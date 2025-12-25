English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  OTT Trending horror Movie: 2 तास 18 मिनिटांचा हा चित्रपट म्हणजे फक्त थरार; धडकी भरवणारी कथा अन्...

भीती, रहस्य आणि थरार यांचा जबरदस्त मेळ असलेले चित्रपट पाहायला प्रेक्षकांना नेहमीच आवडतात. जर तुम्हालाही अंगावर काटा आणणारे सीन आणि गूढ कथा आवडत असतील, तर आजच या हॉरर थ्रिलर चित्रपटाविषयी जाणून घ्या. 

Updated: Dec 25, 2025, 10:21 AM IST
2008 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एका जबरदस्त हॉरर चित्रपटाबद्दल ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल. हा चित्रपट आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून, अनेक वर्षांनंतरही तो सलग ट्रेंडिंगमध्ये आहे. 

आज ( 25 डिसेंबर 2025) असून सगळ्या मुलांना आणि तुम्हाला सुट्टी असेल. या वीकेंडला काहीतरी थरारक आणि वेगळं पाहायचं असेल, तर हा चित्रपट तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट आहे. थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताना या चित्रपटाने प्रेक्षकांची झोप उडवली होती आणि आता ओटीटीवर परत आल्यावर तो पुन्हा एकदा भीतीचं वादळ घेऊन आला आहे. चित्रपटात असे अनेक थरारक आणि चिलिंग सीन आहेत की, काही वेळा खुर्चीवरून उठायलाही भीती वाटू शकते. त्यामुळे स्नॅक्स घेऊन, आरामात बसून आणि हिंमत एकवटूनच हा चित्रपट पाहण्याचा सल्ला दिला जातो.

या चित्रपटाचं नाव आणखीच रहस्यमयी
आम्ही ज्या चित्रपटाबद्दल बोलतोय तो म्हणजे ‘1920’. या चित्रपटात अभिनेत्री अदा शर्मा हिने मुख्य भूमिका साकारली आहे. लिजा या पात्रामध्ये अदा शर्माने आपल्या एक्सप्रेशन्समधून जीव ओतला आहे. तिचे काही सीन इतके प्रभावी आणि भयानक आहेत की, जर तुम्ही हा चित्रपट एकटे पाहिला, तर कदाचित रात्री झोप येणं कठीण होईल. यासोबतच या चित्रपटाचं पार्श्वसंगीतही भीती वाढवणारं आहे.

चित्रपटातील अंगावर काटा आणणारे सीन
जर तुम्हाला हॉरर चित्रपटांची आवड असेल, तर ‘1920’ नक्कीच पाहायला हवा. मात्र, जर तुम्ही थोडेसेही घाबरट असाल, तर हा चित्रपट एकट्याने पाहणं टाळाच. चित्रपटात अनेक भयानक सीन आहेत. विशेषतः एक सीन असा आहे ज्यामध्ये आत्मा खांबावर चढून विचित्र आणि थरकाप उडवणारे आवाज काढते आणि त्यानंतर अभिनेत्रीसोबत एक भयानक प्रकार घडतो. हा सीन पाहून कुणाच्याही अंगावर शहारे येतील. हा चित्रपट प्रसिद्ध हॉरर फिल्म ‘द एक्सॉर्सिस्ट’ पासून प्रेरित आहे.

काय आहे ‘1920’ ची कथा?
‘1920’ या चित्रपटाची कथा आर्किटेक्ट अर्जुन (रजनीश दुग्गल) आणि त्याची पत्नी लिजा (अदा शर्मा) यांच्याभोवती फिरते. लग्नानंतर दोघं एका जुन्या घरात राहायला जातात, ज्यावर भूत-प्रेतांचं सावट असतं. अर्जुनला ते घर हॉटेलमध्ये रूपांतरित करायचं असतं, पण तिथे राहायला गेल्यानंतर दोघांनाही अलौकिक शक्तींना सामोरं जावं लागतं. प्रेम, विश्वासघात आणि मुक्ती यांची ही एक अत्यंत भयानक कथा आहे, जी आत्मा आणि माणूस यांच्यातील प्रवास अन् संघर्ष दाखवते.  जर तुम्हाला या नाताळची सुट्टी प्लस विकेंड खास बनवायचा असेल तर ‘1920’ हा उत्तम पर्याय आहे.

OTT Top trending MovieOTT trendings1920 Movietop horror moviesHorror Movies

