बॅग भरली लंडनला जाण्यासाठी, पण सिनेमातून काढलं गेलं; गायत्री दातारने सांगितलं खऱ्या कारणाबद्दल!

मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री गायत्री दातार ‘तुला पाहते रे’ या मालिकेमुळे घराघरांत पोहोचली. पुण्याची मुळची असलेली गायत्री अनेक संघर्ष करून, अनेक ऑडिशन्स देऊन तिला पहिली मालिका मिळाली. सुबोध भावेच्या अपोजिट झळकल्याने तिने कमालीची लोकप्रियता मिळवली. तिचा अभिनय केवळ नकारात्मक भूमिका किंवा रिअॅलिटी शोपुरताच मर्यादित नाही; नुकतीच ती ‘चल भावा सिटीत’ या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसली आणि ‘अबीर गुलाल’ मालिकेत तिने नकारात्मक भूमिका साकारली.
तरीही गायत्रीने अजूनही मराठी सिनेमांमध्ये आपली झळक दाखवलेली नाही. याबाबत तिने नुकत्याच ‘मुक्कामपोस्ट मनोरंजन’ पॉडकास्टमध्ये खुलासा केला. तिने सांगितले की, सिनेमापासून दूर राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत.
गायत्रीने सांगितले, "एक सिनेमा होता ज्याचं शूट लंडनमध्ये होणार होतं. कोरोनाच्या आधीची गोष्ट आहे. मी फिल्म साइन केली, रिहर्सल झाली, पोस्टर फोटोशूट झालं, पैसेही मिळाले. लंडनच्या तिकीटासाठी व्हिसाही मिळालं. मी बॅग भरून जायला तयार होते. सगळ्या मित्रपरिवाराने बाय बाय केलं."
त्यानंतर अचानक तिला मेसेज आला, "तिकडे लॉकडाऊन लागला आहे, १५ दिवस थांबा." कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सिनेमा पुढे ढकलला गेला. नंतर फायनान्सरने माघार घेतली आणि नवीन फायनान्सर मिळाला. पण नवीन फायनान्सरला मुख्य अभिनेत्री गायत्री दातार हवी नव्हती, त्यामुळे तिला सिनेमातून काढले गेले.
गायत्रीने सांगितले, "मी खूप निराश झाले होते. अक्षरश: कोसळले होते. माझं काही चुकलं नसतं, काम कमी पडल्यामुळे नाही तर तिसऱ्या व्यक्तीच्या निर्णयामुळे मला काढून टाकलं. तेव्हा माझे १५-२० दिवस खूप वाईट गेले. या इंडस्ट्रीत असंही होऊ शकतं – कितीही मेहनत केली तरी काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात."
तिच्या या अनुभवातून स्पष्ट होते की, मराठी मनोरंजनविश्वात कलाकारांवर अनेकदा अशा अप्रत्याशित अडचणी येतात, जिथे मेहनत आणि तयारी असूनही बाह्य कारणांमुळे संधी हातून निघून जातात.
गायत्रीच्या चाहत्यांसाठी हा खुलासा तिच्या दृढनिश्चयी आणि मेहनतीच्या व्यक्तिमत्वाचा परिचय देतो.
FAQ
गायत्री दातार मराठी सिनेमांमध्ये का दिसत नाहीत?
गायत्रीने सांगितले की, कोरोनाच्या आधी साइन केलेल्या एका सिनेमासाठी शूट लंडनमध्ये होणार होता. सर्व तयारी पूर्ण असतानाही लॉकडाऊन आणि फायनान्सर बदलामुळे तिला सिनेमातून काढले गेले. त्यामुळे तिने सध्या सिनेमांपेक्षा टीव्ही आणि डिजिटल प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सिनेमातून बाहेर काढले जाण्यामागे नेमके कारण काय होते?
सिनेमाचा मुख्य फायनान्सर बदलला आणि नवीन फायनान्सरला मुख्य अभिनेत्री गायत्री दातार हवी नव्हती. त्यामुळे तिला बाहेर काढण्यात आले, तिच्या कामाची किंवा चुकाची कारणे नव्हती.
गायत्रीने या अनुभवातून काय शिकलं?
गायत्रीने सांगितले की, इंडस्ट्रीत कितीही मेहनत केली तरी काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात. हा अनुभव तिला धैर्य आणि समज वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरला, तसेच तिने प्रेक्षकांना गुणवत्तापूर्ण काम देण्यावर लक्ष केंद्रित ठेवले.