेक्षक भारावले

या सेगमेंटदरम्यान कॅनडातील अभिनेत्री ‘रेचल मॅकअॅडम्स’ यांनी ‘कॅथरीन ओ’हारा’ यांना आदरांजली अर्पण करत त्यांच्या अभिनयाची प्रशंसा केली. त्याच वेळी ‘डायने कीटन’ यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचीही आठवण काढण्यात आली.

स्क्रीनवर ‘वॅल किल्मर’ आणि ‘रॉबर्ट डुवॉल’ यांच्या चित्रपटांचे दृश्य दाखवले गेले तेव्हा सभागृहात जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला. शेवटी प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री ‘बार्बरा स्ट्रायसँड’ यांनी आपल्या सहकलाकार ‘रॉबर्ट रेडफोर्ड’ यांना आठवत त्यांना “इंटेलेक्च्युअल काउबॉय” असे संबोधले आणि ‘द वे वी वर’ या चित्रपटातील टायटल ट्रॅकही गुणगुणला.

दरम्यान, भारतीय सिनेमात मोठे योगदान देणाऱ्या ‘धर्मेंद्र’ यांच्या नावाचा या यादीत समावेश नसल्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेची लाट उसळली आहे. अनेक चाहते आणि सिनेरसिकांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

