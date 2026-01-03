ऑस्करने दिला मराठी सिनेमाला मान, 'दशावतार' मुख्य श्रेणी स्पर्धेत निवडला

2025 मध्ये मराठी सिनेमांच्या विश्वात एक महत्त्वाची घटना घडली, ज्याने नवा इतिहास रचला. ‘बाबू मेस्त्री’च्या ‘दशावतार’ सिनेमाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नाही, तर प्रेक्षकांच्या मनातही एक वेगळी छाप सोडली. कोकणातील सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक मूल्ये आणि मानवी संघर्षावर भाष्य करणारा हा सिनेमा प्रेक्षकांना खूप भावला. या सिनेमाने केवळ मराठी सिनेसृष्टीतच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपली उपस्थिती ठरवली आणि आता तो ऑस्करच्या शर्यतीत प्रवेश करणार आहे, ज्यामुळे मराठी सिनेमा जगभरात मान्यता मिळवण्याच्या मार्गावर पुढे जात आहे.
‘दशावतार’चे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी सोशल मीडियावर या आनंदाची बातमी शेअर केली. त्यांनी एक मेसेज पोस्ट केला ज्यात लिहिले होते, 'नमस्कार सुजय... 'दशावतार' आता ऑस्कर स्क्रिनिंग रुममध्ये लाइव्ह दिसेल. धन्यवाद.' सुबोध खानोलकर यांच्या या पोस्टमधून त्यांची भावना स्पष्ट होते की, हे त्यांच्यासाठी एक ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद क्षण आहे. त्यांनी पुढे म्हणाले, 'कष्टांचं, प्रामाणिकपणाचं आणि मोठं स्वप्न पाहण्याचं चीज होतं. फक्त कामावर विश्वास हवा, आणि कष्ट करत राहण्याची चिकाटी हवी. पडल्यावर पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द हवी.'
सुबोध खानोलकर यांनी अधिक सांगितले की, 'आज 'दशावतार' ऑस्करच्या मुख्य स्पर्धेत निवडला गेल्याचा मेल आला आणि हे गहिरं समाधान देणारं आहे. गेल्या अनेक वर्षांतील मेहनतीचा विचार केला, तर त्याचा संपूर्ण टीमला पुरावा मिळालं आहे. 'दशावतार' हा बहुदा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे जो मुख्य स्पर्धेच्या कॅटेगरीत निवडला गेलाय.' त्यांनी पुढे हेही सांगितले की, 'आता या मोठ्या संधीचा आनंद घेत असताना, आम्हाला त्याचबरोबर मराठी सिनेमाला जागतिक स्तरावर प्रख्यात करायचा आहे.'
या निवडीला त्यांनी आपल्या संपूर्ण टीमचा सन्मान म्हणून पाहिले. त्यांचं म्हणणं होतं की, 'जिंकणं हरणं नंतरची गोष्ट आहे, पण मराठी सिनेमाची दखल जागतिक स्तरावर घेतली जाणं हे प्रचंड अभिमानास्पद आहे. आणि हा केवळ एक प्रारंभ आहे. आम्ही सातत्याने चांगलं काहीतरी तयार करण्याचा आणि त्यासाठी मराठी सिनेमा जगभरात प्रसिद्ध करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत राहू.'
यासोबतच सुबोध खानोलकर यांनी सिनेमातील कलाकारांचीही गौरव केली. ‘दशावतार’मध्ये दिलीप प्रभावळकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदुलकर, महेश मांजरेकर, आणि अभिनय बेर्डे यांसारख्या प्रमुख कलाकारांनी भूमिका साकारली आहे, ज्यांनी सिनेमाच्या यशात मोठा हातभार लावला.
‘दशावतार’ सिनेमाला ऑस्करमध्ये नामांकन मिळवण्याच्या दृष्टीने सगळेच उत्सुक आहेत. यामुळे मराठी सिनेमा आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीला एक महत्त्वपूर्ण दृष्टीकोन मिळणार आहे. सुबोध खानोलकर आणि संपूर्ण टीमचा कष्टांचा प्रतिफळ आता जागतिक पातळीवर दिसेल. सिनेमाचा जागतिक स्तरावर स्वीकार आणि त्याला मिळालेला ऐतिहासिक मान, यामुळे मराठी सिनेमा एक नवा ठसा जगभरात सोडेल, याची खात्री आहे.
कुल मिलाकर, 'दशावतार' सिनेमाची ऑस्करच्या शर्यतीत निवड ही मराठी सिनेमा उद्योगासाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे, ज्यामुळे तो अधिक प्रतिष्ठित होईल. सिनेमाची कथा, अभिनय, आणि दिग्दर्शन यांमध्ये एक वेगळाच दर्जा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुबोध खानोलकर आणि त्यांच्या टीमने केला आहे, जो आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी सज्ज आहे.