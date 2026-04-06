'सुहागरात'च्या सीन दरम्यानच ढसाढसा रडला अभिनेता; सोशल मीडियावर काही सेकंदांच्या व्हिडीओला लाखो व्ह्यूज!

Viral Video : ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेल्या एका वेब सीरिजची बरीच चर्चा सुरू असून, या सीरिजमधील काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. काय आहे या व्हिडीओंमध्ये? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Apr 6, 2026, 12:57 PM IST
chiraiya Viral Video : साधारण 7 ते 8 वर्षांपासून OTT वर प्रदर्शित झालेल्या बऱ्याच कलाकृतींना प्रेक्षकांचं प्रेम मिळालं. काही सीरिज चर्चेचा विषय ठरल्या, तर काही सीरिजमधून न्यूनगंड असणाऱ्या आणि अनेक अशा मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आलं, ज्यावर सहसा चर्चासुद्धा केली जात नाही. अशाच एका सीरिजमधील काही सेकंदांचे व्हिडीओ गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सातत्यानं व्हायरल होत सर्वांचं लक्ष वेधत आहेत. मॅरिटल रेप अर्थात वैवाहिक नात्यात महिलांवर होणारे अत्याचार, पुरुषसत्ताक समाज आणि महिलांची परवानगी या आणि अशा अनेक गंभीर, तितक्याच संवेदनशील मुद्द्यांवर या सीरिजमधून भाष्य करण्य़ात आलं आहे. प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणाऱ्या या सीरिजचं नाव, 'चिरैया'. 

बहुचर्चित अशा या सीरिजमध्ये अभिनेता सिद्धार्थ शॉ 'अरुण' हे पात्र साकारत आहे. त्यानं साकारलली भूमिका सध्या प्रचंड चर्चेत असून, काही प्रेक्षकांच्या मनात कर या पात्राविषयी चीड पाहायला मिळत आहे. सिद्धार्थनं या सीरिजमध्ये नकारात्मकतेचा कळस गाठणारी भूमिका साकारली असली, तरीही नाण्याची दुसरी बाजू ही काही वेगळंच सांगते. हल्लीच एका मुलाखतीत खुद्द सिद्धार्थच्या या भूमिकेबाबत अभिनेत्री प्रसन्नानं खुलासा केला. 

चित्रीकरणादरम्यानच सिद्धार्थ ढसाढसा रडू लागला... 

या सीरिजमध्ये एक असं दृश्य चित्रीत करण्यात आलं जे प्रचंड विचलित करणारं आणि मन हेलावणारं होतं. या दृश्यात सिद्धात साकारत असणारा 'अरुण' मधुचंद्राच्या रात्री पत्नी 'पूजा'वर (प्रसन्ना साकारत असणारं पात्र) अत्याचार करतो. वैवाहिक नात्यात होणाऱ्या या शारीरिक अत्याचारांचं दृश्य चित्रीत करताना सिद्धार्थ भावनिक आणि मानसिकदृष्ट्या पुरता कोलमडला आणि त्याला सेटवरच रडू कोसळलं होतं. पडद्यावर प्रचंड हिंसक व्यक्तीरेखा साकारणाऱ्या सिद्धार्थला प्रत्यक्षात या दृश्याच्या कल्पनेनंही थरथराट भरला होता, त्याचे हातपास सुन्न पडले होते. सिद्धार्थ स्वत:लाच सांभाळू शकत नव्हता असं सांगताना त्या क्षणी चित्रीकरण मध्येच थांबवण्यात आलं आणि त्याची मनस्थिती पूर्ववत झाल्यावर चित्रीकरण करण्यात आलं, असं प्रसन्नानं सांगितलं. 

'त्या' दृश्याच्या चित्रीकरणाबाबत काय म्हणाली प्रसन्ना? 

सोशल मीडियावर या सीरिजमधील ज्या दृश्याची इतकी चर्चा सुरू आहे, त्याबाबत माहिती देताना प्रसन्नानं आपल्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेण्यात आल्याचं सांगत तिथं 'इंटिमसी कोऑर्डिनेटर'सुद्धा हजर असल्याचं सांगितलं. ती म्हणाली, 'सीनच्या चित्रीकरणाआधी आमचा सराव घेण्यात आला. हे अगदी एखाद्या नृत्याच्या तालमीसारखं होतं, जिथं सारंकाही ठरलेलं असतं. आम्ही दोघंही एकमेकांना पाच वर्षांपासून ओळखत असल्यामुळं ती सहजतासुद्धा होती. मात्र जसा कॅमेरा सुरू झाला आणि त्या वेदनादायी दृश्याचा क्षण आला, तेव्हा सिद्धार्थ थरथरु लागला. आम्हाला त्यासाठी चित्रीकरण थांबवावं लागलं, कारण त्याला व्यवस्थित वाटणं गरजेचं होतं. त्यानंतर ते दृश्य चित्रीत झालं'. 

सिद्धार्थला जेव्हा त्या दृश्याच्या चित्रीकरणाविषयी विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यानंही मन मोकळं केलं. 'मला खरंच नाही ठाऊक तेव्हा मला काय झालं होतं. कदाचित मला ते ठाऊक असतं... आम्ही सराव केला होता, आम्ही चांगले मित्रही आहोत. पण, त्या क्षणी माझा स्वत:वरचा ताबा सुटला. एक व्यक्ती म्हणून हे अतिशय हादरवणारं आहे', असं म्हणत ही कलाकृती पाहिल्यानंतरही आपल्याला रडू आल्याचं सिद्धार्थनं सांगितलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

